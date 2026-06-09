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Türkiye’de yasa dışı şans oyunları oynatan örgüte 21 yıla kadar hapis talebi

İstanbul'da yurt dışı kaynaklı yasa dışı bahis ve şans oyunlarının Türkiye'de oynanmasına imkan sağladığı iddia edilen suç örgütüne yönelik yürütülen soruşturma tamamlandı. İddianamede, liderliğini Mustafa Ceylan'ın yaptığı öne sürülen suç örgütünün para nakline aracılık ettiği ve Türkiye genelinde geniş bir coğrafi dağılım gösteren farklı şube ve illerden işlemlerini gerçekleştirdiği belirtildi. Ceylan ve örgüt yöneticisi oldukları iddia edilen 4 şüphelinin 21 yıla kadar hapis cezasına çarptırılması talep edildi.

Sema DEMİR
Giriş Tarihi: 09.06.2026 10:36 Güncelleme Tarihi: 09.06.2026 10:46
Türkiye’de yasa dışı şans oyunları oynatan örgüte 21 yıla kadar hapis talebi

İstanbul'da yurt dışı kaynaklı şans oyunlarının Türkiye'de oynanmasına imkan sağladığı ve para nakline aracılık ettiği iddia edilen, liderliğini Mustafa Ceylan'ın yaptığı öne sürülen suç örgütüne yönelik yürütülen soruşturma tamamlandı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu tarafından hazırlanan iddianamede Spor Toto Teşkilat Başkanlığı 'suçtan zarar gören' sıfatıyla, aralarında örgüt lideri olduğu öne sürülen Mustafa Ceylan'ın da bulunduğu 29 kişi ise 'şüpheli' sıfatıyla yer aldı.

Türkiye’de yasa dışı şans oyunları oynatan örgüte 21 yıla kadar hapis talebi

PARA NAKLİNE ARACILIK ETTİKLERİ TESPİT EDİLDİ

Hazırlanan iddianamede, şüphelilerin yurt dışı kaynaklı şans oyunlarının Türkiye 'de oynanmasına imkan sağladıkları, ayrıca para nakline aracılık ettiklerinin tespit edildiği, tüm bu faaliyetlerini de organize şekilde, süreklilik arz eden bir yapı içinde ve belirli görev paylaşımına dayanarak gerçekleştirdikleri aktarıldı. Öte yandan şüphelilerin gizliliğe önem veren ve yeni üyelerini kontrollü seçen bir yapı olduğu, ayrıca emir-talimat zinciri içerisinde hareket ettikleri belirtildi.

Türkiye’de yasa dışı şans oyunları oynatan örgüte 21 yıla kadar hapis talebi

MAAŞ GELİRİ OLMAMASINA RAĞMEN 180 MİLYON PARA GİRİŞ ÇIKIŞI

Şüphelilerden Mustafa Ceylan'ın yasa dışı bahis sitesine hizmet veren örgütün lideri olduğunun belirtildiği iddianamede, yasa dışı bahis faaliyetlerinin yürütüldüğü organizasyon içerisinde şüphelinin 'Mr.Sebastian/Sabo' kod adıyla hareket ettiği, herhangi bir maaş veya düzenli gelir kaynağı olmamasına rağmen 2022-2025 arasında 10 bin 152 işlemde yaklaşık 180 milyon 758 bin 767 lira tutarında yüksek hacimli para giriş ve çıkışının bulunduğu, bu tutarların aynı gün veya kısa süre içerisinde çok sayıda farklı kişiyle kripto varlık ve elektronik para platformlarına aktarıldığı kaydedildi.

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Türkiye’de yasa dışı şans oyunları oynatan örgüte 21 yıla kadar hapis talebi

ELDE EDİLEN FONLARI KRİPTOYA YATIRMIŞLAR

Şüpheli Ceylan'ın hesap hareketlerinin olağan bankacılık işlemleri ile açıklanabilir nitelikte olmadığının tespit edildiğinin belirtildiği iddianamede, ATM üzerinden zarfsız nakit yatırma ve çekme işlemlerinde bulunulduğu, işlem trafiğinin özellikle gece geç saatlerde yoğunlaştığı, Türkiye genelinde geniş bir coğrafi dağılım gösteren farklı şube ve illerden işlemlerin gerçekleştirildiği, işlem açıklamalarında 'yatırım' kelimesinin kullanıldığı ve söz konusu işlemleri destekleyen herhangi bir ticari faaliyet, fatura veya sözleşmeye rastlanılmadığı belirtildi. Ayrıca, şüpheliye ait banka hesaplarının yasa dışı bahis faaliyetinde kullanıldığı yönünde kuvvetli emareler bulunduğu ve elde edilen fonların önemli bir kısmının kripto varlık platformlarına aktarıldığının tespit edildiği vurgulandı.

Türkiye’de yasa dışı şans oyunları oynatan örgüte 21 yıla kadar hapis talebi

"WHATSAPP'TAN ARA" DETAYI

Örgüt üyeleri oldukları öne sürülen şüpheliler Mertcan Y. ile Aylin Ş.'nin telefon görüşme kaydına da yer verilen iddianamede, Aylin Ş.'nin "Bu çetteki etkinlik hangilerindeydi" diye sorduğu, Mertcan Y.'nin ise "Sen beni normalden mi aradın" demesi üzerine "Aa evet" şeklinde yanıt verildiği, bunun üzerine Mertcan Y.'nin "WhatsApp'tan ara" diyerek aralarında planlı bir faaliyetten bahsedildiği ifade edildi. İddianamede, görüşme içeriğinde yer alan 'çet' kelimesi ile organize bir grup veya sistem, 'etkinlik' ile de rastgele sohbet değil, planlı faaliyetten bahsettikleri belirtildi.

Türkiye’de yasa dışı şans oyunları oynatan örgüte 21 yıla kadar hapis talebi

ÖRGÜT LİDERİ İLE YÖNETİCİLERİNE 21 YILA KADAR HAPİS TALEBİ

Hazırlanan iddianamede şüpheli Mustafa Ceylan ile örgüt yöneticileri oldukları iddia edilen şüpheliler Volkan Ayvaz, İnanç Can Çetin, Salih İmert ve Batuhan Canik'in "suç işlemek amacıyla örgüt kurma veya yönetme" ve "7258 Sayılı Futbol ve Diğer Spor Müsabakalarında Bahis ve Şans Oyunları Düzenlenmesi Hakkında Kanun'a Muhalefet" suçlarından toplamda 12'şer yıldan 21'er yıla kadar hapis cezasına çarptırılması talep edildi. Diğer 24 şüphelinin ise "suç işlemek amacıyla kurulan örgüte üye olmak" ve "7258 Sayılı Futbol ve Diğer Spor Müsabakalarında Bahis ve Şans Oyunları Düzenlenmesi Hakkında Kanun'a Muhalefet" suçlarından toplamda 9'ar yıldan 16'şar yıla kadar hapis cezası istendi.

Türkiye’de yasa dışı şans oyunları oynatan örgüte 21 yıla kadar hapis talebi
Haber Girişi Ümmügülsüm Yiğit - Editör
#İSTANBUL