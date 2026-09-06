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Trabzonspor Gençlerbirliği Karşısında! Trabzonspor-Gençlerbirliği maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
Trabzonspor Gençlerbirliği Karşısında! Trabzonspor-Gençlerbirliği maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
Trabzonspor, Süper Lig'de bugün Gençlerbirliği'ni konuk edecek. Bordo-mavililer sahasında üç puan hedeflerken, futbolseverler maç öncesinde yayın bilgileri ve karşılaşmanın başlama saatini takip ediyor. Peki, Trabzonspor-Gençlerbirliği maçı saat kaçta, hangi kanalda? İşte, yayın bilgileri....
Giriş Tarihi: 06.09.2026 14:14
Güncelleme Tarihi: 06.09.2026 14:26