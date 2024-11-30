Türkiye'deki bu 24 il büyük tehlike altında... Kırılma zamanı gelmiş 20 fay her an kırılabilir
Ülkemiz jeopolitik konumu itibariyle deprem kuşağında yer alan bir ülke olduğu için her gün birçok irili ufaklı sarsıntılar yaşanmakta. Kahramanmaraş'ta meydana gelen ve çevre illerde etkileri hissedilen deprem sonrasında vatandaşlar Türkiye fay hattı haritasını yakından incelemek için araştırmalara başladı. Jeoloji Mühendisi Aysun Aykan, Türkiye'de 5.5 ve üzeri deprem üretebilecek nitelikte 500 diri fayın bulunduğunu söyledi. Türkiye genelinde merkezinden bu fayların geçtiği 24 şehir olduğunu belirten Aykan, bu 24 ilin her an tehlike altında olduğunu ileri sürdü. Bursa'nın içinden geçen Kayapa-Yenişehir fayının 624 yıldır suskun olduğuna da dikkat çeken Aykan, bu fayın kırılması durumunda 7 den büyük deprem üretebileceğini sözlerine ekledi.
Giriş Tarihi: 30.11.2024 13:45
Güncelleme Tarihi: 30.11.2024 13:47