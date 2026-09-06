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Trabzonspor Gençlerbirliği Karşısında! Trabzonspor-Gençlerbirliği maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Trabzonspor, Süper Lig'de bugün Gençlerbirliği'ni konuk edecek. Bordo-mavililer sahasında üç puan hedeflerken, futbolseverler maç öncesinde yayın bilgileri ve karşılaşmanın başlama saatini takip ediyor. Peki, Trabzonspor-Gençlerbirliği maçı saat kaçta, hangi kanalda? İşte, yayın bilgileri....

Giriş Tarihi: 06.09.2026 14:14 Güncelleme Tarihi: 06.09.2026 14:26
Trabzonspor Gençlerbirliği Karşısında! Trabzonspor-Gençlerbirliği maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Süper Lig'de haftanın dikkat çeken karşılaşmalarından biri Trabzon'da oynanacak. Taraftarı önünde sahaya çıkacak bordo-mavililer, ligde yoluna kayıpsız devam etmek isterken Gençlerbirliği ise deplasmandan puanla ayrılmayı hedefliyor. Mücadele öncesinde maç saati, yayın kanalı ve karşılaşmaya ilişkin son bilgiler belli oldu.

Trabzonspor Gençlerbirliği Karşısında! Trabzonspor-Gençlerbirliği maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

TRABZONSPOR-GENÇLERBİRLİĞİ MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Süper Lig'in 4. haftasında oynanacak Trabzonspor-Gençlerbirliği maçı 6 Eylül 2026 Pazar günü saat 20.00'de başlayacak. Bordo-mavililer, taraftarı önünde sahaya çıkarak ligde yeniden galibiyet serisi yakalamayı hedefliyor.

Trabzonspor Gençlerbirliği Karşısında! Trabzonspor-Gençlerbirliği maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

TRABZONSPOR-GENÇLERBİRLİĞİ MAÇI HANGİ KANALDA?

Trabzonspor-Gençlerbirliği karşılaşması beIN SPORTS 1 ekranlarından canlı yayınlanacak.

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Trabzonspor Gençlerbirliği Karşısında! Trabzonspor-Gençlerbirliği maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

TRABZONSPOR VE GENÇLERBİRLİĞİ BU MAÇA NASIL GELDİ?

Trabzonspor, Süper Lig'e Kasımpaşa deplasmanındaki 1-1'lik beraberlikle başladı. Ardından sahasında Başakşehir'i 2-1 mağlup eden bordo-mavililer, son lig maçında Amed Sportif Faaliyetler'e 2-1 yenildi. Böylece ilk 3 haftada 4 puan topladı.

Gençlerbirliği ise sezona daha iyi bir başlangıç yaptı. Başkent ekibi ilk hafta Fenerbahçe'yi 2-1, ikinci hafta Göztepe'yi 1-0 mağlup etti. Üçüncü haftada Erzurumspor FK ile 1-1 berabere kalan Gençlerbirliği, Trabzon deplasmanına 7 puanla geliyor.