Trend Galeri Trend Yaşam

Türkiye'deki bu 24 il büyük tehlike altında... Kırılma zamanı gelmiş 20 fay her an kırılabilir

Ülkemiz jeopolitik konumu itibariyle deprem kuşağında yer alan bir ülke olduğu için her gün birçok irili ufaklı sarsıntılar yaşanmakta. Kahramanmaraş'ta meydana gelen ve çevre illerde etkileri hissedilen deprem sonrasında vatandaşlar Türkiye fay hattı haritasını yakından incelemek için araştırmalara başladı. Jeoloji Mühendisi Aysun Aykan, Türkiye'de 5.5 ve üzeri deprem üretebilecek nitelikte 500 diri fayın bulunduğunu söyledi. Türkiye genelinde merkezinden bu fayların geçtiği 24 şehir olduğunu belirten Aykan, bu 24 ilin her an tehlike altında olduğunu ileri sürdü. Bursa'nın içinden geçen Kayapa-Yenişehir fayının 624 yıldır suskun olduğuna da dikkat çeken Aykan, bu fayın kırılması durumunda 7 den büyük deprem üretebileceğini sözlerine ekledi.

İHA
Giriş Tarihi: 30.11.2024 13:45 Güncelleme Tarihi: 30.11.2024 13:47
Türkiye’deki bu 24 il büyük tehlike altında... Kırılma zamanı gelmiş 20 fay her an kırılabilir

Bursa'da düzenlenen deprem paneline Dokuzeylül Üniversitesi Jeoloji Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Hasan Sözbilir, Jeoloji Mühendisi Aysun Aykan ve Balıkesir Üniversitesi Öğretim Üyesi ve Edremit Kent Konseyi Başkanı Prof. Dr. Abdullah Soykan konuşmacı olarak katıldı.

Türkiye’deki bu 24 il büyük tehlike altında... Kırılma zamanı gelmiş 20 fay her an kırılabilir

Panelde konuşan Jeoloji Mühendisi Aysun Aykan, Türkiye'nin diri fay haritası incelendiğinde 5.5 ve üzeri büyüklükte deprem üretme potansiyeline sahip yaklaşık 500 diri fayın bulunduğunu söyledi.

Türkiye’deki bu 24 il büyük tehlike altında... Kırılma zamanı gelmiş 20 fay her an kırılabilir

Yakın zamanda yapılan çalışmalara göre, 24 ilin kent merkezinden diri fay geçtiğini aktaran Aykan, bu illeri Balıkesir, Bursa, Kocaeli, Bolu, Sakarya, Manisa, İzmir, Aydın, Muğla, Denizli, Burdur, Kütahya, Eskişehir, Konya, Aksaray, Tokat, Kayseri, Osmaniye, Hatay, Kahramanmaraş, Erzurum, Erzincan, Hakkari ve Bingöl olarak sıraladı.

Türkiye’deki bu 24 il büyük tehlike altında... Kırılma zamanı gelmiş 20 fay her an kırılabilir

"TÜRKİYE'DE GERİLİM BİRİKMİŞ KIRILMA ZAMANI GELEN 20 FAY BULUNUYOR"

Aykan, "24 kentimiz, 110'u aşkın ilçemiz doğrudan fay hatları üzerindedir; Bu fayların kırılması durumunda ilk önce fay zonu üzerindeki yapılar zarar görecektir. Bu faylardan özellikle kırılma zamanı gelmiş olanların yani sismik boşluk olarak tanımladığımız, yerleşim yerlerinden geçenler büyük risk oluşturmaktadır. Türkiye'de yaklaşık 20 yerde sismik boşluk olarak tanımladığımız fay var; yani kırılma zamanı gelmiş, yeterli derecede gerilim birikmiş, her an kırılabilecek fay parçaları.

Türkiye’deki bu 24 il büyük tehlike altında... Kırılma zamanı gelmiş 20 fay her an kırılabilir

Bilimsel çalışmaların, özellikle Kuzey Anadolu Fayı başı olan Bingöl ve Kuzey Anadolu Fayı'nın Marmara Denizi içerisinden geçen kısmı, Hakkari-Yüksekova, İzmir, Antakya, Adıyaman, Erzurum, Ağrı, Aydın, Denizli, Muğla taraflarındaki fayların sismik boşluk olarak değerlendirildiğini, yakın gelecekte deprem üretme ihtimali olan faylar sınıfında olduğunu gösteriyor. Benzer şekilde Balıkesir il merkezinden geçen 7.2 büyüklükte deprem üretme potansiyeline sahip Balıkesir-Gökçeyazı Segmenti 2 bin yıldır kırılmayan bir parçadır; Özellikle buraların tehlikesine dikkat çekmemiz gerekiyor. Türkiye'nin birçok yerinde deprem üretme zamanını doldurmuş ve yeterli gerilimi biriktirmiş faylar var. Yapılan çalışmalara göre, sismik boşluk olarak değerlendirilen bu faylar, yakın bir gelecekte tekrar deprem olacağını gösteriyor; Fakat depremin tam zamanını bilemiyoruz. Kahramanmaraş'ta 6 Şubat'ta 7.7 ve 7.6 büyüklüğünde deprem oldu. Ülkemiz bu deprem ile bir felaket yaşadı. Bu deprem öncesinde Kahramanmaraş'ta büyük bir deprem olabileceğini, buranın bir sismik boşluk olarak değerlendirildiğini ve buralara dikkat edilmesi gerektiğini defalarca ifade etmiştik" dedi.

SON DAKİKA SON DAKİKA