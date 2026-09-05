TÜİK son verileri açıkladı: Herkes kendi memleketinde yaşasa harita sil baştan değişiyor!

Mevcut şehir nüfusu 736 bin civarında olan Erzurum, kütüğüne kayıtlı 1 milyon 987 bin 876 kişiyle göç potansiyeli en yüksek iller arasında yer alıyor. Bu senaryoda Dadaşlar diyarı, İzmir'i dahi geride bırakarak Türkiye'nin dev metropolleri arasına adını yazdırıyor.