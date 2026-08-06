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Muhammed Salah imza töreni ne zaman, saat kaçta ve nerede yapılacak? İşte, imza töreni detayları...
Muhammed Salah imza töreni ne zaman, saat kaçta ve nerede yapılacak? İşte, imza töreni detayları...
Trabzonspor'un kadrosuna kattığı Muhammed Salah, bordo-mavili taraftarlarla buluşmaya hazırlanıyor. Kulübün duyurduğu imza töreni, taraftara açık olarak gerçekleştirilecek. Muhammed Salah imza töreni ne zaman, saat kaçta ve nerede yapılacak? İşte, programın detaylı bilgileri…
Giriş Tarihi: 06.08.2026 12:02
Güncelleme Tarihi: 06.08.2026 19:01