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TÜİK son verileri açıkladı: Herkes kendi memleketinde yaşasa harita sil baştan değişiyor!
TÜİK son verileri açıkladı: Herkes kendi memleketinde yaşasa harita sil baştan değişiyor!
TÜİK'in en güncel Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi verilerine göre yapılması muhtemel dev simülasyonda Türkiye haritası adeta sil baştan çizildi. Herkes kendi nüfusa kayıtlı olduğu memleketine dönseydi, İstanbul devasa bir kan kaybı yaşarken Erzurum yaklaşık 2 milyonluk nüfusuyla Türkiye'nin en kalabalık 8. ili haline gelecekti.
Giriş Tarihi: 05.09.2026 11:05
Güncelleme Tarihi: 05.09.2026 11:30