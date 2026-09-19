Türkiye - Fransa maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? A Milli Takım Aday Kadrosu

Türkiye Fransa maçı öncesi A Milli Takım aday kadrosu açıklandı. UEFA Uluslar A Ligi 1. Grup mücadelesinde Ay-Yıldızlılar sahasında dünya devini ağırlayacak. Heyecanla beklenen dev randevunun tarihi, başlama saati ve yayınlanacağı TV kanalı futbolseverler tarafından sorgulanıyor. Peki; milli maç ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?
|
Oyuncu
|
Kulüp
|
Doğum Tarihi
|
A Millilik Sayısı / Gol
|
İlk A Milliliği
|
KALECİ
|
Altay Bayındır
|
Real Club Celta
|
14.04.1998
|
12/0
|
27.05.2021
|
Muhammed Şengezer
|
İstanbul Başakşehir FK
|
05.01.1997
|
1/0
|
01.06.2026
|
Okan Kocuk
|
Samsunspor A.Ş.
|
27.07.1995
|
-
|
-
|
Uğurcan Çakır
|
Galatasaray A.Ş.
|
05.04.1996
|
42/0
|
30.05.2019
|
DEFANS
|
Abdülkerim Bardakcı
|
Galatasaray A.Ş.
|
07.09.1994
|
30/2
|
16.06.2023
|
Adil Demirbağ
|
Tümosan Konyaspor
|
10.12.1997
|
-
|
-
|
Emirhan Topçu
|
Beşiktaş A.Ş.
|
11.10.2000
|
2/0
|
06.09.2024
|
Eren Elmalı
|
Galatasaray A.Ş.
|
07.07.2000
|
25/0
|
07.06.2022
|
Ferdi Kadıoğlu
|
Brighton & Hove Albion FC
|
07.10.1999
|
32/2
|
04.06.2022
|
Merih Demiral
|
Al-Ahli Saudi FC
|
05.03.1998
|
65/6
|
20.11.2018
|
Ozan Kabak
|
TSG 1899 Hoffenheim
|
25.03.2000
|
31/2
|
17.11.2019
|
Samet Akaydin
|
Trabzonspor A.Ş.
|
13.03.1994
|
19/1
|
19.11.2022
|
Zeki Çelik
|
Juventus
|
17.02.1997
|
63/3
|
05.06.2018
|
ORTA SAHA
|
Bartuğ Elmaz
|
Fenerbahçe A.Ş.
|
19.02.2003
|
-
|
-
|
Demir Ege Tıknaz
|
SC Braga
|
17.08.2004
|
2/0
|
10.06.2025
|
İsmail Yüksek
|
Fenerbahçe A.Ş.
|
26.01.1999
|
34/1
|
22.09.2022
|
Melih Kabasakal
|
Trabzonspor A.Ş.
|
18.02.1996
|
-
|
-
|
Orkun Kökçü
|
Beşiktaş A.Ş.
|
29.12.2000
|
53/4
|
06.09.2020
|
Salih Özcan
|
Beşiktaş A.Ş.
|
11.01.1998
|
32/1
|
29.03.2022
|
FORVET
|
Aral Şimşir
|
Trabzonspor A.Ş.
|
19.06.2002
|
1/0
|
01.06.2026
|
Arda Güler
|
Real Madrid CF
|
25.02.2005
|
33/7
|
19.11.2022
|
Barış Alper Yılmaz
|
Galatasaray A.Ş.
|
23.05.2000
|
38/5
|
13.11.2021
|
Can Uzun
|
Eintracht Frankfurt
|
11.11.2005
|
8/1
|
22.03.2024
|
Deniz Gül
|
Galatasaray A.Ş.
|
02.07.2004
|
10/2
|
20.03.2025
|
İlhan Fakılı
|
Beşiktaş A.Ş.
|
20.01.2006
|
-
|
-
|
İrfan Can Kahveci
|
Fenerbahçe A.Ş.
|
15.07.1995
|
48/6
|
23.03.2018
|
Kerem Aktürkoğlu
|
Fenerbahçe A.Ş.
|
21.10.1998
|
54/15
|
27.05.2021
|
Oğuz Aydın
|
Fenerbahçe A.Ş.
|
27.10.2000
|
12/0
|
04.06.2024
|
Yunus Akgün
|
Galatasaray A.Ş.
|
07.07.2000
|
21/4
|
04.06.2022
Maç Programı
|
Tarih
|
Saat
|
Maç
|
Stadyum
|
Yayın
|
25 Eylül 2026 Cuma
|
21.45
|
Türkiye - Fransa
|
Kocaeli Stadyumu
|
atv
|
28 Eylül 2026 Pazartesi
|
21.45
|
Türkiye - İtalya
|
Yüzüncü Yıl Atatürk Stadyumu
|
atv
|
2 Ekim 2026 Cuma
|
20.45 (TSİ 21.45)
|
Belçika - Türkiye
|
Maurice Dufrasne Stadyumu
|
atv
|
5 Ekim 2026 Pazartesi
|
20.45 (TSİ 21.45)
|
İtalya - Türkiye
|
Renato Dall'Ara Stadyumu
|
atv