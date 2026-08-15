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TÜİK verileriyle 81 ilin sıralaması değişti: Cüzdanını düşünen o şehre koşuyor! İşte Türkiye'nin en ucuz şehirleri

81 ilin pahalılık haritası baştan aşağı yenilendi! TÜİK verilerine göre cüzdanını rahatlatmak isteyenlerin yeni gözdesi olan o şehir listenin ilk sırasına yerleşti. İşte megakentlerle yarışan, Türkiye'nin en pahalı ve en ucuz şehirleri.

Giriş Tarihi: 15.08.2026 13:00 Güncelleme Tarihi: 15.08.2026 13:05
TÜİK verileriyle 81 ilin sıralaması değişti: Cüzdanını düşünen o şehre koşuyor! İşte Türkiye’nin en ucuz şehirleri

Türkiye'nin en pahalı şehri yine İstanbul olurken, en ucuz iller listesinde tüm dengeler değişti! İşte, cüzdanını düşünenlerin göç ettiği, geçinmesi en kolay şehirler ve 81 ilin güncel sıralaması...

TÜİK verileriyle 81 ilin sıralaması değişti: Cüzdanını düşünen o şehre koşuyor! İşte Türkiye’nin en ucuz şehirleri

TÜİK Açıkladı: Türkiye'de En Pahalı ve En Ucuz Bölgeler Belli Oldu

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2024 Bölgesel Satınalma Gücü Paritesi (BSGP) sonuçlarını yayımladı. Çalışma, Türkiye genelinde vatandaşların aynı gelirle farklı bölgelerde ne ölçüde mal ve hizmet satın alabildiğini ortaya koydu.

Sonuçlara göre, fiyat düzeyi en yüksek bölge İstanbul, en düşük bölge ise Mardin, Batman, Şırnak ve Siirt oldu.

TÜİK verileriyle 81 ilin sıralaması değişti: Cüzdanını düşünen o şehre koşuyor! İşte Türkiye’nin en ucuz şehirleri

Bölgesel Satın Alma Gücü Nasıl Hesaplandı?

İstatistiki Bölge Birimleri Sınıflaması (İBBS) Düzey 2 baz alınarak oluşturulan endekslerde;

-100'ün üzerindeki değerler Türkiye ortalamasına göre daha pahalı,

-100'ün altındaki değerler ise daha ucuz bölgeleri ifade ediyor.

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TÜİK verileriyle 81 ilin sıralaması değişti: Cüzdanını düşünen o şehre koşuyor! İşte Türkiye’nin en ucuz şehirleri

İşte, genel tüketim harcamaları için bölgesel fiyat düzeyi endekslerine göre en pahalı şehirler;

TÜİK verileriyle 81 ilin sıralaması değişti: Cüzdanını düşünen o şehre koşuyor! İşte Türkiye’nin en ucuz şehirleri

1. TR10 (İstanbul) – 112,6

TÜİK verileriyle 81 ilin sıralaması değişti: Cüzdanını düşünen o şehre koşuyor! İşte Türkiye’nin en ucuz şehirleri

2. TR31 (İzmir) – 110,1

TÜİK verileriyle 81 ilin sıralaması değişti: Cüzdanını düşünen o şehre koşuyor! İşte Türkiye’nin en ucuz şehirleri

3. TR22 (Balıkesir, Çanakkale) – 108,0

TÜİK verileriyle 81 ilin sıralaması değişti: Cüzdanını düşünen o şehre koşuyor! İşte Türkiye’nin en ucuz şehirleri

4. TR32 (Aydın, Denizli, Muğla) – 106,3

TÜİK verileriyle 81 ilin sıralaması değişti: Cüzdanını düşünen o şehre koşuyor! İşte Türkiye’nin en ucuz şehirleri

5. TR61 (Antalya, Isparta, Burdur) – 104,4

TÜİK verileriyle 81 ilin sıralaması değişti: Cüzdanını düşünen o şehre koşuyor! İşte Türkiye’nin en ucuz şehirleri

6. TR51 (Ankara) – 104,4

TÜİK verileriyle 81 ilin sıralaması değişti: Cüzdanını düşünen o şehre koşuyor! İşte Türkiye’nin en ucuz şehirleri

7. TR21 (Tekirdağ, Edirne, Kırklareli) – 104,2

TÜİK verileriyle 81 ilin sıralaması değişti: Cüzdanını düşünen o şehre koşuyor! İşte Türkiye’nin en ucuz şehirleri

8. TR42 (Kocaeli, Sakarya, Düzce, Bolu, Yalova) – 102,6

TÜİK verileriyle 81 ilin sıralaması değişti: Cüzdanını düşünen o şehre koşuyor! İşte Türkiye’nin en ucuz şehirleri

9. TR41 (Bursa, Eskişehir, Bilecik) – 102,5

TÜİK verileriyle 81 ilin sıralaması değişti: Cüzdanını düşünen o şehre koşuyor! İşte Türkiye’nin en ucuz şehirleri

10. TR62 (Adana, Mersin) – 102,3

TÜİK verileriyle 81 ilin sıralaması değişti: Cüzdanını düşünen o şehre koşuyor! İşte Türkiye’nin en ucuz şehirleri

11. TR90 (Trabzon, Ordu, Giresun, Rize, Artvin, Gümüşhane) – 101,8

TÜİK verileriyle 81 ilin sıralaması değişti: Cüzdanını düşünen o şehre koşuyor! İşte Türkiye’nin en ucuz şehirleri

12. TR81 (Zonguldak, Karabük, Bartın) – 100,8

TÜİK verileriyle 81 ilin sıralaması değişti: Cüzdanını düşünen o şehre koşuyor! İşte Türkiye’nin en ucuz şehirleri

13.TR83 (Samsun, Tokat, Çorum, Amasya) – 99,0

TÜİK verileriyle 81 ilin sıralaması değişti: Cüzdanını düşünen o şehre koşuyor! İşte Türkiye’nin en ucuz şehirleri

14. TR52 (Konya, Karaman) – 97,5

TÜİK verileriyle 81 ilin sıralaması değişti: Cüzdanını düşünen o şehre koşuyor! İşte Türkiye’nin en ucuz şehirleri

15. TR33 (Manisa, Afyon, Kütahya, Uşak) – 97,4

TÜİK verileriyle 81 ilin sıralaması değişti: Cüzdanını düşünen o şehre koşuyor! İşte Türkiye’nin en ucuz şehirleri

16. TR82 (Kastamonu, Çankırı, Sinop) – 97,3

TÜİK verileriyle 81 ilin sıralaması değişti: Cüzdanını düşünen o şehre koşuyor! İşte Türkiye’nin en ucuz şehirleri

17. TRA1 (Erzurum, Erzincan, Bayburt) – 97,1

TÜİK verileriyle 81 ilin sıralaması değişti: Cüzdanını düşünen o şehre koşuyor! İşte Türkiye’nin en ucuz şehirleri

18. TRC1 (Gaziantep, Adıyaman, Kilis) – 96,6

TÜİK verileriyle 81 ilin sıralaması değişti: Cüzdanını düşünen o şehre koşuyor! İşte Türkiye’nin en ucuz şehirleri

19. TR63 (Hatay, Kahramanmaraş, Osmaniye) – 96,6

TÜİK verileriyle 81 ilin sıralaması değişti: Cüzdanını düşünen o şehre koşuyor! İşte Türkiye’nin en ucuz şehirleri

20. TR72 (Kayseri, Sivas, Yozgat) – 96,0

TÜİK verileriyle 81 ilin sıralaması değişti: Cüzdanını düşünen o şehre koşuyor! İşte Türkiye’nin en ucuz şehirleri

21. TRB1 (Malatya, Elazığ, Bingöl, Tunceli) – 95,6