Trend Galeri Trend Yaşam Türkiye'de yabancı ziyaretçi sayısı belli oldu! Turistler en çok hangi şehri tercih etti? İşte veriler...

Türkiye'de yabancı ziyaretçi sayısı belli oldu! Turistler en çok hangi şehri tercih etti? İşte veriler...

Türkiye'nin turizm verileri belli oldu. Bakanlık tarafından açıklanan verilere göre, yılın ilk dört ayında yabancı turistlerin yoğun ilgi gösterdiği şehirler sıralandı. Özellikle bazı şehirler ziyaretçi sayısıyla dikkat çekti. İşte detaylar...

Giriş Tarihi: 22.05.2026 12:07 Güncelleme Tarihi: 22.05.2026 12:34
Türkiye’de yabancı ziyaretçi sayısı belli oldu! Turistler en çok hangi şehri tercih etti? İşte veriler...

Kültür ve Turizm Bakanlığı 2026 yılına ilişkin yabancı ziyaretçi verilerini paylaştı. Açıklanan rakamlarla birlikte turistlerin en çok tercih ettiği şehirler de netleşti. İşte o şehirler...

Türkiye’de yabancı ziyaretçi sayısı belli oldu! Turistler en çok hangi şehri tercih etti? İşte veriler...

EN FAZLA ZİYARETÇİ İSTANBUL'A GELDİ

Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın yayımladığı verilere göre, nisan ayında Türkiye'de en fazla yabancı ziyaretçiyi İstanbul ağırladı. İstanbul, Nisan ayında 918 bin 164 ziyaretçiyle ilk sırada yer aldı.

Türkiye’de yabancı ziyaretçi sayısı belli oldu! Turistler en çok hangi şehri tercih etti? İşte veriler...

İSTANBUL'DAN SONRA ZİRVE ANTALYA'DA

İstanbul'u 918 bin 164 ziyaretçiyle Antalya takip ederken;

Antalya'nın ardından Edirne, Muğla ve Artvin en fazla ziyaret edilen şehirler arasında sıralandı.

Verilere göre Antalya yüzde 25,99 pay alırken, Edirne yüzde 9,34 pay ile üçüncü sırada yer aldı. Muğla yüzde 4,59 pay ile dördüncü olurken, Artvin ise yüzde 3,03 pay ile sıralamada yer buldu.

Özellikle sahil kentleri ve sınır şehirlerindeki hareketlilik dikkat çekti.

Google Haberler'de tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Sabah'ı takip edin.
Türkiye’de yabancı ziyaretçi sayısı belli oldu! Turistler en çok hangi şehri tercih etti? İşte veriler...

İLK 4 AYIN BİRİNCİSİ YİNE AYNI

Ocak-nisan dönemine ilişkin veriler de Bakanlık tarafından paylaşıldı. Buna göre yılın ilk dört ayında Türkiye'ye gelen yabancı ziyaretçi sayısı 10 milyon 369 bin 762 olarak gerçekleşti.

Dört aylık dönemde en fazla yabancı ziyaretçi ağırlayan şehir yine İstanbul oldu. İstanbul, 5 milyon 337 bin 365 ziyaretçiyle ilk sırada yer aldı.

Türkiye’de yabancı ziyaretçi sayısı belli oldu! Turistler en çok hangi şehri tercih etti? İşte veriler...

EN ÇOK ZİYARET EDİLEN ŞEHİRLER LİSTELENDİ

Antalya 1 milyon 626 bin 881 ziyaretçiyle ikinci sırada bulunurken, Edirne 1 milyon 67 bin 150 ziyaretçiyle üçüncü oldu. Artvin 399 bin 944 ziyaretçiyle dördüncü sıraya yerleşirken, İzmir ise 252 bin 68 ziyaretçiyle beşinci sırada yer aldı.

Haber Girişi Şeyma Yorgancı - Editör
#TÜRKİYE #TURİZM #KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI