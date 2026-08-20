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Türkiye'nin 2026 yeni nüfusu açıklandı: Tablo değişti! Hangi yaş grubunda kaç kişi yaşıyor?
Türkiye'nin 2026 yeni nüfusu açıklandı: Tablo değişti! Hangi yaş grubunda kaç kişi yaşıyor?
Türkiye'nin nüfusu 2026'nın ilk yarısında 228 bin 434 kişi artarak 86 milyon 320 bin 602'ye ulaştı. TÜİK'in açıkladığı verilere göre nüfusun en kalabalık yaş grubu 6 milyon 655 bin 400 kişiyle 25-29 yaş grubu olurken, kadın ve erkek nüfusunun dağılımı ise neredeyse eşit gerçekleşti.
Giriş Tarihi: 20.08.2026 12:03
Güncelleme Tarihi: 20.08.2026 12:16