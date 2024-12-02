Tükenmişlik sendromuna giren dünyaca ünlü sanatçı, Marc Terenzi Giresun'da hayat buldu! “Geldiğimde Ölü gibiydim”
Amerikalı dünyaca ünlü pop sanatçısı Marc Terenzi, genç yaşta yakaladığı şöhret başını döndürünce, alkol bağımlısı oldu. Buna, bir de inişli çıkışlı ilişki eklenince, tükenmişlik sendromuna girdi. Yaz döneminde Almanya'daki özel bir klinikte 70 gün tedavi gören Terenzi, 3 ay önce esrarengiz bir şekilde ortadan kayboldu. Herkes O'nu ararken; o 22 yıllık dostu eski Muay Thai ve tekvando şampiyonu Ufuk Çoş'un Giresun'un Bulancak ilçesindeki baba ocağında ortaya çıktı.
Giriş Tarihi: 02.12.2024 07:54
Güncelleme Tarihi: 02.12.2024 07:56