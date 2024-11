TÜRKİYE - GALLER MAÇ ÖZETİ (0-0)

İşte, maçtan önemli dakikalar:

16' Merih Demiral şutunu çekiyor ancak kaleyi bulamıyor. Büyükşehir Belediyesi Kadir Has Stadyumu Stadı'nda skor değişmedi.

14' Büyükşehir Belediyesi Kadir Has Stadyumu Stadı'nda kaleyi yoklayan oyuncu Muhammed Kerem Aktürkoğlu ancak isabet yok.

14' Büyükşehir Belediyesi Kadir Has Stadyumu stadında, Türkiye takımı şimdi sağ taraftan köşe vuruşu kullanacak.

13' Türkiye takımında kısa süreli bir sakatlık geçiren Barış Alper Yılmaz tekrar sahadaki yerini aldı.

12' Kayseri şehrinde bekleyiş sona erdi. Juan Martinez Munuera maçı tekrar başlatmak üzere.

11' Juan Martinez Munuera sağlık görevlilerini sahaya çağırdı. Sakatlık geçiren oyuncu Barış Alper Yılmaz

9' Sarı kart! Brennan Johnson maçın hakemi tarafından sarı kart ile cezalandırılıyor .

6' Gole yaklaşan takım Türkiye oldu. Kaleyi yoklayan oyuncu Arda Güler. Kaleyi bulan şutu skoru değiştirmeye yetmedi.

1' Büyükşehir Belediyesi Kadir Has Stadyumu stadında, Sorba Thomas sahanın sol köşe gönderinden korner atışı kullanacak.