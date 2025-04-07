Can Yaman "İtalya mı Türkiye mi?" sorusuna verdiği cevapla takipçilerini kızdırdı | Video

Türk oyuncu Can Yaman, uzun süredir kariyerine İtalya'da devam ediyor. Zaman zaman sosyal medya platformlarında eleştiri oklarını üzerine çeken Yaman, bu sefer verdiği bir röportajda Türk takipçilerini kızdırdı! İtalya mı Türkiye mi sorusuna verdiği yanıtla linçlenen Yaman, büyük tepki çekti.