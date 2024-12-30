Türk mühendisten haber yok! Endonezya’dan hareket eden gemideydi! İşte son konuşmaları

Makine mühendisi Doğukan Demirtaş, 'Valentina 1' isimli yük gemisinde, 10 Eylül'de 4'üncü mühendis olarak göreve başladı. Endonezya'dan hareket eden ve Singapur'a giden gemideki Demirtaş'ın, 17 Aralık'ta kaybolduğu anlaşıldı. Mürettebat tüm gemiyi aradı ancak Demirtaş'ı bulamadı.