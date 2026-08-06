Muhammed Salah imza töreni ne zaman, saat kaçta ve nerede yapılacak? İşte, imza töreni detayları...

MUHAMMED SALAH İMZA TÖRENİ TARAFTARA AÇIK MI?

Trabzonspor'un tüm taraftarlarını Papara Park'a davet etmesi nedeniyle imza töreni taraftara açık olarak gerçekleştirilecek. Organizasyona katılmak isteyenlerin stadyuma girişle ilgili yeni açıklamalar için kulübün resmi hesaplarını takip etmesi gerekecek.