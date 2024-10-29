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Türk iş adamları Sadullah ve Abdullah Y.'ye şok suçlama: Uyuşturucu parasını milyon dolarlık saatlerle aklamışlar

Sanat, futbol, ve iş dünyasındaki tanınmış isimlere sattığı milyon dolarlık saatlerle adından sıkça söz ettiren "saat kralı" lakaplı Cologne Watch'ın kurucusu Sadullah Y. ve Abdullah Y. Türkiye dönüşü Düsseldorf Havalimanı'nda gözaltına alındı. İki kardeşin uyuşturucudan gelen kara parayı lüks saatler satarak akladığı ileri sürülürken, milyonlarca euroyu bulan mal varlıklarına el kondu.

Ümit Erkan DEMİRCAN
Giriş Tarihi: 29.10.2024 15:00 Güncelleme Tarihi: 29.10.2024 15:01
Türk iş adamları Sadullah ve Abdullah Y.’ye şok suçlama: Uyuşturucu parasını milyon dolarlık saatlerle aklamışlar

Almanya'nın bir çok şehrinde saat mağazası bulunan Sadullah Y. ve Abdullah Y. dünyaca ünlü futbolculardan, Hollywood'un yıldızlarına kadar bir çok ünlüye sattıkları değerli saatlerle kısa sürede popüler oldu. "Saat kralı "lakaplı kardeşler aynı zamanda sosyal medya platformlarında yayınladıkları videolarda açık artırma ile saat satarak adından sıkça söz ettirdi.

Türk iş adamları Sadullah ve Abdullah Y.’ye şok suçlama: Uyuşturucu parasını milyon dolarlık saatlerle aklamışlar

KARA PARAYI SAATLERLE AKLAMIŞLAR

İddiaya göre Federal Kriminal Polis Dairesi (BKA) ve Essen Gümrük Soruşturma Polisi, 2020 yılında Almanya çapında faaliyet gösteren bir suç grubunun uyuşturucu ticaretinden elde ettiği geliri lüks saatler satın alarak akladığını tespit etti. Polis, uyuşturucu kaçakçılarının bu saatleri Köln ve Düsseldorf 'daki ünlü saat satıcısı Sadullah Y. ve Abdullah Y'nin mağazalarından aldığını belirleyerek, iki kardeşi, teknik ve fiziki takibe aldı.

Türk iş adamları Sadullah ve Abdullah Y.’ye şok suçlama: Uyuşturucu parasını milyon dolarlık saatlerle aklamışlar

HAVALİMANINDA GÖZALTINA ALINDILAR

Elde edilen bilgiler doğrultusunda polis, 7 Ekim tarihinde İstanbul Havalimanı'ndan Düsseldorf havalimanına inen uçakta bulunan Sadullah Y. ve Abdullah Y.'yi gözaltına aldı.

Türk iş adamları Sadullah ve Abdullah Y.’ye şok suçlama: Uyuşturucu parasını milyon dolarlık saatlerle aklamışlar

SİLAHLAR ELE GEÇİRİLDİ

Gümrük ve vergi müfettişleri ise, eş zamanlı olarak iki kardeşin Almanya'da bulunan mağaza ve evlerine de baskın düzenledi. 3 çalışan gözaltına alınırken, binlerce evrak incelenmek üzere polis merkezine götürüldü. Yapılan baskınlarda üç adet uzun namlulu silah, iki adet tabanca ve yasa dışı mühimmat da ele geçirildi.

Türk iş adamları Sadullah ve Abdullah Y.’ye şok suçlama: Uyuşturucu parasını milyon dolarlık saatlerle aklamışlar

MAL VARLIKLARINA EL KONDU

Polis, Sadullah Y. ve Abdullah Y.'nin mağazalarında bulunan milyonlarca euro değerindeki saatlerine el koyarken, mal varlıkları ve banka hesapları da donduruldu. İki kardeşin kara para aklama dışında Avrupa dışından pahalı saatler satın aldığı ve bunları gümrük vergileri ve ithalat satış vergisi ödemeden (yüzde 19) gümrükten ithal ettikleri ileri sürüldü.

İŞ YERİNE BOMBALI SOYGUN

Sadullah Y. ve Abdullah Y.'nin Köln'ün Benesis Caddesi'ndeki mağazası geçtiğimiz yıl bombalı saldırıya uğramıştı. İki kardeş hırsızların kapıyı açmak için mağazanın kapısını patlattıklarını ve değerli saatleri çaldıklarını ileri sürmüştü.

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