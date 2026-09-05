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TÜİK son verileri açıkladı: Herkes kendi memleketinde yaşasa harita sil baştan değişiyor!

TÜİK'in en güncel Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi verilerine göre yapılması muhtemel dev simülasyonda Türkiye haritası adeta sil baştan çizildi. Herkes kendi nüfusa kayıtlı olduğu memleketine dönseydi, İstanbul devasa bir kan kaybı yaşarken Erzurum yaklaşık 2 milyonluk nüfusuyla Türkiye'nin en kalabalık 8. ili haline gelecekti.

İHA
Giriş Tarihi: 05.09.2026 11:05 Güncelleme Tarihi: 05.09.2026 11:30
TÜİK son verileri açıkladı: Herkes kendi memleketinde yaşasa harita sil baştan değişiyor!

TÜİK verilerinde yer alan "ikamet edilen ile göre nüfus kütüğüne kayıtlı olunan il" analizi, Türkiye'deki iç göçün boyutlarını gözler önüne serdi. Vatandaşların doğdukları ve kütüklerinin bulunduğu şehirlere dönmesi senaryosunda, mevcut nüfus dengeleri tamamen altüst oluyor.

TÜİK son verileri açıkladı: Herkes kendi memleketinde yaşasa harita sil baştan değişiyor!

Mevcut şehir nüfusu 736 bin civarında olan Erzurum, kütüğüne kayıtlı 1 milyon 987 bin 876 kişiyle göç potansiyeli en yüksek iller arasında yer alıyor. Bu senaryoda Dadaşlar diyarı, İzmir'i dahi geride bırakarak Türkiye'nin dev metropolleri arasına adını yazdırıyor.

TÜİK son verileri açıkladı: Herkes kendi memleketinde yaşasa harita sil baştan değişiyor!

ANADOLU ŞEHİRLERİ ZİRVEYİ TIRMANIYOR

Simülasyona göre Şanlıurfa 3,2 milyonluk kütük nüfusuyla Türkiye'nin en kalabalık ili konumuna yükselirken; Konya ikinci, İstanbul ise üçüncü sıraya geriliyor. Samsun, Sivas, Diyarbakır ve Erzurum gibi Anadolu illeri milyonluk nüfus sınırlarını aşarak üst sıralara yerleşiyor.

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TÜİK son verileri açıkladı: Herkes kendi memleketinde yaşasa harita sil baştan değişiyor!

HERKES MEMLEKETİNDE YAŞASA OLUŞACAK İLK 10 DEV ŞEHİR

10. Hatay: 1.895.656

TÜİK son verileri açıkladı: Herkes kendi memleketinde yaşasa harita sil baştan değişiyor!

9. İzmir: 1.943.223

TÜİK son verileri açıkladı: Herkes kendi memleketinde yaşasa harita sil baştan değişiyor!

8. Erzurum: 1.987.876

TÜİK son verileri açıkladı: Herkes kendi memleketinde yaşasa harita sil baştan değişiyor!

7. Sivas: 1.988.289

TÜİK son verileri açıkladı: Herkes kendi memleketinde yaşasa harita sil baştan değişiyor!

6. Samsun: 2.032.154

TÜİK son verileri açıkladı: Herkes kendi memleketinde yaşasa harita sil baştan değişiyor!

5. Ankara: 2.075.894

TÜİK son verileri açıkladı: Herkes kendi memleketinde yaşasa harita sil baştan değişiyor!

4. Diyarbakır: 2.486.449

TÜİK son verileri açıkladı: Herkes kendi memleketinde yaşasa harita sil baştan değişiyor!

3. İstanbul: 2.603.870

TÜİK son verileri açıkladı: Herkes kendi memleketinde yaşasa harita sil baştan değişiyor!

2. Konya: 2.702.482

TÜİK son verileri açıkladı: Herkes kendi memleketinde yaşasa harita sil baştan değişiyor!

1. Şanlıurfa: 3.205.103

Haber Girişi Ümmügülsüm Yiğit - Editör
#İSTANBUL #ERZURUM #TÜİK