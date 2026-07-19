Trend Galeri Trend Yaşam Türkiye'den Avrupa devlerine tarihi çalım! 2026'nın en güçlü denizaltı filoları belli oldu: İşte gurur veren sıramız...

Türkiye'den Avrupa devlerine tarihi çalım! 2026'nın en güçlü denizaltı filoları belli oldu: İşte gurur veren sıramız...

Askeri analiz kurumu Global Firepower (GFP) merakla beklenen 2026 denizaltı gücü raporunu yayımladı. Envanterindeki 14 modern denizaltı ile gövde gösterisi yapan Türk donanması; İngiltere, Fransa ve Yunanistan'ı geride bırakarak küresel ligde dengeleri altüst etti.

Giriş Tarihi: 19.07.2026 16:09 Güncelleme Tarihi: 19.07.2026 16:10
Türkiye’den Avrupa devlerine tarihi çalım! 2026’nın en güçlü denizaltı filoları belli oldu: İşte gurur veren sıramız...

Suların altındaki küresel güç savaşında kartlar yeniden dağıtılıyor! Dünyanın en prestijli askeri veri sitelerinden biri olan Global Firepower (GFP), merakla beklenen 2026 dünyanın en güçlü denizaltı filoları sıralamasını resmen duyurdu. Yerli ve milli savunma sanayii hamleleriyle son yıllarda adından sıkça söz ettiren Türk Donanması, Mavi Vatan'ın çelik muhafızları olan 14 modern denizaltısı ile listeye damga vurdu.

Türkiye’den Avrupa devlerine tarihi çalım! 2026’nın en güçlü denizaltı filoları belli oldu: İşte gurur veren sıramız...

İngiltere, Fransa ve Yunanistan gibi köklü deniz güçlerini geride bırakarak ezber bozan bir gurur tablosuna imza atan Türkiye, okyanuslardaki hakimiyet savaşında "ben de varım" dedi. İşte suların altındaki yeni devler ligi ve dengeleri değiştiren o tarihi sıralamanın tüm detayları...

Türkiye’den Avrupa devlerine tarihi çalım! 2026’nın en güçlü denizaltı filoları belli oldu: İşte gurur veren sıramız...

İŞTE DENİZALTININ HAKİMİ ÜLKELER! HANGİ ÜLKENİN KAÇ DENİZALTI VAR?

20. İSRAİL - 6

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Türkiye’den Avrupa devlerine tarihi çalım! 2026’nın en güçlü denizaltı filoları belli oldu: İşte gurur veren sıramız...

19. ALMANYA - 6

Türkiye’den Avrupa devlerine tarihi çalım! 2026’nın en güçlü denizaltı filoları belli oldu: İşte gurur veren sıramız...

18. BREZİLYA - 6

Türkiye’den Avrupa devlerine tarihi çalım! 2026’nın en güçlü denizaltı filoları belli oldu: İşte gurur veren sıramız...

17. AVUSTRALYA - 6

Türkiye’den Avrupa devlerine tarihi çalım! 2026’nın en güçlü denizaltı filoları belli oldu: İşte gurur veren sıramız...

16. CEZAYİR - 6

Türkiye’den Avrupa devlerine tarihi çalım! 2026’nın en güçlü denizaltı filoları belli oldu: İşte gurur veren sıramız...

15. PAKİSTAN - 8

Türkiye’den Avrupa devlerine tarihi çalım! 2026’nın en güçlü denizaltı filoları belli oldu: İşte gurur veren sıramız...

14. İTALYA - 8

Türkiye’den Avrupa devlerine tarihi çalım! 2026’nın en güçlü denizaltı filoları belli oldu: İşte gurur veren sıramız...

13. MISIR - 8

Türkiye’den Avrupa devlerine tarihi çalım! 2026’nın en güçlü denizaltı filoları belli oldu: İşte gurur veren sıramız...

12. YUNANİSTAN - 9

Türkiye’den Avrupa devlerine tarihi çalım! 2026’nın en güçlü denizaltı filoları belli oldu: İşte gurur veren sıramız...

11. FRANSA - 9

Türkiye’den Avrupa devlerine tarihi çalım! 2026’nın en güçlü denizaltı filoları belli oldu: İşte gurur veren sıramız...

10. BİRLEŞİK KRALLIK - 10

Türkiye’den Avrupa devlerine tarihi çalım! 2026’nın en güçlü denizaltı filoları belli oldu: İşte gurur veren sıramız...

9. TÜRKİYE - 14

Türkiye’den Avrupa devlerine tarihi çalım! 2026’nın en güçlü denizaltı filoları belli oldu: İşte gurur veren sıramız...

8. HİNDİSTAN - 18

Türkiye’den Avrupa devlerine tarihi çalım! 2026’nın en güçlü denizaltı filoları belli oldu: İşte gurur veren sıramız...

7. GÜNEY KORE - 22

Türkiye’den Avrupa devlerine tarihi çalım! 2026’nın en güçlü denizaltı filoları belli oldu: İşte gurur veren sıramız...

6. JAPONYA - 23

Türkiye’den Avrupa devlerine tarihi çalım! 2026’nın en güçlü denizaltı filoları belli oldu: İşte gurur veren sıramız...

5. KUZEY KORE - 24

Türkiye’den Avrupa devlerine tarihi çalım! 2026’nın en güçlü denizaltı filoları belli oldu: İşte gurur veren sıramız...

4. İRAN 25

Türkiye’den Avrupa devlerine tarihi çalım! 2026’nın en güçlü denizaltı filoları belli oldu: İşte gurur veren sıramız...

3. ÇİN 61

Türkiye’den Avrupa devlerine tarihi çalım! 2026’nın en güçlü denizaltı filoları belli oldu: İşte gurur veren sıramız...

2 - ABD - 66

Türkiye’den Avrupa devlerine tarihi çalım! 2026’nın en güçlü denizaltı filoları belli oldu: İşte gurur veren sıramız...

1- RUSYA 66

Türkiye’den Avrupa devlerine tarihi çalım! 2026’nın en güçlü denizaltı filoları belli oldu: İşte gurur veren sıramız...

İŞTE DÜNYANIN EN GÜÇLÜ HAVA KUVVETLERİ 2026 LİSTESİ

Gökyüzündeki güç dengeleri yeniden şekilleniyor. 2026 listesinde savaş uçakları, teknolojik kapasite ve askeri caydırıcılık ön plana çıktı. Peki Türkiye bu listede kaçıncı sırada yer aldı? İşte dünyanın en güçlü hava kuvvetleri 2026 listesi...

Türkiye’den Avrupa devlerine tarihi çalım! 2026’nın en güçlü denizaltı filoları belli oldu: İşte gurur veren sıramız...

60 - BAHREYN

Türkiye’den Avrupa devlerine tarihi çalım! 2026’nın en güçlü denizaltı filoları belli oldu: İşte gurur veren sıramız...

59 - İSVİÇRE