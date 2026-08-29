Trabzonspor UEFA Konferans Ligi fikstürü: Trabzonspor’un UEFA Konferans Ligi maçları ne zaman?

UEFA Konferans Ligi'nde mücadele edecek Trabzonspor'un maç programı netleşti. Bordo-mavililerin hangi tarihlerde, hangi rakiplerle karşılaşacağı ve maçların saatleri futbolseverler tarafından araştırılmaya başlandı. İşte, Trabzonspor'un UEFA Konferans Ligi maçları;