Tükenmişlik sendromuna giren dünyaca ünlü sanatçı, Marc Terenzi Giresun'da hayat buldu! “Geldiğimde Ölü gibiydim”

Amerika'da dünyaya gelen Marc Terenzi, (46) bir zamanlar kırmızı halıda boy gösteren, karizmasıyla tüm genç kızları kendisine hayran bırakan yetenekli bir pop sanatçısıydı. Ancak şöhret başını döndürünce, en küçük sıkıntı da alkole sarıldı. Işıltılı dünyadan, birçok sevgilisi oldu.



