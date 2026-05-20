Türkiye kıyıları artık Dünya markası: Bakan Ersoy’dan “mavi gurur” vurgusu!

Türkiye, sürdürülebilir turizm ve çevre odaklı kıyı yönetimindeki istikrarlı yükselişini 2026 Mavi Bayrak sonuçlarıyla bir kez daha dünyaya gösterdi. Mavi Bayrak'ta dünya 3'üncülüğünü koruyan Türkiye; büyüyen plaj ağı, uluslararası standartlardaki halk plajları ve yeni yatırımlarla Akdeniz'deki "mavi rekabetin" en güçlü ülkeleri arasındaki yerini daha da sağlamlaştırdı.

Uluslararası Çevre Eğitim Vakfı-FEE tarafından açıklanan 2026 yılı Mavi Bayrak ödüllerine göre Türkiye genelinde Mavi Bayrak dalgalanan plaj sayısı 577'den 580'e yükseldi. Türkiye, plaj kategorisinde İspanya ve Yunanistan'ın ardından bir kez daha dünyanın en başarılı üçüncü ülkesi oldu.

Türkiye Çevre Eğitim Vakfı (TÜRÇEV) tarafından İzmir Foça'da kamuoyuyla paylaşılan sonuçları değerlendiren Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Türkiye'nin Mavi Bayrak haritasını yeni halk plajlarıyla genişletmeye devam ettiklerini vurguladı. Türkiye sahillerinin artık bir dünya markası haline geldiğini belirten Ersoy, Bodrum Türkbükü Ücretsiz Girişli Halk Plajı'nda da bu yıl ilk kez Mavi Bayrak dalgalanacağını ifade etti.