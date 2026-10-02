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Türk kahvesi mi filtre kahve mi? Kalp sağlığı açısından dikkat çeken fark ortaya çıktı
Türk kahvesi mi filtre kahve mi? Kalp sağlığı açısından dikkat çeken fark ortaya çıktı
Kahve içmeden uyanamıyoruz bile... Kahve yaşamımızın her anında var. Peki ama kahve kalbe zararlı mı? Kardiyoloji Uzmanı Akın Torun, "Yapılan araştırmalarda ölçülü kahve tüketiminin bazı kalp-damar hastalıkları riskini düşürdüğü ortaya çıktı" dedi.
Giriş Tarihi: 02.10.2026 09:01
Güncelleme Tarihi: 02.10.2026 09:04