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TRT SPOR CANLI MAÇ İZLE || 12 Aralık 2024 TRT Spor canlı yayın ekranı ile Başakşehir-Heidenheim maçı izle

Bugün futbolseverler için heyecan dolu bir gün. UEFA Avrupa Ligi ve Konferans Ligi'nde bugün temsillerimiz sahaya çıkıyor. Avrupa Ligi'nde Galatasaray İsveç deplasmanında Malmö ile kritik mücadeleye çıkarken Beşiktaş ise Bodo/Glimt ile karşılaşacak. Ayrıca Konferans Ligi'nde mücadele eden Başakşehir, Alman ekibi Heidenheim ile karşı karşıya gelecek. Taraftarlar ekran başında temsilcilerimizi destekleyebilmek adına TRT Spor canlı izle ekranı için araştırmalara başladı. İşte, TRT Spor canlı maç izle linki ve 12 Aralık 2024 yayın akışı...

Giriş Tarihi: 12.12.2024 12:07 Güncelleme Tarihi: 12.12.2024 12:07
TRT SPOR CANLI MAÇ İZLE || 12 Aralık 2024 TRT Spor canlı yayın ekranı ile Başakşehir-Heidenheim maçı izle

TRT Spor canlı izle UEFA Avrupa Ligi ve UEFA Konferans Ligi maçları sebebiyle takip ediliyor. Başakşehir-Heidenheim maçı canlı yayınla TRT Spor ekranlarında olurken günün diğer kritik karşılamaları TRT 1 ekranlarında olacak. İşte, TRT Spor canlı yayın izle ekranı ve 12 Aralık 2024 yayın akışı bilgisi...

TRT SPOR CANLI MAÇ İZLE || 12 Aralık 2024 TRT Spor canlı yayın ekranı ile Başakşehir-Heidenheim maçı izle

TEMSİLCİLERİMİN BUGÜNKÜ MAÇLARI

Başakşehir-Heidenheim maçı 20:45 TRT Spor

Malmö-Galatasaray maçı 20:45 TRT 1

Bodo/Glimt Beşiktaş maçı 23:00 TRT 1

TRT SPOR CANLI MAÇ İZLE || 12 Aralık 2024 TRT Spor canlı yayın ekranı ile Başakşehir-Heidenheim maçı izle

TRT SPOR YAYIN AKIŞI - 12 ARALIK KASIM PERŞEMBE

06:58 İstiklal Marşı
07:00 İLK BASKI (Canlı)
08:55 Spor Takvimi
09:00 İŞİTME ENGELLİLER SPOR BÜLTENİ (Canlı)
09:15 UEFA AVRUPA LİGİ ÖZETLER
09:30 UEFA ŞAMPİYONLAR LİGİ ÖZETLER
10:00 SPOR BÜLTENİ (Canlı)
11:00 SPOR MANŞET (Canlı)
12:30 GÜN ORTASI (Canlı)
13:30 UEFA ŞAMPİYONLAR LİGİ ÖZETLER
14:00 SPOR STÜDYOSU (Canlı)
16:00 GÜNDEM FUTBOL (Canlı)
17:30 DÜNYADAN SPOR (Canlı)
18:00 SPOR MERKEZİ (Canlı)
18:30 UEFA AVRUPA KONFERANS LİGİ FUTBOL KARŞILAŞMASI ASTANA - CHELSEA (Canlı)
20:30 UEFA AVRUPA LİGİ ÖZETLER
20:45 UEFA AVRUPA KONFERANS LİGİ FUTBOL KARŞILAŞMASI BAŞAKŞEHİR - HEIDENHEIM (Canlı)
21:30 MAÇ ÖZEL (Canlı)
21:45 UEFA AVRUPA KONFERANS LİGİ FUTBOL KARŞILAŞMASI BAŞAKŞEHİR - HEIDENHEIM (Canlı)
22:45 MAÇ ÖZEL (Canlı)
00:30 TEMSİLCİLERİMİZİN MAÇ ÖZETLERİ
01:00 MAÇ ÖZEL (Canlı)
02:30 UEFA AVRUPA LİGİ FUTBOL KARŞILAŞMASI MALMÖ - GALATASARAY
04:15 UEFA AVRUPA LİGİ FUTBOL KARŞILAŞMASI BODO/GLIMT - BEŞİKTAŞ
06:00 UEFA AVRUPA LİGİ VE KONFERANS LİGİ ÖZETLER

TRT SPOR CANLI MAÇ İZLE || 12 Aralık 2024 TRT Spor canlı yayın ekranı ile Başakşehir-Heidenheim maçı izle

TRT SPOR FREKANSI

TRT Spor HD, Türksat 3A 11054 V 30000 3/4 frekansından, Eutelsat 7A 10762 V 30000 5/6 frekansından, D-Smart 86. kanaldan, Digiturk 86. kanaldan, KabloTV 222. kanaldan ve tivibu 93. kanaldan, Turkcell TV+ 70. kanaldan da izlenebilmektedir.

TRT SPOR CANLI MAÇ İZLE || 12 Aralık 2024 TRT Spor canlı yayın ekranı ile Başakşehir-Heidenheim maçı izle

TRT SPOR CANLI İZLE

https://www.trtspor.com.tr/canli-yayin-izle/trt-spor

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