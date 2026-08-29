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Trabzonspor UEFA Konferans Ligi fikstürü: Trabzonspor'un UEFA Konferans Ligi maçları ne zaman?

Trabzonspor'un UEFA Konferans Ligi fikstürü belli oldu. Bordo-mavili ekibin lig aşamasında karşılaşacağı rakipler ve maç tarihleri UEFA tarafından açıklanırken, taraftarların gözü Trabzonspor'un Avrupa'daki mücadelelerine çevrildi.

Giriş Tarihi: 29.08.2026 22:19 Güncelleme Tarihi: 29.08.2026 22:21
Trabzonspor UEFA Konferans Ligi fikstürü: Trabzonspor’un UEFA Konferans Ligi maçları ne zaman?

UEFA Konferans Ligi'nde mücadele edecek Trabzonspor'un maç programı netleşti. Bordo-mavililerin hangi tarihlerde, hangi rakiplerle karşılaşacağı ve maçların saatleri futbolseverler tarafından araştırılmaya başlandı. İşte, Trabzonspor'un UEFA Konferans Ligi maçları;

Trabzonspor UEFA Konferans Ligi fikstürü: Trabzonspor’un UEFA Konferans Ligi maçları ne zaman?

TRABZONSPOR'UN UEFA KONFERANS LİGİ MAÇLARI NE ZAMAN?

Bu sezon UEFA Konferans Ligi'nde lig aşamasında mücadele edecek Trabzonspor'un fikstürü açıklandı.

Bordo-mavililerin fikstürü şöyle;

Trabzonspor UEFA Konferans Ligi fikstürü: Trabzonspor’un UEFA Konferans Ligi maçları ne zaman?

TRABZONSPOR UEFA KONFERANS LİGİ FİKSTÜRÜ

15 Ekim - KuPS (D)

22 Ekim - Hearts

5 Kasım - Freiburg

26 Kasım - CSKA Sofya (D)

10 Aralık - Jablonec

17 Aralık - Kızılyıldız (D)

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Trabzonspor UEFA Konferans Ligi fikstürü: Trabzonspor’un UEFA Konferans Ligi maçları ne zaman?
Trabzonspor UEFA Konferans Ligi fikstürü: Trabzonspor’un UEFA Konferans Ligi maçları ne zaman?
Haber Girişi Aleyna Bilgetekin - Editör