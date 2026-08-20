Trend Galeri Trend Yaşam Türkiye'nin 2026 yeni nüfusu açıklandı: Tablo değişti! Hangi yaş grubunda kaç kişi yaşıyor?

Türkiye'nin 2026 yeni nüfusu açıklandı: Tablo değişti! Hangi yaş grubunda kaç kişi yaşıyor?

Türkiye'nin nüfusu 2026'nın ilk yarısında 228 bin 434 kişi artarak 86 milyon 320 bin 602'ye ulaştı. TÜİK'in açıkladığı verilere göre nüfusun en kalabalık yaş grubu 6 milyon 655 bin 400 kişiyle 25-29 yaş grubu olurken, kadın ve erkek nüfusunun dağılımı ise neredeyse eşit gerçekleşti.

TREND HABERLER
Giriş Tarihi: 20.08.2026 12:03 Güncelleme Tarihi: 20.08.2026 12:16
Türkiye’nin 2026 yeni nüfusu açıklandı: Tablo değişti! Hangi yaş grubunda kaç kişi yaşıyor?

Türkiye'nin nüfusu, 1 Temmuz itibarıyla 86 milyon 320 bin 602 kişi oldu. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), üçer aylık dönemler için üretilen dönemlik nüfus istatistiklerini açıkladı. Buna göre, 2025 yılı sonunda 86 milyon 92 bin 168 olan ülke nüfusu, bu yılın ilk 6 ayında 228 bin 434 kişi arttı.

Türkiye’nin 2026 yeni nüfusu açıklandı: Tablo değişti! Hangi yaş grubunda kaç kişi yaşıyor?

Nüfus, 1 Mayıs-1 Temmuz döneminde de 123 bin 904 kişi yükseldi. Böylece ülke nüfusu, 1 Temmuz itibarıyla 86 milyon 320 bin 602 kişiye ulaştı. Erkek nüfusun oranı yüzde 50,01 (43 milyon 170 bin 975 kişi), kadın nüfusun oranı yüzde 49,99 (43 milyon 149 bin 627 kişi) olarak kaydedildi.

Türkiye’nin 2026 yeni nüfusu açıklandı: Tablo değişti! Hangi yaş grubunda kaç kişi yaşıyor?

Toplam nüfus: 86.320.602

Erkek: 43.170.975
Kadın: 43.149.627

Google Haberler'de tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Sabah'ı takip edin.
Türkiye’nin 2026 yeni nüfusu açıklandı: Tablo değişti! Hangi yaş grubunda kaç kişi yaşıyor?

Yaş Grubu: 0-4

Toplam Nüfus: 4.765.588
Erkek Nüfus: 2.444.893
Kadın Nüfus: 2.320.695
Nüfus Oranı: 5,5
Erkek: 5,7
Kadın: 5,4

Türkiye’nin 2026 yeni nüfusu açıklandı: Tablo değişti! Hangi yaş grubunda kaç kişi yaşıyor?

Yaş Grubu: 5-9

Toplam Nüfus: 6.021.398
Erkek Nüfus: 3.088.059
Kadın Nüfus: 2.933.339
Nüfus Oranı: 7,0
Erkek: 7,2
Kadın: 6,8

Türkiye’nin 2026 yeni nüfusu açıklandı: Tablo değişti! Hangi yaş grubunda kaç kişi yaşıyor?

Yaş Grubu: 10-14

Toplam Nüfus: 6.562.310
Erkek Nüfus: 3.366.378
Kadın Nüfus: 3.195.932
Nüfus Oranı: 7,6
Erkek: 7,8
Kadın: 7,4

Türkiye’nin 2026 yeni nüfusu açıklandı: Tablo değişti! Hangi yaş grubunda kaç kişi yaşıyor?

Yaş Grubu: 15-19

Toplam Nüfus: 6.402.350
Erkek Nüfus: 3.284.059
Kadın Nüfus: 3.118.291
Nüfus Oranı: 7,4
Erkek: 7,6
Kadın: 7,2

Türkiye’nin 2026 yeni nüfusu açıklandı: Tablo değişti! Hangi yaş grubunda kaç kişi yaşıyor?

Yaş Grubu: 20-24

Toplam Nüfus: 6.259.434
Erkek Nüfus: 3.205.802
Kadın Nüfus: 3.053.632
Nüfus Oranı: 7,3
Erkek: 7,4
Kadın: 7,1

Türkiye’nin 2026 yeni nüfusu açıklandı: Tablo değişti! Hangi yaş grubunda kaç kişi yaşıyor?

Yaş Grubu: 25-29

Toplam Nüfus: 6.655.400
Erkek Nüfus: 3.391.991
Kadın Nüfus: 3.263.409
Nüfus Oranı: 7,7
Erkek: 7,9
Kadın: 7,6

Türkiye’nin 2026 yeni nüfusu açıklandı: Tablo değişti! Hangi yaş grubunda kaç kişi yaşıyor?

Yaş Grubu: 30-34

Toplam Nüfus: 6.347.537
Erkek Nüfus: 3.217.760
Kadın Nüfus: 3.129.777
Nüfus Oranı: 7,4
Erkek: 7,5
Kadın: 7,3

Türkiye’nin 2026 yeni nüfusu açıklandı: Tablo değişti! Hangi yaş grubunda kaç kişi yaşıyor?

Yaş Grubu: 35-39

Toplam Nüfus: 6.252.683
Erkek Nüfus: 3.154.299
Kadın Nüfus: 3.098.384
Nüfus Oranı: 7,2
Erkek: 7,3
Kadın: 7,2

Türkiye’nin 2026 yeni nüfusu açıklandı: Tablo değişti! Hangi yaş grubunda kaç kişi yaşıyor?

Yaş Grubu: 40-44

Toplam Nüfus: 6.336.474
Erkek Nüfus: 3.189.906
Kadın Nüfus: 3.146.568
Nüfus Oranı: 7,3
Erkek: 7,4
Kadın: 7,3

Türkiye’nin 2026 yeni nüfusu açıklandı: Tablo değişti! Hangi yaş grubunda kaç kişi yaşıyor?

Yaş Grubu: 45-49

Toplam Nüfus: 6.351.866
Erkek Nüfus: 3.189.282
Kadın Nüfus: 3.162.584
Nüfus Oranı: 7,4
Erkek: 7,4
Kadın: 7,3

Türkiye’nin 2026 yeni nüfusu açıklandı: Tablo değişti! Hangi yaş grubunda kaç kişi yaşıyor?

Yaş Grubu: 50-54

Toplam Nüfus: 5.518.313
Erkek Nüfus: 2.755.008
Kadın Nüfus: 2.763.305
Nüfus Oranı: 6,4
Erkek: 6,4
Kadın: 6,4

Türkiye’nin 2026 yeni nüfusu açıklandı: Tablo değişti! Hangi yaş grubunda kaç kişi yaşıyor?

Yaş Grubu: 55-59

Toplam Nüfus: 4.505.855
Erkek Nüfus: 2.267.528
Kadın Nüfus: 2.238.327
Nüfus Oranı: 5,2
Erkek: 5,3
Kadın: 5,2

Türkiye’nin 2026 yeni nüfusu açıklandı: Tablo değişti! Hangi yaş grubunda kaç kişi yaşıyor?

Yaş Grubu: 60-64

Toplam Nüfus: 4.556.304
Erkek Nüfus: 2.236.347
Kadın Nüfus: 2.319.957
Nüfus Oranı: 5,3
Erkek: 5,2
Kadın: 5,4

Türkiye’nin 2026 yeni nüfusu açıklandı: Tablo değişti! Hangi yaş grubunda kaç kişi yaşıyor?

Yaş Grubu: 65-69

Toplam Nüfus: 3.340.178
Erkek Nüfus: 1.612.664
Kadın Nüfus: 1.727.514
Nüfus Oranı: 3,9
Erkek: 3,7
Kadın: 4,0

Türkiye’nin 2026 yeni nüfusu açıklandı: Tablo değişti! Hangi yaş grubunda kaç kişi yaşıyor?

Yaş Grubu: 70-74

Toplam Nüfus: 2.812.502
Erkek Nüfus: 1.299.512
Kadın Nüfus: 1.512.990
Nüfus Oranı: 3,3
Erkek: 3,0
Kadın: 3,5

Türkiye’nin 2026 yeni nüfusu açıklandı: Tablo değişti! Hangi yaş grubunda kaç kişi yaşıyor?

Yaş Grubu: 75-79

Toplam Nüfus: 1.824.910
Erkek Nüfus: 785.542
Kadın Nüfus: 1.039.368
Nüfus Oranı: 2,1
Erkek: 1,8
Kadın: 2,4

Türkiye’nin 2026 yeni nüfusu açıklandı: Tablo değişti! Hangi yaş grubunda kaç kişi yaşıyor?

Yaş Grubu: 80-84

Toplam Nüfus: 1.030.251
Erkek Nüfus: 415.181
Kadın Nüfus: 615.070
Nüfus Oranı: 1,2
Erkek: 1,0
Kadın: 1,4

Türkiye’nin 2026 yeni nüfusu açıklandı: Tablo değişti! Hangi yaş grubunda kaç kişi yaşıyor?

Yaş Grubu: 85-89

Toplam Nüfus: 520.045
Erkek Nüfus: 188.785
Kadın Nüfus: 331.260
Nüfus Oranı: 0,6
Erkek: 0,4
Kadın: 0,8

Türkiye’nin 2026 yeni nüfusu açıklandı: Tablo değişti! Hangi yaş grubunda kaç kişi yaşıyor?

Yaş Grubu: 90+

Toplam Nüfus: 257.204
Erkek Nüfus: 77.979
Kadın Nüfus: 179.225
Nüfus Oranı: 0,3
Erkek: 0,2
Kadın: 0,4

#TÜİK