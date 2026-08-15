Türkiye’de bilmeyen çöpe atıyor, ama kilosu servet değerinde! O ’siyah elmas’ı bulan binlerce euro kazanıyor

Türkiye'nin bazı bölgelerinde doğada kendiliğinden yetişen bir mantar, son yıllarda yüksek fiyatıyla dikkat çekiyor. Toprağın altında gizlenen ve bulunması için özel yöntemler kullanılan bu ürün, gastronomi dünyasında "siyah elmas" olarak anılıyor. Dünyanın en lüks restoranlarının peşinden koştuğu bu mantarı bulan adeta bir servet kazanıyor.