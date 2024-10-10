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Türkiye - Karadağ milli maçı ne zaman, saat kaçta? Uluslar Ligi Türkiye Karadağ maçı hangi kanalda yayınlanacak?

Milli maç heyecanı, Türkiye ile Karadağ arasında gerçekleşecek karşılaşması ile devam ediyor. A Milli Takımımız, UEFA Uluslar B Ligi 4. Grup kapsamında 19 Mayıs Stadyumu'nda Karadağ ile mücadele edecek. Ligde 4 puanla lider olarak yer alan Milliler yerini sağlama alarak tur atlama çabasında.Tüm dikkatlerin bu maça çevrildiği süreçte, Türkiye'nin grup liderliğini koruyarak galibiyetle ayrılmayı hedefliyor. Peki, 2024-2025 UEFA Uluslar Ligi Türkiye – Karadağ maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak, şifresiz mi?

Giriş Tarihi: 10.10.2024 07:48 Güncelleme Tarihi: 10.10.2024 07:48
Türkiye - Karadağ milli maçı ne zaman, saat kaçta? Uluslar Ligi Türkiye Karadağ maçı hangi kanalda yayınlanacak?

Milli maç heyecanı kaldığı yerden devam ediyor! Montella yönetimindeki Milliler, Avrupa Şampiyonası'ndaki etkileyici performanslarıyla dikkat çekerken, Uluslar Ligi'nde zirveyi korumak istiyor. Ay-yıldızlı ekip, 4. Grup'taki ilk maçında Galler ile berabere kalırken, İzlanda'yı Kerem Aktürkoğlu'nun öne çıktığı zorlu bir karşılaşmada mağlup etmeyi başardı. Eğer Türkiye, ligdeki birinci sırayı korumayı başarırsa, A Ligi'ne terfi edecek. İşte, dolu dolu milli maç heyecanı yaşatacak Türkiye - Karadağ karşılaşmasının tarihi, saati ve yayın kanalıyla ilgili tüm detaylar haberin devamında...

Türkiye - Karadağ milli maçı ne zaman, saat kaçta? Uluslar Ligi Türkiye Karadağ maçı hangi kanalda yayınlanacak?

TÜRKİYE - KARADAĞ MİLLİ MAÇI NE ZAMAN?

Milli maç heyecanı Uluslar B Ligi kapsamında Samsun Yeni 19 Mayıs Stadyumu'nda gerçekleşecek mücadele 11 Ekim Cuma günü saat 21.45'te başlayacak.

Türkiye - Karadağ milli maçı ne zaman, saat kaçta? Uluslar Ligi Türkiye Karadağ maçı hangi kanalda yayınlanacak?

TÜRKİYE MİLLİ MAÇLAR HANGİ KANALDA YAYINLANACAK?

Türkiye'nin Uluslar Ligi'ndeki bu sezon gerçekleşecek milli maç karşılaşmaları TV8 ve Exxen platformundan canlı yayınla ekranlara gelecek. Türkiye - Karadağ karşılaşması şifresiz olarak izleyiciyle buluşacak.

Türkiye - Karadağ milli maçı ne zaman, saat kaçta? Uluslar Ligi Türkiye Karadağ maçı hangi kanalda yayınlanacak?

SIRADAKİ RAKİP İZLANDA

A Milli Takım Karadağ ile yaşanacak karşılaşmadan ardından ise deplasmanda İzlanda ile 14 Ekim 2024 tarihinde rövanş maçına çıkılacak.

14 Ekim 2024 / 21.45: İzlanda - Türkiye

Türkiye - Karadağ milli maçı ne zaman, saat kaçta? Uluslar Ligi Türkiye Karadağ maçı hangi kanalda yayınlanacak?

A MİLLİ TAKIM İLK 11'İ

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) tarafından yapılan açıklamaya göre, teknik direktör Vincenzo Montella'nın belirlediği 27 kişilik aday kadroda şu futbolcular yer alıyor:

Kaleciler: Altay Bayındır (Manchester United), Mert Günok (Beşiktaş), Uğurcan Çakır (Trabzonspor), Muhammed Şengezer (RAMS Başakşehir)

Defans: Abdülkerim Bardakcı (Galatasaray), Emirhan Topçu (Beşiktaş), Eren Elmalı (Trabzonspor), Ferdi Kadıoğlu (Brighton & Hove Albion), Merih Demiral (Al-Ahli), Mert Müldür, Samet Akaydın (Fenerbahçe), Zeki Çelik (Roma)

Orta saha: Atakan Karazor (Stuttgart), Hakan Çalhanoğlu (Inter), İsmail Yüksek (Fenerbahçe), Kaan Ayhan (Galatasaray), Okay Yokuşlu (Trabzonspor), Orkun Kökçü (Benfica)

Forvet: Ahmed Kutucu (ikas Eyüpspor), Arda Güler (Real Madrid), Barış Alper Yılmaz, Yunus Akgün (Galatasaray), Bertuğ Yıldırım (Getafe), İrfan Can Kahveci (Fenerbahçe), Kenan Yıldız (Juventus), Kerem Aktürkoğlu (Benfica), Semih Kılıçsoy (Beşiktaş)

A Milli Takım'ın aday kadrosunda Cenk Özkacar, Çağlar Söyüncü, Doğan Alemdar ve Ozan Kabak sakatlıkları sebebiyle yer almadı.

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