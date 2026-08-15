TÜİK verileriyle 81 ilin sıralaması değişti: Cüzdanını düşünen o şehre koşuyor! İşte Türkiye’nin en ucuz şehirleri

TÜİK Açıkladı: Türkiye'de En Pahalı ve En Ucuz Bölgeler Belli Oldu

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2024 Bölgesel Satınalma Gücü Paritesi (BSGP) sonuçlarını yayımladı. Çalışma, Türkiye genelinde vatandaşların aynı gelirle farklı bölgelerde ne ölçüde mal ve hizmet satın alabildiğini ortaya koydu.

Sonuçlara göre, fiyat düzeyi en yüksek bölge İstanbul, en düşük bölge ise Mardin, Batman, Şırnak ve Siirt oldu.