Trend
Galeri
Trend Magazin
Geldiği yeri çabuk unuttu! Can Yaman 'İtalya mı Türkiye mi? sorusuna verdiği cevapla Türk takipçilerini kızdırdı!
Geldiği yeri çabuk unuttu! Can Yaman 'İtalya mı Türkiye mi? sorusuna verdiği cevapla Türk takipçilerini kızdırdı!
Türk oyuncu Can Yaman, uzun süredir kariyerine İtalya'da devam ediyor. Zaman zaman sosyal medya platformlarında eleştiri oklarını üzerine çeken Yaman, bu sefer verdiği bir röportajda Türk takipçilerini kızdırdı! İtalya mı Türkiye mi sorusuna verdiği yanıtla linçlenen Yaman, büyük tepki çekti.
Giriş Tarihi: 07.04.2025 11:39
Güncelleme Tarihi: 07.04.2025 11:43