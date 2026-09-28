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Türkiye İtalya maçı canlı izle: Milli maç şifresiz ATV canlı izle

ATV CANLI YAYIN | A Milli Futbol Takımımız, UEFA Uluslar Ligi 1. grup 2. maçında İtalya karşısında sahaya çıkıyor. Futbolseverlerin merakla beklediği kritik randevu öncesi yayın bilgileri netleşti. Heyecan dolu milli maç canlı izle seçenekleri, dev karşılaşmayı kaçırmak istemeyen taraftarlarca yoğun şekilde sorgulanıyor. Mücadeleyi canlı ve kesintisiz izlemek için Türkiye İtalya maçı canlı izle ekranı yayında.

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Giriş Tarihi: 28.09.2026 20:54 Güncelleme Tarihi: 28.09.2026 21:01
Türkiye İtalya maçı canlı izle: Milli maç şifresiz ATV canlı izle

Ay-Yıldızlı ekibimizin uluslararası arenadaki bu kritik sınavı ile birlikte ATV canlı izle ekranı başında yerler alındı. Sahadaki heyecan televizyon ekranına taşınıyor. İşte Türkiye İtalya maçı ilk 11 kadrosu:

Türkiye İtalya maçı canlı izle: Milli maç şifresiz ATV canlı izle

TÜRKİYE İTALYA MAÇI CANLI İZLE

UEFA Uluslar Ligi 1. grup 2. maçında İtalya ile karşılaşan Türkiye'nin milli maçı ATV ekranlarından şifresiz olarak takip ediliyor:

ATV CANLI İZLE

Türkiye İtalya maçı canlı izle: Milli maç şifresiz ATV canlı izle

A MİLLİ TAKIMIN İLK 11'İ BELLİ OLDU!

A Millî Takımımızın İtalya karşısında sahaya çıkacak 11'i belli oldu.

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Türkiye İtalya maçı canlı izle: Milli maç şifresiz ATV canlı izle

ATV YAYIN AKIŞI - 28 EYLÜL 2026

08:00 – Kahvaltı Haberleri
10:00 – Müge Anlı ile Tatlı Sert
13:00 – atv Gün Ortası
14:00 – Mercan Köşk
16:00 - Esra Erol'da
19:00 – atv Ana Haber
20:00 - Altı Üstü İstanbul Özel
20:45 - Milli Maça Doğru
21:45 - Türkiye - İtalya
00:00 - Altı Üstü İstanbul
03:00 - A.B.İ.
05:30 - Gözleri Karadeniz

Türkiye İtalya maçı canlı izle: Milli maç şifresiz ATV canlı izle

Takımlar

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1. BELÇİKA

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2. FRANSA

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3. TÜRKİYE

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4. İTALYA

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Haber Girişi Hilal Aytaç - Editör