Türkiye’den milyarları götürdü üstüne sinsi algı operasyonuna girişti: Netflix’ten skandal belgesel!

Türkiye'de 158 milyar lirayı aşan dijital medya yatırımlarından önemli pay alan küresel platformların, yerel habercilik ekosistemine katkıları ve yayın politikaları yeniden tartışma konusu oldu. Bu tartışmaların odağında ise Netflix'in Esenboğa Havalimanı'nda geçen ve 4 Eylül'de yayımlanması planlanan belgeseli yer aldı. Belgeselde, Türkiye'nin diplomatik ve güvenlik süreçlerine ilişkin bazı unsurların eksik ya da tartışmalı biçimde aktarıldığı ve Türkiye'ye yönelik uyguladıkları çifte standartları gözler önüne seriliyor. Türkiye uluslararası arenada tekinsiz ülke gibi gösterilmeye çalışılıyor. Türkiye pazarından önemli gelir elde eden küresel dijital platformların içerik politikaları ve Türkiye'ye yönelik yaklaşımları, dijital egemenlik ve medya ekonomisi tartışmalarını yeniden alevlendirmiş durumda.