Türkiye’de yasa dışı şans oyunları oynatan örgüte 21 yıla kadar hapis talebi

İstanbul'da yurt dışı kaynaklı yasa dışı bahis ve şans oyunlarının Türkiye'de oynanmasına imkan sağladığı iddia edilen suç örgütüne yönelik yürütülen soruşturma tamamlandı. İddianamede, liderliğini Mustafa Ceylan'ın yaptığı öne sürülen suç örgütünün para nakline aracılık ettiği ve Türkiye genelinde geniş bir coğrafi dağılım gösteren farklı şube ve illerden işlemlerini gerçekleştirdiği belirtildi. Ceylan ve örgüt yöneticisi oldukları iddia edilen 4 şüphelinin 21 yıla kadar hapis cezasına çarptırılması talep edildi.