Trend Galeri Trend Yaşam Türkiye-Almanya voleybol maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Filenin Efeleri Almanya karşısında!

Türkiye-Almanya voleybol maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Filenin Efeleri Almanya karşısında!

A Milli Erkek Voleybol Takımı, Avrupa Şampiyonası'ndaki ilk maçında sahaya çıkıyor. Filenin Efeleri'nin mücadele edeceği karşılaşma öncesinde saat ve yayın bilgileri de belli oldu. Peki, Türkiye-Almanya voleybol maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte, karşılaşmaya ilişkin detaylar…

Giriş Tarihi: 10.09.2026 14:29 Güncelleme Tarihi: 10.09.2026 14:37