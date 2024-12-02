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Tükenmişlik sendromuna giren dünyaca ünlü sanatçı, Marc Terenzi Giresun'da hayat buldu! “Geldiğimde Ölü gibiydim”

Amerikalı dünyaca ünlü pop sanatçısı Marc Terenzi, genç yaşta yakaladığı şöhret başını döndürünce, alkol bağımlısı oldu. Buna, bir de inişli çıkışlı ilişki eklenince, tükenmişlik sendromuna girdi. Yaz döneminde Almanya'daki özel bir klinikte 70 gün tedavi gören Terenzi, 3 ay önce esrarengiz bir şekilde ortadan kayboldu. Herkes O'nu ararken; o 22 yıllık dostu eski Muay Thai ve tekvando şampiyonu Ufuk Çoş'un Giresun'un Bulancak ilçesindeki baba ocağında ortaya çıktı.

Ümit Erkan DEMİRCAN
Giriş Tarihi: 02.12.2024 07:54 Güncelleme Tarihi: 02.12.2024 07:56
Tükenmişlik sendromuna giren dünyaca ünlü sanatçı, Marc Terenzi Giresun’da hayat buldu! Geldiğimde Ölü gibiydim

Amerika'da dünyaya gelen Marc Terenzi, (46) bir zamanlar kırmızı halıda boy gösteren, karizmasıyla tüm genç kızları kendisine hayran bırakan yetenekli bir pop sanatçısıydı. Ancak şöhret başını döndürünce, en küçük sıkıntı da alkole sarıldı. Işıltılı dünyadan, birçok sevgilisi oldu.

Tükenmişlik sendromuna giren dünyaca ünlü sanatçı, Marc Terenzi Giresun’da hayat buldu! Geldiğimde Ölü gibiydim

Son olarak ise bir dönem Almanya Mili Takımı eski kalecisi Oliver Kahn'ın sevgilisi olan radyo spikeri Verena Kerth ile birlikteydi. İki yıllık bu inişli çıkışlı ilişki Terenzi'yi, tükenmişlik sendromuna sürükledi.

Tükenmişlik sendromuna giren dünyaca ünlü sanatçı, Marc Terenzi Giresun’da hayat buldu! Geldiğimde Ölü gibiydim

BERLİN'DEN BULANCAK'A

Geçen Temmuz'da bu ilişkisini de bitiren Terenzi, alkol sorunları nedeniyle Berlin'deki özel bir klinikte tedavi görmeye başladı. 70 gün süren tedavinin ardından ise esrarengiz bir şekilde ortadan kayboldu.

Tükenmişlik sendromuna giren dünyaca ünlü sanatçı, Marc Terenzi Giresun’da hayat buldu! Geldiğimde Ölü gibiydim

Paparazziler O'nu ararken, yakınları da hayatından endişe ediyordu. Terenzi ise, 22 yıllık dostu, Muay Thai ve tekvando şampiyonu Ufuk Çoş'un, "Seni yeniden doğacağın bir yere götüreyim" teklifini kabul ederek, Coş'un ailesinin yaşadığı Giresun'un Bulancak İlçesi'ne gelmişti.

Tükenmişlik sendromuna giren dünyaca ünlü sanatçı, Marc Terenzi Giresun’da hayat buldu! Geldiğimde Ölü gibiydim

Ünlü sanatçı, her sabah Ufuk Coş ile birlikte çıkıp gezdiği Giresun Yaylalarında yeniden hayat buldu.

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