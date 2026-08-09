Türkiye bu olayı konuşuyor: 7 yıl boyunca babaannesi tarafından alıkonmuştu! Küçük Nazar’ın fotoğrafları ortaya çıktı

ANNESİ VE KIZ KARDEŞİYLE YAŞIYOR

Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü tarafından koruma altına alınan Nazar S., DNA testi sonrası annesi olduğu kesinleşen Rebecca S.'ye teslim edildi. Nazar, yaşamını annesi ve kız kardeşi Emilia Zafira ile Almanya'da sürdürürken, bir yandan kreşe gidiyor, bir yandan da Almanca eğitimi alıyor.