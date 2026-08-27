Türkiye’den yapay zeka hamlesi! Başkan Erdoğan liderliğinde gerçekleşecek

"ETİK KURULU" REHBERLER OLUŞTURACAK

Yapay zeka uygulamalarına ilişkin etik rehberlik ve toplumsal güvence işlevini Ulusal Yapay Zeka Etik Kurulu üstlenecek.

Kamu kurumları, özel sektör, akademi ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcilerinden oluşacak kurul, adalet ve yanlılık, açıklanabilirlik, veri menşesi, güvenlik ve sağlamlık ile insan gözetimi konularında pratik rehberler yayımlayacak.

Çocuklar ve hassas gruplara yönelik yapay zeka uygulamaları da kurulun öncelikli çalışma alanları arasında yer alacak.

Vatandaşlar ve kullanıcılar tarafından yapılan başvurular belirlenen süreler içinde değerlendirilecek ve ilgili kurumlara yönlendirilecek.

Kurulun görevi rehberlik, etik değerlendirme ve başvuru yönlendirmesi olacak. Bağlayıcı denetim ve yaptırım yetkileri ise ilgili sektörel düzenleyici kurumlar tarafından kullanılacak.

Yargısal fonksiyona temas eden yapay zeka uygulamaları da yargı kurumlarının görüşleri ve kendi görev alanları çerçevesinde ele alınacak. Ulusal Yapay Zeka Etik Kurulunun bir yıl içinde oluşturulması hedefleniyor.