Trend Galeri Trend Yaşam Türkiye-Almanya voleybol maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Filenin Efeleri Almanya karşısında!

Türkiye-Almanya voleybol maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Filenin Efeleri Almanya karşısında!

A Milli Erkek Voleybol Takımı, Avrupa Şampiyonası'ndaki ilk maçında sahaya çıkıyor. Filenin Efeleri'nin mücadele edeceği karşılaşma öncesinde saat ve yayın bilgileri de belli oldu. Peki, Türkiye-Almanya voleybol maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte, karşılaşmaya ilişkin detaylar…

Giriş Tarihi: 10.09.2026 14:29 Güncelleme Tarihi: 10.09.2026 14:37
Türkiye-Almanya voleybol maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Filenin Efeleri Almanya karşısında!
Google Haberler'de tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Sabah'ı takip edin.

Avrupa Şampiyonası'nda grup maçları başlarken gözler A Milli Erkek Voleybol Takımı'na çevrildi. Filenin Efeleri'nin grup aşamasındaki ilk sınavında rakip Almanya olacak. Türkiye-Almanya voleybol maçı öncesinde karşılaşmanın programı ve yayın detayları da netleşti.

Türkiye-Almanya voleybol maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Filenin Efeleri Almanya karşısında!

TÜRKİYE-ALMANYA VOLEYBOL MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

A Milli Erkek Voleybol Takımı, 2026 Erkekler Avrupa Voleybol Şampiyonası'ndaki ilk maçına 10 Eylül Perşembe günü çıkacak. Filenin Efeleri, D Grubu'ndaki ilk karşılaşmasında Almanya ile mücadele edecek. Türkiye-Almanya voleybol maçı saat 20.00'de başlayacak.

Türkiye-Almanya voleybol maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Filenin Efeleri Almanya karşısında!

TÜRKİYE-ALMANYA VOLEYBOL MAÇI HANGİ KANALDA?

Filenin Efeleri'nin Almanya ile oynayacağı Avrupa Şampiyonası mücadelesi TRT Spor'dan canlı yayınlanacak. A Milli Erkek Voleybol Takımı böylece turnuvadaki grup etabına Almanya karşılaşmasıyla başlayacak.

Türkiye-Almanya voleybol maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Filenin Efeleri Almanya karşısında!

FİLENİN EFELERİ HANGİ GRUPTA?

Türkiye, CEV 2026 Erkekler Avrupa Voleybol Şampiyonası'nda D Grubu'nda yer alıyor. Ay-yıldızlıların grubunda Almanya'nın yanı sıra Romanya, Fransa, Letonya ve İsviçre bulunuyor.

D Grubu karşılaşmaları Romanya'nın Cluj-Napoca kentinde gerçekleştirilecek. Filenin Efeleri grup aşamasında toplam beş maça çıkacak.

Türkiye-Almanya voleybol maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Filenin Efeleri Almanya karşısında!

FİLENİN EFELERİ MAÇ PROGRAMI 2026

10 Eylül 2026
20.00 | Türkiye-Almanya – TRT Spor

12 Eylül 2026
17.00 | Fransa-Türkiye – TRT Spor Yıldız

13 Eylül 2026
17.00 | İsviçre-Türkiye – TRT Spor Yıldız

14 Eylül 2026
20.00 | Romanya-Türkiye – TRT Spor Yıldız

16 Eylül 2026
17.00 | Türkiye-Letonya – TRT Spor

Türkiye-Almanya voleybol maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Filenin Efeleri Almanya karşısında!