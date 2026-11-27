Trend
Galeri
Trend Yaşam
Türk bilim insanları pankreas kanserinin şifresini çözüyor! Tümörün büyümesini sağlayan bağlantıyı buldular
Türk bilim insanları pankreas kanserinin şifresini çözüyor! Tümörün büyümesini sağlayan bağlantıyı buldular
Pankreas kanseriyle ilgili Türk bilim insanlarının yaptığı araştırma dünyada umut oldu. Araştırmada, kanser hücreleri ile sinir uçları arasında 'psödo-sinaps' adı verilen özel bağlantı olduğu keşfedildi. Yani kanser hücreleri, sinir hücreleriyle haberleşiyor. Sinir hücrelerinden kanser hücrelerine giden sinyaller engellenebilirse, bu kanser durdurulabilecek.
Giriş Tarihi: 27.11.2026 08:45