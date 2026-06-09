Türkiye’de yasa dışı şans oyunları oynatan örgüte 21 yıla kadar hapis talebi

ÖRGÜT LİDERİ İLE YÖNETİCİLERİNE 21 YILA KADAR HAPİS TALEBİ

Hazırlanan iddianamede şüpheli Mustafa Ceylan ile örgüt yöneticileri oldukları iddia edilen şüpheliler Volkan Ayvaz, İnanç Can Çetin, Salih İmert ve Batuhan Canik'in "suç işlemek amacıyla örgüt kurma veya yönetme" ve "7258 Sayılı Futbol ve Diğer Spor Müsabakalarında Bahis ve Şans Oyunları Düzenlenmesi Hakkında Kanun'a Muhalefet" suçlarından toplamda 12'şer yıldan 21'er yıla kadar hapis cezasına çarptırılması talep edildi. Diğer 24 şüphelinin ise "suç işlemek amacıyla kurulan örgüte üye olmak" ve "7258 Sayılı Futbol ve Diğer Spor Müsabakalarında Bahis ve Şans Oyunları Düzenlenmesi Hakkında Kanun'a Muhalefet" suçlarından toplamda 9'ar yıldan 16'şar yıla kadar hapis cezası istendi.