Trabzonspor Gençlerbirliği Karşısında! Trabzonspor-Gençlerbirliği maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

TRABZONSPOR VE GENÇLERBİRLİĞİ BU MAÇA NASIL GELDİ?

Trabzonspor, Süper Lig'e Kasımpaşa deplasmanındaki 1-1'lik beraberlikle başladı. Ardından sahasında Başakşehir'i 2-1 mağlup eden bordo-mavililer, son lig maçında Amed Sportif Faaliyetler'e 2-1 yenildi. Böylece ilk 3 haftada 4 puan topladı.

Gençlerbirliği ise sezona daha iyi bir başlangıç yaptı. Başkent ekibi ilk hafta Fenerbahçe'yi 2-1, ikinci hafta Göztepe'yi 1-0 mağlup etti. Üçüncü haftada Erzurumspor FK ile 1-1 berabere kalan Gençlerbirliği, Trabzon deplasmanına 7 puanla geliyor.