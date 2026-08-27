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TÜRK EĞİTİM VAKFI BURS BAŞVURULARI 2026-2027 | TEV burs başvuruları ne zaman, şartları neler?
TÜRK EĞİTİM VAKFI BURS BAŞVURULARI 2026-2027 | TEV burs başvuruları ne zaman, şartları neler?
2026 YKS yerleştirme sonuçlarının açıklanmasıyla üniversiteye kayıt süreci başladı. Yeni eğitim dönemine hazırlanan öğrenciler için maddi destek önem kazanırken, TEV burs başvuruları için açıklanan takvim öne çıktı. Peki, başvurular ne zaman başlayacak, şartlar neler?
Giriş Tarihi: 27.08.2026 11:15
Güncelleme Tarihi: 27.08.2026 11:25