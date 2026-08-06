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Muhammed Salah imza töreni ne zaman, saat kaçta ve nerede yapılacak? İşte, imza töreni detayları...

Trabzonspor'un kadrosuna kattığı Muhammed Salah, bordo-mavili taraftarlarla buluşmaya hazırlanıyor. Kulübün duyurduğu imza töreni, taraftara açık olarak gerçekleştirilecek. Muhammed Salah imza töreni ne zaman, saat kaçta ve nerede yapılacak? İşte, programın detaylı bilgileri…

Giriş Tarihi: 06.08.2026 12:02 Güncelleme Tarihi: 06.08.2026 19:01
Muhammed Salah imza töreni ne zaman, saat kaçta ve nerede yapılacak? İşte, imza töreni detayları...

Sağlık kontrollerini tamamlayan yıldız futbolcu için düzenlenecek organizasyonun programı belli oldu. Muhammed Salah imza töreni öncesinde bordo-mavili kulüp, taraftarlara buluşma çağrısında bulundu. Muhammed Salah imza töreni ile Mısırlı futbolcu yeni takımının formasını giyecek.

Muhammed Salah imza töreni ne zaman, saat kaçta ve nerede yapılacak? İşte, imza töreni detayları...

MUHAMMED SALAH İMZA TÖRENİ NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Trabzonspor'un yeni transferi Muhammed Salah için düzenlenecek imza töreni, 6 Ağustos 2026 Perşembe günü saat 19.30'da başlayacak. Bordo-mavili kulüp, organizasyonun ayrıntılarını resmi internet sitesi ve sosyal medya hesapları üzerinden duyurdu.

Muhammed Salah imza töreni ne zaman, saat kaçta ve nerede yapılacak? İşte, imza töreni detayları...

MUHAMMED SALAH İMZA TÖRENİ NEREDE YAPILACAK?

Muhammed Salah imza törenine Papara Park ev sahipliği yapacak. Trabzonspor, taraftarlarına yeni sezon formalarıyla stadyuma gelerek yıldız futbolcunun takıma katılışına tanıklık etme çağrısında bulundu.

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Muhammed Salah imza töreni ne zaman, saat kaçta ve nerede yapılacak? İşte, imza töreni detayları...

İMZA TÖRENİ HANGİ KANALDA?

Muhammed Salah imza töreninin televizyon kanalı veya dijital platform üzerinden canlı yayımlanıp yayımlanmayacağına ilişkin henüz resmi bir açıklama yapılmadı. Yayın bilgisi paylaşılması halinde ayrıntıların Trabzonspor'un resmi iletişim kanallarından duyurulması bekleniyor.

Muhammed Salah imza töreni ne zaman, saat kaçta ve nerede yapılacak? İşte, imza töreni detayları...

MUHAMMED SALAH İMZA TÖRENİ TARAFTARA AÇIK MI?

Trabzonspor'un tüm taraftarlarını Papara Park'a davet etmesi nedeniyle imza töreni taraftara açık olarak gerçekleştirilecek. Organizasyona katılmak isteyenlerin stadyuma girişle ilgili yeni açıklamalar için kulübün resmi hesaplarını takip etmesi gerekecek.