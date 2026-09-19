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Türkiye - Fransa maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? A Milli Takım Aday Kadrosu

Türkiye Fransa maçı öncesi A Milli Takım aday kadrosu açıklandı. UEFA Uluslar A Ligi 1. Grup mücadelesinde Ay-Yıldızlılar sahasında dünya devini ağırlayacak. Heyecanla beklenen dev randevunun tarihi, başlama saati ve yayınlanacağı TV kanalı futbolseverler tarafından sorgulanıyor. Peki; milli maç ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Giriş Tarihi: 19.09.2026 09:11 Güncelleme Tarihi: 19.09.2026 09:15
Türkiye - Fransa maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? A Milli Takım Aday Kadrosu

UEFA Uluslar A Ligi'nde A Milli Futbol Takımımız, taraftarı önünde Fransa karşısına galibiyet parolasıyla çıkıyor. Teknik Direktör Vincenzo Montella önderliğindeki millilerimizin açıklanan geniş kadrosu da yayında. Karşılaşmanın tüm yayın ayrıntıları ve maç günü bilgileri netleşti.

Türkiye - Fransa maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? A Milli Takım Aday Kadrosu

TÜRKİYE - FRANSA MAÇI NE ZAMAN VE SAAT KAÇTA?

UEFA Uluslar A Ligi 1. Grup ilk maçındaki Türkiye - Fransa karşılaşması 25 Eylül 2026 Cuma günü oynanacak. Kocaeli Stadyumu'nda gerçekleşecek olan dev mücadelede ilk düdük saat 21.45'te çalacak.

Türkiye - Fransa maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? A Milli Takım Aday Kadrosu

TÜRKİYE - FRANSA MAÇI HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

A Milli Takımımızın UEFA Uluslar Ligi'ndeki bu kritik mücadelesi naklen ve şifresiz olarak ekranlara gelecek.

Milli maç ATV ekranlarından takip edilecek.

Google Haberler'de tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Sabah'ı takip edin.
Türkiye - Fransa maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? A Milli Takım Aday Kadrosu

A MİLLİ TAKIM ADAY KADROSUNDA KİMLER VAR?

Oyuncu

Kulüp

Doğum Tarihi

A Millilik Sayısı / Gol

İlk A Milliliği

KALECİ

Altay Bayındır

Real Club Celta

14.04.1998

12/0

27.05.2021

Muhammed Şengezer

İstanbul Başakşehir FK

05.01.1997

1/0

01.06.2026

Okan Kocuk

Samsunspor A.Ş.

27.07.1995

-

-

Uğurcan Çakır

Galatasaray A.Ş.

05.04.1996

42/0

30.05.2019

DEFANS

Abdülkerim Bardakcı

Galatasaray A.Ş.

07.09.1994

30/2

16.06.2023

Adil Demirbağ

Tümosan Konyaspor

10.12.1997

-

-

Emirhan Topçu

Beşiktaş A.Ş.

11.10.2000

2/0

06.09.2024

Eren Elmalı

Galatasaray A.Ş.

07.07.2000

25/0

07.06.2022

Ferdi Kadıoğlu

Brighton & Hove Albion FC

07.10.1999

32/2

04.06.2022

Merih Demiral

Al-Ahli Saudi FC

05.03.1998

65/6

20.11.2018

Ozan Kabak

TSG 1899 Hoffenheim

25.03.2000

31/2

17.11.2019

Samet Akaydin

Trabzonspor A.Ş.

13.03.1994

19/1

19.11.2022

Zeki Çelik

Juventus

17.02.1997

63/3

05.06.2018

ORTA SAHA

Bartuğ Elmaz

Fenerbahçe A.Ş.

19.02.2003

-

-

Demir Ege Tıknaz

SC Braga

17.08.2004

2/0

10.06.2025

İsmail Yüksek

Fenerbahçe A.Ş.

26.01.1999

34/1

22.09.2022

Melih Kabasakal

Trabzonspor A.Ş.

18.02.1996

-

-

Orkun Kökçü

Beşiktaş A.Ş.

29.12.2000

53/4

06.09.2020

Salih Özcan

Beşiktaş A.Ş.

11.01.1998

32/1

29.03.2022

FORVET

Aral Şimşir

Trabzonspor A.Ş.

19.06.2002

1/0

01.06.2026

Arda Güler

Real Madrid CF

25.02.2005

33/7

19.11.2022

Barış Alper Yılmaz

Galatasaray A.Ş.

23.05.2000

38/5

13.11.2021

Can Uzun

Eintracht Frankfurt

11.11.2005

8/1

22.03.2024

Deniz Gül

Galatasaray A.Ş.

02.07.2004

10/2

20.03.2025

İlhan Fakılı

Beşiktaş A.Ş.

20.01.2006

-

-

İrfan Can Kahveci

Fenerbahçe A.Ş.

15.07.1995

48/6

23.03.2018

Kerem Aktürkoğlu

Fenerbahçe A.Ş.

21.10.1998

54/15

27.05.2021

Oğuz Aydın

Fenerbahçe A.Ş.

27.10.2000

12/0

04.06.2024

Yunus Akgün

Galatasaray A.Ş.

07.07.2000

21/4

04.06.2022
Türkiye - Fransa maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? A Milli Takım Aday Kadrosu

UEFA ULUSLAR LİGİ MİLLİ MAÇ TAKVİMİ

Maç Programı

Tarih

Saat

Maç

Stadyum

Yayın

25 Eylül 2026 Cuma

21.45

Türkiye - Fransa

Kocaeli Stadyumu
(Kocaeli / Türkiye)

atv

28 Eylül 2026 Pazartesi

21.45

Türkiye - İtalya

Yüzüncü Yıl Atatürk Stadyumu
(Bursa / Türkiye)

atv

2 Ekim 2026 Cuma

20.45 (TSİ 21.45)

Belçika - Türkiye

Maurice Dufrasne Stadyumu
(Liège / Belçika)

atv

5 Ekim 2026 Pazartesi

20.45 (TSİ 21.45)

İtalya - Türkiye

Renato Dall'Ara Stadyumu
(Bologna / İtalya)

atv
Haber Girişi Hilal Aytaç - Editör