Kanser hücreleri ile sinir uçları arasında bir sinaps (iki sinir hücresinin birbirine mesaj gönderdiği bağlantı noktası) benzeri bağlantı oluşuyor. Yani kanser hücrelerinin, sinir hücreleriyle adeta haberleşmeye başladığı ve bu iletişimden yararlanarak büyüme ve yayılma sinyalleri aldığı ortaya çıktı. Bu, kanserin yalnızca bulunduğu dokuyla sınırlı bir hastalık olmadığını, çevresindeki sinir ağını da kendi gelişimi için kullanabildiğini gösteren çok önemli bir bulgu."



