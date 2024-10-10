Türkiye - Karadağ milli maçı ne zaman, saat kaçta? Uluslar Ligi Türkiye Karadağ maçı hangi kanalda yayınlanacak?

Milli maç heyecanı, Türkiye ile Karadağ arasında gerçekleşecek karşılaşması ile devam ediyor. A Milli Takımımız, UEFA Uluslar B Ligi 4. Grup kapsamında 19 Mayıs Stadyumu'nda Karadağ ile mücadele edecek. Ligde 4 puanla lider olarak yer alan Milliler yerini sağlama alarak tur atlama çabasında.Tüm dikkatlerin bu maça çevrildiği süreçte, Türkiye'nin grup liderliğini koruyarak galibiyetle ayrılmayı hedefliyor. Peki, 2024-2025 UEFA Uluslar Ligi Türkiye – Karadağ maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak, şifresiz mi?