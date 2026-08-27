TÜRK EĞİTİM VAKFI BURS BAŞVURULARI 2026-2027 | TEV burs başvuruları ne zaman, şartları neler?

2026 YKS yerleştirme sonuçlarının açıklanmasının ardından üniversiteye kayıt yaptıran öğrenciler için barınma ve eğitim desteği seçenekleri de yeniden gündeme geldi. Yeni akademik yıl öncesinde Türk Eğitim Vakfı burs başvuruları için açıklanan takvim dikkat çekerken, TEV burs başvuruları kapsamında üniversite, yüksek lisans, doktora ve mesleki ortaöğretim öğrencilerine farklı dönemlerde destek sağlanacak.