Türkiye’de ender bulunuyor: 3 bin kilometredeki Tofaş satıldı! Fiyatını duyan şaşırıyor!

Türkiye'de nadir bulunan 199 3 model Tofaş marka otomobil internet üzerinden satışa çıkarılmıştı. 3 bin kilometredeki araç dudak satıldı. Rakam dudak uçuklattı. İşte haberin detayları

İstanbul Kadıköy'de yaşayan galerici Sercan Deniz, geçen sene satın aldığı 1993 model Tofaş Doğan SLX otomobilini internet üzerinden 200 bin TL fiyat ile satışa çıkartmıştı.

İnternette ilanı görenler, Tofaş marka araç için istenen 200 bin TL'yi görünce şaşkınlık yaşadı. Sercan Deniz ise otomobilin fabrikadan çıktıktan sonra sadece 3 bin 480 kilometre kullanıldığını, araç parçalarının orijinal ve değiştirilmemiş olduğunu, herhangi bir hasarının bulunmadığını iddia ederek fiyatın uygun olduğunu belirtmişti.

Deniz'in paylaştığı ilanı gören Muhammet Maden, aracı satın alarak 1993 model Tofaş Doğan SLX otomobilin yeni sahibi oldu.

Araç zarar görmemesi ve kilometre yapmaması için çekici yardımıyla saklanacağı otoparka götürüldü. Aracın çekici ile götürülme anları vatandaşlar tarafından yoğun ilgi gördü.