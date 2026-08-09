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Türkiye bu olayı konuşuyor: 7 yıl boyunca babaannesi tarafından alıkonmuştu! Küçük Nazar'ın fotoğrafları ortaya çıktı
Türkiye bu olayı konuşuyor: 7 yıl boyunca babaannesi tarafından alıkonmuştu! Küçük Nazar'ın fotoğrafları ortaya çıktı
Bursa'da babası Umut K. (33) tarafından kaçırıldıktan sonra 7 yıl boyunca babaannesi Hanife Taşdemir Stief (60) tarafından alıkonulan ve tutulduğu harabe evden polisin operasyonu ile kurtarılan Nazar S.'nin (8), son 1 yılda çekilen fotoğraf ve görüntüleri ortaya çıktı. Tutuklu babaannenin cep telefonundan elde edilen, fotoğraf ve görüntülerde Nazar'ın; babaannesi, akülü arabası ve köpeğiyle oynadığı anlar yer alırken, yemek yediği, havuza girdiği anların fotoğrafları da dava dosyasına girdi.
Giriş Tarihi: 09.08.2026 12:07
Güncelleme Tarihi: 09.08.2026 12:10