Türk iş adamları Sadullah ve Abdullah Y.'ye şok suçlama: Uyuşturucu parasını milyon dolarlık saatlerle aklamışlar
Sanat, futbol, ve iş dünyasındaki tanınmış isimlere sattığı milyon dolarlık saatlerle adından sıkça söz ettiren "saat kralı" lakaplı Cologne Watch'ın kurucusu Sadullah Y. ve Abdullah Y. Türkiye dönüşü Düsseldorf Havalimanı'nda gözaltına alındı. İki kardeşin uyuşturucudan gelen kara parayı lüks saatler satarak akladığı ileri sürülürken, milyonlarca euroyu bulan mal varlıklarına el kondu.
Giriş Tarihi: 29.10.2024 15:00
Güncelleme Tarihi: 29.10.2024 15:01