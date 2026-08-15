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TÜİK verileriyle 81 ilin sıralaması değişti: Cüzdanını düşünen o şehre koşuyor! İşte Türkiye'nin en ucuz şehirleri
TÜİK verileriyle 81 ilin sıralaması değişti: Cüzdanını düşünen o şehre koşuyor! İşte Türkiye'nin en ucuz şehirleri
81 ilin pahalılık haritası baştan aşağı yenilendi! TÜİK verilerine göre cüzdanını rahatlatmak isteyenlerin yeni gözdesi olan o şehir listenin ilk sırasına yerleşti. İşte megakentlerle yarışan, Türkiye'nin en pahalı ve en ucuz şehirleri.
Giriş Tarihi: 15.08.2026 13:00
Güncelleme Tarihi: 15.08.2026 13:05