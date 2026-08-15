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Türkiye'de bilmeyen çöpe atıyor, ama kilosu servet değerinde! O 'siyah elmas'ı bulan binlerce euro kazanıyor
Türkiye'de bilmeyen çöpe atıyor, ama kilosu servet değerinde! O 'siyah elmas'ı bulan binlerce euro kazanıyor
Toprağın birkaç santim altında saklanan, ilk bakışta sıradan bir mantardan farkı anlaşılmayan 'siyah elmas'ın kilogramı binlerce euroya kadar alıcı buluyor. Türkiye'nin bazı bölgelerinde kendiliğinden yetişen bu mantarı bulanlar bir servet kazanıyor.
Giriş Tarihi: 15.08.2026 16:15
Güncelleme Tarihi: 15.08.2026 16:52