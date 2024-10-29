Türk iş adamları Sadullah ve Abdullah Y.’ye şok suçlama: Uyuşturucu parasını milyon dolarlık saatlerle aklamışlar

MAL VARLIKLARINA EL KONDU

Polis, Sadullah Y. ve Abdullah Y.'nin mağazalarında bulunan milyonlarca euro değerindeki saatlerine el koyarken, mal varlıkları ve banka hesapları da donduruldu. İki kardeşin kara para aklama dışında Avrupa dışından pahalı saatler satın aldığı ve bunları gümrük vergileri ve ithalat satış vergisi ödemeden (yüzde 19) gümrükten ithal ettikleri ileri sürüldü.

İŞ YERİNE BOMBALI SOYGUN

Sadullah Y. ve Abdullah Y.'nin Köln'ün Benesis Caddesi'ndeki mağazası geçtiğimiz yıl bombalı saldırıya uğramıştı. İki kardeş hırsızların kapıyı açmak için mağazanın kapısını patlattıklarını ve değerli saatleri çaldıklarını ileri sürmüştü.