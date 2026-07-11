Trend Galeri Trend Yaşam TRT 1 CANLI İZLE | Norveç - İngiltere 2026 Dünya Kupası Çeyrek Final Maçı TRT1 canlı izle ekranında

TRT 1 CANLI İZLE | Norveç - İngiltere 2026 Dünya Kupası Çeyrek Final Maçı TRT1 canlı izle ekranında

2026 FIFA Dünya Kupası çeyrek finalinde Norveç ile İngiltere, yarı final bileti için karşı karşıya geliyor. Dev mücadeleyi ekran başından takip etmek isteyen futbolseverler, TRT 1 canlı izle ekranını araştırırken, maçın yayın saati ve canlı yayın detayları da merak ediliyor.

Giriş Tarihi: 11.07.2026 23:21 Güncelleme Tarihi: 11.07.2026 23:23
TRT 1 CANLI İZLE | Norveç - İngiltere 2026 Dünya Kupası Çeyrek Final Maçı TRT1 canlı izle ekranında

Dünya Kupası çeyrek final heyecanı Norveç-İngiltere mücadelesiyle devam ediyor. Futbolseverler, kritik karşılaşmayı kesintisiz takip edebilmek için TRT 1 canlı izle ekranına yönelirken, maçın canlı yayın bilgileri ve tüm detayları ilgi görüyor.

TRT 1 CANLI İZLE | Norveç - İngiltere 2026 Dünya Kupası Çeyrek Final Maçı TRT1 canlı izle ekranında

NORVEÇ - İNGİLTERE 2026 DÜNYA KUPASI ÇEYREK FİNAL MAÇI CANLI İZLE

Norveç - İngiltere 2026 Dünya Kupası çeyrek final maçı 11 Temmuz 2026 Cumartesi günü saat 00.00'da ekrana geliyor.

İşte, maçın canlı izle ekranı;

TRT 1 CANLI İZLE | Norveç - İngiltere 2026 Dünya Kupası Çeyrek Final Maçı TRT1 canlı izle ekranında

TRT 1 CANLI İZLE

Norveç - İngiltere 2026 Dünya Kupası çeyrek final maçını aşağıda yer alan bağlantı aracılığıyla izleyebilirsiniz.

https://www.tabii.com/tr/watch/live/trt1?trackId=150002

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TRT 1 CANLI İZLE | Norveç - İngiltere 2026 Dünya Kupası Çeyrek Final Maçı TRT1 canlı izle ekranında
TRT 1 CANLI İZLE | Norveç - İngiltere 2026 Dünya Kupası Çeyrek Final Maçı TRT1 canlı izle ekranında
Haber Girişi Aleyna Bilgetekin - Editör