Türk kahvesi mi filtre kahve mi? Kalp sağlığı açısından dikkat çeken fark ortaya çıktı

ÖLÇÜLÜ TÜKETİM

Kahve tüketimi konusunda geçmişte oluşan 'kalbe zararlı' algısının güncel bilimsel veriler ışığında yeniden değerlendirilmesi gerektiğini belirten Torun, ölçülü kahve tüketiminin kalpdamar sağlığı açısından genel olarak güvenli olduğunu ifade ederek, şunları söyledi: "Özellikle günde 2–3 fincan civarındaki kahve tüketimi birçok çalışmada olumlu sağlık sonuçlarıyla ilişkilendirilmiş durumda. Kişinin kafeine duyarlılığı, tansiyonu, uyku düzeni ve kahvenin hazırlanma şekli önemli. Ayrıca sağlıklı yetişkinler için günlük yaklaşık 400 mg kafein genel olarak güvenli kabul edilen üst sınırlardan biri. Benim yaklaşımım kahveyi yasaklamak yerine doğru miktarda ve doğru şekilde tüketmek."