Türkiye’de ’nadir’ araçlardan! Tofaş marka otomobile servet istiyor...Telefonları susmuyor

Son yıllarda eski model Tofaş Şahin, Doğan SLX ve Kartal ile birlikte Murat 124 ve Murat 131 gibi modeller sevenleri tarafından büyük ilgi görüyor. Kimi kullanıcılar nostalji olarak bu otomobilleri kullanırken kimileri otomobil koleksiyonları için tercih ediyor. Osmaniye ilinde oto galeri işletmecisi Ali Yılmaz, 88 bin kilometrede olan 2001 model Tofaş marka otomobilini "Türkiye'de nadir araçlardan biri" sözleriyle 145 bin liradan satışa çıkardı. Yılmaz, telefonlarının susmadığını iddia etti.

2001 model Tofaş için servet isteyen Osmaniyeli galerici, 'Telefonlarım susmuyor' diyor. İşte bu ilginç haberin detayları... Osmaniye'de 6 yıldır oto galeri işletmeciliği yapan Ali Yılmaz, 2001 model Tofaş marka otomobilini lüks otomobil markalarının 2010 yılı ve sonrasında piyasaya sürdüğü araçlarına eş değer bir fiyattan satışa çıkardı.

Otomobilin ilk sahibinin araca gözü gibi bakmasından dolayı araçta çizik dahi bulunmazken, 88 bin kilometredeki otomobilini "Türkiye'de nadir araçlardan" diyerek 145 bin liradan satışa çıkaran Yılmaz, bu araca heves eden insanların bu parayı vereceğini ifade etti.





88 BİN KİLOMETREDE!

Araca hevesi olan insanların bu fiyata satın alacağını söyleyen oto galerici Ali Yılmaz, "Aracım 88 bin kilometrede 2001 model doğandır. Ezik, çizik ve güneş yanığı kesinlikle yoktur.

"ŞU AN DEĞERİ 145 BİN LİRA" DİYOR Aracı kesinlikle dükkanın içerisinden çıkarmıyoruz. Türkiye'de nadir olan araçlardan birisidir. Biz bu işin keyifçisiyiz ama aracımı da değer bilen birisine satmak isterim. Aracın şu an değeri 145 bin liradır. Araç için telefonlarım da susmuyor.