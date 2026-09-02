Türkiye’den milyarları götürdü üstüne sinsi algı operasyonuna girişti: Netflix’ten skandal belgesel!

Küresel dijital platformlar Türkiye'de her geçen gün daha da büyürken, milyonlarca kullanıcıya ulaşarak reklamdan aboneliğe milyarlarca liralık ekonomik değer yaratıyor. Ancak büyüyen bu pazar, beraberinde artık yalnızca vergi ve gelir paylaşımı tartışmasını değil, çok daha temel bir soruyu da gündeme getiriyor:

Türkiye'den milyarlarca liralık değer üreten küresel platformlar, bu ülkede ne bırakıyor?

Sorunun bir başka boyutu ise Türkiye'nin dünyaya nasıl aktarıldığı...