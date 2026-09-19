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Türkiye - Fransa maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? A Milli Takım Aday Kadrosu

Türkiye Fransa maçı öncesi A Milli Takım aday kadrosu açıklandı. UEFA Uluslar A Ligi 1. Grup mücadelesinde Ay-Yıldızlılar sahasında dünya devini ağırlayacak. Heyecanla beklenen dev randevunun tarihi, başlama saati ve yayınlanacağı TV kanalı futbolseverler tarafından sorgulanıyor. Peki; milli maç ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Giriş Tarihi: 19.09.2026 09:11 Güncelleme Tarihi: 19.09.2026 09:15