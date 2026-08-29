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Trabzonspor UEFA Konferans Ligi fikstürü: Trabzonspor'un UEFA Konferans Ligi maçları ne zaman?
Trabzonspor UEFA Konferans Ligi fikstürü: Trabzonspor'un UEFA Konferans Ligi maçları ne zaman?
Trabzonspor'un UEFA Konferans Ligi fikstürü belli oldu. Bordo-mavili ekibin lig aşamasında karşılaşacağı rakipler ve maç tarihleri UEFA tarafından açıklanırken, taraftarların gözü Trabzonspor'un Avrupa'daki mücadelelerine çevrildi.
Giriş Tarihi: 29.08.2026 22:19
Güncelleme Tarihi: 29.08.2026 22:21