Trend Galeri Trend Yaşam TÜİK en ucuz şehirler haritasını güncelledi: Cüzdanını düşünen o şehre koşuyor! İşte en uygun ve en masraflı iller

TÜİK en ucuz şehirler haritasını güncelledi: Cüzdanını düşünen o şehre koşuyor! İşte en uygun ve en masraflı iller

Büyükşehirlerde artan hayat pahalılığı vatandaşları alternatif rota arayışına iterken, TÜİK'in son verileri 81 ildeki geçim dengelerini kökünden sarstı. Konut, gıda ve ulaşım maliyetlerinin mercek altına alındığı listede zirve el değiştirmezken, bütçe dostu iller sıralamasında sürpriz şehirler öne çıktı.

Giriş Tarihi: 30.08.2026 13:46 Güncelleme Tarihi: 30.08.2026 13:47
TÜİK en ucuz şehirler haritasını güncelledi: Cüzdanını düşünen o şehre koşuyor! İşte en uygun ve en masraflı iller

Metropollerdeki yüksek kira ve günlük harcama baskısından uzaklaşmak isteyenler için Türkiye'nin en hesaplı yaşam merkezleri belli oldu. İşte megakentlerdeki masraflara meydan okuyan, bütçe rahatlatan ve geçinmesi en kolay o şehirlerin güncel tablosu.

TÜİK en ucuz şehirler haritasını güncelledi: Cüzdanını düşünen o şehre koşuyor! İşte en uygun ve en masraflı iller

TÜİK Açıkladı: Türkiye'de En Pahalı ve En Ucuz Bölgeler Belli Oldu

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2024 Bölgesel Satınalma Gücü Paritesi (BSGP) sonuçlarını yayımladı. Çalışma, Türkiye genelinde vatandaşların aynı gelirle farklı bölgelerde ne ölçüde mal ve hizmet satın alabildiğini ortaya koydu.

Sonuçlara göre, fiyat düzeyi en yüksek bölge İstanbul, en düşük bölge ise Mardin, Batman, Şırnak ve Siirt oldu.

TÜİK en ucuz şehirler haritasını güncelledi: Cüzdanını düşünen o şehre koşuyor! İşte en uygun ve en masraflı iller

Bölgesel Satın Alma Gücü Nasıl Hesaplandı?

İstatistiki Bölge Birimleri Sınıflaması (İBBS) Düzey 2 baz alınarak oluşturulan endekslerde;

-100'ün üzerindeki değerler Türkiye ortalamasına göre daha pahalı,

-100'ün altındaki değerler ise daha ucuz bölgeleri ifade ediyor.

Google Haberler'de tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Sabah'ı takip edin.
TÜİK en ucuz şehirler haritasını güncelledi: Cüzdanını düşünen o şehre koşuyor! İşte en uygun ve en masraflı iller

İşte, genel tüketim harcamaları için bölgesel fiyat düzeyi endekslerine göre en pahalı şehirler;

TÜİK en ucuz şehirler haritasını güncelledi: Cüzdanını düşünen o şehre koşuyor! İşte en uygun ve en masraflı iller

1. TR10 (İstanbul) – 112,6

TÜİK en ucuz şehirler haritasını güncelledi: Cüzdanını düşünen o şehre koşuyor! İşte en uygun ve en masraflı iller

2. TR31 (İzmir) – 110,1

TÜİK en ucuz şehirler haritasını güncelledi: Cüzdanını düşünen o şehre koşuyor! İşte en uygun ve en masraflı iller

3. TR22 (Balıkesir, Çanakkale) – 108,0

TÜİK en ucuz şehirler haritasını güncelledi: Cüzdanını düşünen o şehre koşuyor! İşte en uygun ve en masraflı iller

4. TR32 (Aydın, Denizli, Muğla) – 106,3

TÜİK en ucuz şehirler haritasını güncelledi: Cüzdanını düşünen o şehre koşuyor! İşte en uygun ve en masraflı iller

5. TR61 (Antalya, Isparta, Burdur) – 104,4

TÜİK en ucuz şehirler haritasını güncelledi: Cüzdanını düşünen o şehre koşuyor! İşte en uygun ve en masraflı iller

6. TR51 (Ankara) – 104,4

TÜİK en ucuz şehirler haritasını güncelledi: Cüzdanını düşünen o şehre koşuyor! İşte en uygun ve en masraflı iller

7. TR21 (Tekirdağ, Edirne, Kırklareli) – 104,2

TÜİK en ucuz şehirler haritasını güncelledi: Cüzdanını düşünen o şehre koşuyor! İşte en uygun ve en masraflı iller

8. TR42 (Kocaeli, Sakarya, Düzce, Bolu, Yalova) – 102,6

TÜİK en ucuz şehirler haritasını güncelledi: Cüzdanını düşünen o şehre koşuyor! İşte en uygun ve en masraflı iller

9. TR41 (Bursa, Eskişehir, Bilecik) – 102,5

TÜİK en ucuz şehirler haritasını güncelledi: Cüzdanını düşünen o şehre koşuyor! İşte en uygun ve en masraflı iller

10. TR62 (Adana, Mersin) – 102,3

TÜİK en ucuz şehirler haritasını güncelledi: Cüzdanını düşünen o şehre koşuyor! İşte en uygun ve en masraflı iller

11. TR90 (Trabzon, Ordu, Giresun, Rize, Artvin, Gümüşhane) – 101,8

TÜİK en ucuz şehirler haritasını güncelledi: Cüzdanını düşünen o şehre koşuyor! İşte en uygun ve en masraflı iller

12. TR81 (Zonguldak, Karabük, Bartın) – 100,8

TÜİK en ucuz şehirler haritasını güncelledi: Cüzdanını düşünen o şehre koşuyor! İşte en uygun ve en masraflı iller

13.TR83 (Samsun, Tokat, Çorum, Amasya) – 99,0

TÜİK en ucuz şehirler haritasını güncelledi: Cüzdanını düşünen o şehre koşuyor! İşte en uygun ve en masraflı iller

14. TR52 (Konya, Karaman) – 97,5

TÜİK en ucuz şehirler haritasını güncelledi: Cüzdanını düşünen o şehre koşuyor! İşte en uygun ve en masraflı iller

15. TR33 (Manisa, Afyon, Kütahya, Uşak) – 97,4

TÜİK en ucuz şehirler haritasını güncelledi: Cüzdanını düşünen o şehre koşuyor! İşte en uygun ve en masraflı iller

16. TR82 (Kastamonu, Çankırı, Sinop) – 97,3

TÜİK en ucuz şehirler haritasını güncelledi: Cüzdanını düşünen o şehre koşuyor! İşte en uygun ve en masraflı iller

17. TRA1 (Erzurum, Erzincan, Bayburt) – 97,1

TÜİK en ucuz şehirler haritasını güncelledi: Cüzdanını düşünen o şehre koşuyor! İşte en uygun ve en masraflı iller

18. TRC1 (Gaziantep, Adıyaman, Kilis) – 96,6

TÜİK en ucuz şehirler haritasını güncelledi: Cüzdanını düşünen o şehre koşuyor! İşte en uygun ve en masraflı iller

19. TR63 (Hatay, Kahramanmaraş, Osmaniye) – 96,6

TÜİK en ucuz şehirler haritasını güncelledi: Cüzdanını düşünen o şehre koşuyor! İşte en uygun ve en masraflı iller

20. TR72 (Kayseri, Sivas, Yozgat) – 96,0

TÜİK en ucuz şehirler haritasını güncelledi: Cüzdanını düşünen o şehre koşuyor! İşte en uygun ve en masraflı iller

21. TRB1 (Malatya, Elazığ, Bingöl, Tunceli) – 95,6