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Türkiye için korkutan uyarı: En şiddetlisi Akdeniz'de yaşanacak

İklim değişikliği dünya için korkutan bir senaryo olarak öne çıkmaya devam ediyor. Dr. Öğr. Üyesi Bengi Korgavuş, kentlerin peyzajı, tasarımı ve planlanmasının iklim değişikliği ile mücadelede önemli bir yer tuttuğuna işaret ederek, Türkiye'nin de içerisinde yer aldığı Akdeniz Havsası'nın iklim değişikliğine karşı en kırılgan bölgelerden biri olduğuna dikkat çekti ve uyarıları sıraladı.

DHA Trend Yaşam
Giriş Tarihi: 14.12.2021 11:00 Güncelleme Tarihi: 14.12.2021 11:02
Türkiye için korkutan uyarı: En şiddetlisi Akdeniz’de yaşanacak

Bengi Korgavuş, "İklim değişikliği etkilerinin en şiddetli yaşanacağı Akdeniz Havzası'nın eskiye göre daha az yağış alması, yağışların daha kısa süreli ve şiddetli olmasından dolayı sel ve taşkınlarda artış yaşanması, sıcak hava dalgaları, kuraklık ve buna bağlı olarak orman yangınlarında ve şiddetinde artış olması biyoçeşitliliğin azalması, tarımsal verim kaybı gibi etkilerin yaşanacağı ön görülmektedir" dedi.

Türkiye için korkutan uyarı: En şiddetlisi Akdeniz’de yaşanacak

Yeditepe Üniversitesi Mimarlık Fakültesi Dekan Yardımcısı, Kentsel Tasarım ve Peyzaj Mimarlığı Bölümü Dr. Öğr. Üyesi Bengi Korgavuş, iklim değişikliği ile mücadelede kentsel tasarımın önemine ilişkin bilgi verdi.

Türkiye için korkutan uyarı: En şiddetlisi Akdeniz’de yaşanacak

Son yıllarda gerçekleşen doğa olaylarının çoğunun doğrudan ya da dolaylı olarak küresel iklim değişikliği ile bağlantılı olduğunu kaydeden Bengi Korgavuş, bu nedenle insan sağlığı ve yaşam alanlarının tehdit altında olduğunu anımsattı.

Türkiye için korkutan uyarı: En şiddetlisi Akdeniz’de yaşanacak

EN ŞİDDETLİSİ AKDENİZ HAVZASI'NDA YAŞANACAK

Türkiye'nin de içerisinde yer aldığı Akdeniz Havzası'nın iklim değişikliğine karşı en kırılgan bölgelerden biri olduğuna işaret eden Korgavuş, "Gerekli önlemleri almadığımız ve küresel ısınma aynı şekilde devam ettiği sürece iklim değişikliği etkilerinin en şiddetli yaşanacağı Akdeniz Havzası'nın eskiye göre daha az yağış alması, yağışların daha kısa süreli ve şiddetli olmasından dolayı sel ve taşkınlarda artış yaşanması...

Türkiye için korkutan uyarı: En şiddetlisi Akdeniz’de yaşanacak

"Sıcak hava dalgaları, kuraklık ve buna bağlı olarak orman yangınlarında ve şiddetinde artış olması, fırtına, tayfun, hortum, dolu ve benzeri gibi ekstrem hava olaylarının sıklığı ve şiddetinde artış yaşanması, biyoçeşitliliğin azalması, tarımsal verim kaybı gibi etkilerin yaşanacağı ön görülmektedir" diye konuştu.

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