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TÜRK EĞİTİM VAKFI BURS BAŞVURULARI 2026-2027 | TEV burs başvuruları ne zaman, şartları neler?

2026 YKS yerleştirme sonuçlarının açıklanmasıyla üniversiteye kayıt süreci başladı. Yeni eğitim dönemine hazırlanan öğrenciler için maddi destek önem kazanırken, TEV burs başvuruları için açıklanan takvim öne çıktı. Peki, başvurular ne zaman başlayacak, şartlar neler?

Giriş Tarihi: 27.08.2026 11:15 Güncelleme Tarihi: 27.08.2026 11:25
TÜRK EĞİTİM VAKFI BURS BAŞVURULARI 2026-2027 | TEV burs başvuruları ne zaman, şartları neler?

2026 YKS yerleştirme sonuçlarının açıklanmasının ardından üniversiteye kayıt yaptıran öğrenciler için barınma ve eğitim desteği seçenekleri de yeniden gündeme geldi. Yeni akademik yıl öncesinde Türk Eğitim Vakfı burs başvuruları için açıklanan takvim dikkat çekerken, TEV burs başvuruları kapsamında üniversite, yüksek lisans, doktora ve mesleki ortaöğretim öğrencilerine farklı dönemlerde destek sağlanacak.

TÜRK EĞİTİM VAKFI BURS BAŞVURULARI 2026-2027 | TEV burs başvuruları ne zaman, şartları neler?

TEV BURS BAŞVURULARI NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Türk Eğitim Vakfı, 2026-2027 akademik yılı için üniversite öğrencilerine yönelik başvuru takvimini açıkladı. TEV burs başvuruları kapsamında üniversite eğitim bursu ile Üstün Başarı Bursu için başvurular 14 Eylül 2026 tarihinde başlayacak.

TÜRK EĞİTİM VAKFI BURS BAŞVURULARI 2026-2027 | TEV burs başvuruları ne zaman, şartları neler?

2026-2027 TEV BURS BAŞVURU TARİHLERİ

  • Mesleki Ortaöğretim Bursu: 1 Eylül - 8 Ekim 2026
  • Üniversite (Eğitim) Bursu: 14 Eylül - 8 Ekim 2026
  • Üstün Başarı Bursu: 14 Eylül - 8 Ekim 2026
  • Yüksek Lisans ve Doktora Bursu: 28 Eylül - 15 Ekim 2026
  • Üstün Başarı Sanat Bursu: 19 Ekim - 5 Kasım 2026
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TÜRK EĞİTİM VAKFI BURS BAŞVURULARI 2026-2027 | TEV burs başvuruları ne zaman, şartları neler?

TEV BURS BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

TEV burs işlemleri resmi sayfasından gerçekleştirilecek. Başvuracak öğrenciler, Obigenç mobil uygulaması üzerinden kayıt oluşturarak gerekli bilgileri doldurabilecek ve istenen belgeleri sisteme yükleyebilecek.

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TÜRK EĞİTİM VAKFI BURS BAŞVURULARI 2026-2027 | TEV burs başvuruları ne zaman, şartları neler?

TÜRKİYE EĞİTİM VAKFI ÜNİVERSİTE BURSU ŞARTLARI NELER?

  • T.C. vatandaşı olmak,
  • Üniversiteye YKS ile yerleşmiş olmak,
  • Devlet üniversitesinde lisans veya ön lisans programına kayıtlı bulunmak,
  • 25 yaşını geçmemiş olmak,
  • Açık öğretim, uzaktan eğitim veya ücretli programda okumamak,
  • Ara sınıflarda 4,00 üzerinden en az 2,50, 100'lük sistemde en az 65 genel not ortalamasına sahip olmak,
  • DGS ile yerleşenlerde iki yıllık mezuniyet ortalamasının en az 2,80 olması,
  • Maddi desteğe ihtiyaç duymak.
TÜRK EĞİTİM VAKFI BURS BAŞVURULARI 2026-2027 | TEV burs başvuruları ne zaman, şartları neler?

TEV ÜNİVERSİTE BURSU NE KADAR?

  • Mesleki Ortaöğretim Bursu 3.500 TL
  • Üstün Başarı ve Üstün Başarı Sanat bursları 16.000 TL,
  • Yüksek Lisans Bursu 12.000 TL
  • Doktora Bursu 14.000 TL