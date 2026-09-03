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Transfer Dönemi Takvimi 2026-2027 || TFF ile Transfer dönemi ne zaman, hangi gün bitiyor?

2026-2027 Transfer döneminin bitiş tarihi için geri sayım başladı. Böylece takımlara yapılan takviyeleri yakından takip eden futbolseverler, "Transfer dönemi ne zaman, hangi gün, saat kaçta bitiyor?" sorularını merakla araştırıyor. İşte TFF takvimi ve detayları...

Giriş Tarihi: 03.09.2026 14:38 Güncelleme Tarihi: 03.09.2026 14:57