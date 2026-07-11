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TRT 1 CANLI İZLE | Norveç - İngiltere 2026 Dünya Kupası Çeyrek Final Maçı TRT1 canlı izle ekranında

2026 FIFA Dünya Kupası çeyrek finalinde Norveç ile İngiltere, yarı final bileti için karşı karşıya geliyor. Dev mücadeleyi ekran başından takip etmek isteyen futbolseverler, TRT 1 canlı izle ekranını araştırırken, maçın yayın saati ve canlı yayın detayları da merak ediliyor.

Giriş Tarihi: 11.07.2026 23:21 Güncelleme Tarihi: 11.07.2026 23:23