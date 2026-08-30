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TÜİK en ucuz şehirler haritasını güncelledi: Cüzdanını düşünen o şehre koşuyor! İşte en uygun ve en masraflı iller
TÜİK en ucuz şehirler haritasını güncelledi: Cüzdanını düşünen o şehre koşuyor! İşte en uygun ve en masraflı iller
Büyükşehirlerde artan hayat pahalılığı vatandaşları alternatif rota arayışına iterken, TÜİK'in son verileri 81 ildeki geçim dengelerini kökünden sarstı. Konut, gıda ve ulaşım maliyetlerinin mercek altına alındığı listede zirve el değiştirmezken, bütçe dostu iller sıralamasında sürpriz şehirler öne çıktı.
Giriş Tarihi: 30.08.2026 13:46
Güncelleme Tarihi: 30.08.2026 13:47