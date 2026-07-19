Türkiye’den Avrupa devlerine tarihi çalım! 2026’nın en güçlü denizaltı filoları belli oldu: İşte gurur veren sıramız...

İngiltere, Fransa ve Yunanistan gibi köklü deniz güçlerini geride bırakarak ezber bozan bir gurur tablosuna imza atan Türkiye, okyanuslardaki hakimiyet savaşında "ben de varım" dedi. İşte suların altındaki yeni devler ligi ve dengeleri değiştiren o tarihi sıralamanın tüm detayları...