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Transfer Dönemi Takvimi 2026-2027 || TFF ile Transfer dönemi ne zaman, hangi gün bitiyor?

2026-2027 Transfer döneminin bitiş tarihi için geri sayım başladı. Böylece takımlara yapılan takviyeleri yakından takip eden futbolseverler, "Transfer dönemi ne zaman, hangi gün, saat kaçta bitiyor?" sorularını merakla araştırıyor. İşte TFF takvimi ve detayları...

Giriş Tarihi: 03.09.2026 14:38 Güncelleme Tarihi: 03.09.2026 14:57
Transfer Dönemi Takvimi 2026-2027 || TFF ile Transfer dönemi ne zaman, hangi gün bitiyor?

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) tarafından açıklanan 2026-2027 futbol transfer sezonu ön plana çıktı. Trendyol Süper Lig ve alt lig kulüplerinin kadrolarına takviye yapmak için yürüttüğü yaz transfer döneminin ne zaman biteceği merak konusu oldu.

Transfer Dönemi Takvimi 2026-2027 || TFF ile Transfer dönemi ne zaman, hangi gün bitiyor?

TRANSFER DÖNEMİ NE ZAMAN BİTİYOR?

Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu'nun aldığı karara göre, 2026-2027 futbol sezonu 1. Transfer ve Tescil Dönemi 22 Haziran 2026 tarihinde başladı ve 4 Eylül 2026 Cuma günü gece yarısı (saat 23.59 itibarıyla) sona erecek.

Transfer Dönemi Takvimi 2026-2027 || TFF ile Transfer dönemi ne zaman, hangi gün bitiyor?

SÜPER LİG ARA TRANSFER DÖNEMİ NE ZAMAN?

Yaz transfer döneminin bitişinin ardından kulüpler bir sonraki sürece hazırlanacak. TFF'nin açıkladığı 2026-2027 sezonu takvimine göre 2. Transfer ve Tescil Dönemi (ara transfer dönemi), 1 Ocak 2027 tarihinde başlayacak ve 5 Şubat 2027 tarihinde sona erecek.

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Transfer Dönemi Takvimi 2026-2027 || TFF ile Transfer dönemi ne zaman, hangi gün bitiyor?

2026-2027 TRANSFER VE TESCİL DÖNEMİ TAKVİMİ

  • Birinci Transfer ve Tescil Dönemi: 22 Haziran 2026 - 4 Eylül 2026
  • İkinci Transfer ve Tescil Dönemi: 1 Ocak 2027 - 5 Şubat 2027

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Haber Girişi Zehra Demirok - Editör