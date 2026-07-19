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Türkiye'den Avrupa devlerine tarihi çalım! 2026'nın en güçlü denizaltı filoları belli oldu: İşte gurur veren sıramız...
Türkiye'den Avrupa devlerine tarihi çalım! 2026'nın en güçlü denizaltı filoları belli oldu: İşte gurur veren sıramız...
Askeri analiz kurumu Global Firepower (GFP) merakla beklenen 2026 denizaltı gücü raporunu yayımladı. Envanterindeki 14 modern denizaltı ile gövde gösterisi yapan Türk donanması; İngiltere, Fransa ve Yunanistan'ı geride bırakarak küresel ligde dengeleri altüst etti.
Giriş Tarihi: 19.07.2026 16:09
Güncelleme Tarihi: 19.07.2026 16:10