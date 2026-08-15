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Türkiye'de bilmeyen çöpe atıyor, ama kilosu servet değerinde! O 'siyah elmas'ı bulan binlerce euro kazanıyor

Toprağın birkaç santim altında saklanan, ilk bakışta sıradan bir mantardan farkı anlaşılmayan 'siyah elmas'ın kilogramı binlerce euroya kadar alıcı buluyor. Türkiye'nin bazı bölgelerinde kendiliğinden yetişen bu mantarı bulanlar bir servet kazanıyor.

SABAH.COM.TR EKONOMİ
Giriş Tarihi: 15.08.2026 16:15 Güncelleme Tarihi: 15.08.2026 16:52
Türkiye’de bilmeyen çöpe atıyor, ama kilosu servet değerinde! O ’siyah elmas’ı bulan binlerce euro kazanıyor

Türkiye'nin bazı bölgelerinde doğada kendiliğinden yetişen bir mantar, son yıllarda yüksek fiyatıyla dikkat çekiyor. Toprağın altında gizlenen ve bulunması için özel yöntemler kullanılan bu ürün, gastronomi dünyasında "siyah elmas" olarak anılıyor. Dünyanın en lüks restoranlarının peşinden koştuğu bu mantarı bulan adeta bir servet kazanıyor.

Türkiye’de bilmeyen çöpe atıyor, ama kilosu servet değerinde! O ’siyah elmas’ı bulan binlerce euro kazanıyor

TOPRAĞIN ALTINDA BULMAK KOLAY DEĞİL

Türkiye'nin farklı bölgelerinde doğal olarak yetişen trüf mantarı, başta meşe olmak üzere bazı orman ağaçlarının kökleriyle birlikte yaşamını sürdürdüren sıra dışı bir mantar.

Türkiye’de bilmeyen çöpe atıyor, ama kilosu servet değerinde! O ’siyah elmas’ı bulan binlerce euro kazanıyor

Fransa, İtalya ve İspanya'da yıllardır üretilen bu mantar, Türkiye'de özellikle Akdeniz ikliminin görüldüğü bölgelerde yetişiyor.

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Türkiye’de bilmeyen çöpe atıyor, ama kilosu servet değerinde! O ’siyah elmas’ı bulan binlerce euro kazanıyor

Her toprağı sevmeyen, nazlı mı nazlı olan bu mantar, kireç oranı yüksek, su tutmayan pH değeri 7,1 ile 8,8 arasında değişen alanlarda hayat buluyor.

Türkiye’de bilmeyen çöpe atıyor, ama kilosu servet değerinde! O ’siyah elmas’ı bulan binlerce euro kazanıyor

KİLOGRAMI SERVET DEĞERİNDE

Trüf mantarı türüne, tazeliğine ve menşeine göre kilogramı 250 Euro ile 6 bin Euro (3.000 veya 6.000 dolar) arasında değişiyor. Nadir bulunan beyaz trüfün kilosu yurt dışında 5 bin dolara kadar çıkabiliyor.

Türkiye’de bilmeyen çöpe atıyor, ama kilosu servet değerinde! O ’siyah elmas’ı bulan binlerce euro kazanıyor

Türkiye'de 20-40 gramlık paketleri 280 TL ile 500 TL arasında satılılan bu mantarın kilogram fiyatı ise ortalama 15.000 TL ile 25.000 TL'ye kadar yükseliyor.

Türkiye’de bilmeyen çöpe atıyor, ama kilosu servet değerinde! O ’siyah elmas’ı bulan binlerce euro kazanıyor

KÖPEKLER ONU BULMAK İÇİN ÖZEL OLARAK YETİŞTİRİLİYOR

Toprağın 5 ila 20 cm altında yetişen bu mantarı bulmak için özel eğitimli köpekler kullanılıyor.

Türkiye’de bilmeyen çöpe atıyor, ama kilosu servet değerinde! O ’siyah elmas’ı bulan binlerce euro kazanıyor

Koku duyuları gelişmiş Lagotto Romagnolo, Braco ve Pointer, Labrador, Beagle, Setter ve Cocker Spaniel gibi eğitimli türler, ekonomik değeri yüksek olan bu mantarın izini sürüyor.

Türkiye’de bilmeyen çöpe atıyor, ama kilosu servet değerinde! O ’siyah elmas’ı bulan binlerce euro kazanıyor

HASADI AYRI BİR DİKKAT İSTİYOR

Siyah trüfler kış aylarında beyaz trüfler ise sonbaharda toplanıyor. Topraktan çıkarılan türf mantarı, yıkanmadan sadece fırçalanarak aroması kaçmadan hızla nemli bir bez ile buzdolabına saklanıyor.

Türkiye’de bilmeyen çöpe atıyor, ama kilosu servet değerinde! O ’siyah elmas’ı bulan binlerce euro kazanıyor

BİNBİR DERDE FAYDASI VAR

Toprağın altında yetiştiği için pek çok kişinin varlığından bile haberdar olmadığı bu eşsiz mantarın binbir derde faydası var.

Bağışıklık sistemini güçlendiren trüf, aynı zamanda cildi güzelleştiriyor, kalp-damar hastalıklarına iyi geliyor.

Türkiye’de bilmeyen çöpe atıyor, ama kilosu servet değerinde! O ’siyah elmas’ı bulan binlerce euro kazanıyor

Sindirim sisteminin güçlenmesinde etkin rol oynayan bu mantar, vitamin ve mineral kaynağı olmasıyla da dikkat çekiyor.

Trüf mantarındaki protein değerinin, etten daha yüksek olduğu da biliniyor.

Haber Girişi Baki Sancak - Editör