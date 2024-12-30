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Türk mühendisten haber yok! Endonezya'dan hareket eden gemideydi! İşte son konuşmaları
Türk mühendisten haber yok! Endonezya'dan hareket eden gemideydi! İşte son konuşmaları
Türk mühendis sırra kadem bastı… Endonezya'dan Singapur'a giden yük gemisinde kaybolan mühendis Doğukan Demirtaş'tan 13 gündür haber alınamıyor. Oğluyla en son 16 Aralık'ta telefonla görüştüğünü söyleyen Önder Demirtaş yetkililerden yardım istedi.
Giriş Tarihi: 30.12.2024 15:26
Güncelleme Tarihi: 30.12.2024 15:26