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Türk mühendisten haber yok! Endonezya'dan hareket eden gemideydi! İşte son konuşmaları

Türk mühendis sırra kadem bastı… Endonezya'dan Singapur'a giden yük gemisinde kaybolan mühendis Doğukan Demirtaş'tan 13 gündür haber alınamıyor. Oğluyla en son 16 Aralık'ta telefonla görüştüğünü söyleyen Önder Demirtaş yetkililerden yardım istedi.

DHA
Giriş Tarihi: 30.12.2024 15:26 Güncelleme Tarihi: 30.12.2024 15:26
Türk mühendisten haber yok! Endonezya’dan hareket eden gemideydi! İşte son konuşmaları

Makine mühendisi Doğukan Demirtaş, 'Valentina 1' isimli yük gemisinde, 10 Eylül'de 4'üncü mühendis olarak göreve başladı. Endonezya'dan hareket eden ve Singapur'a giden gemideki Demirtaş'ın, 17 Aralık'ta kaybolduğu anlaşıldı. Mürettebat tüm gemiyi aradı ancak Demirtaş'ı bulamadı.

Türk mühendisten haber yok! Endonezya’dan hareket eden gemideydi! İşte son konuşmaları

Demirtaş için arama çalışması başlatıldı. Çevredeki gemiler ile sahil güvenlik ekiplerinin çalışmalarına rağmen mühendise ulaşılamadı. Endonezya açıklarındaki Flores Adası bölgesinde başlayan arama çalışmaları, 7 günün sonunda olumsuz hava koşulları gerekçe gösterilerek durduruldu.

Türk mühendisten haber yok! Endonezya’dan hareket eden gemideydi! İşte son konuşmaları

Ayrıca Demirtaş'ın en son 16 Aralık saat 13.42'de ailesiyle telefonla görüştüğü belirtildi.

Türk mühendisten haber yok! Endonezya’dan hareket eden gemideydi! İşte son konuşmaları

'ŞÜPHE DUYDUĞUMUZ BİR ŞEY YOK'
Muğla'nın merkez ilçesi Menteşe'de taksicilik yapan Demirtaş'ın babası Önder Demirtaş, "Vardiyaya inmediği için gemide olmadığı fark ediliyor. Her yer aranıyor. 18 Aralık'ta küçük oğlum Atakan'a Instagram üzerinden mesaj atıyorlar.

Türk mühendisten haber yok! Endonezya’dan hareket eden gemideydi! İşte son konuşmaları

Oğlum askerde olduğu için hemen beni arayıp, durumu anlattı. Şirketi aradım. Yetkililer, gemide bulamadıklarını, kayıp olduğunu ve Endonezya Büyükelçiliği'yle yazışmalar yaptıklarını söyledi. 7 gün boyunca denizde arama çalışmaları yapıldı.

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