Trend Galeri Trend Yaşam Türkiye'nin 81 ilinin adları bugün alfabetik olarak yeniden sıralanıp her bir ile '01'den başlayarak plaka kodu verilseydi kaç ilin plaka kodu aynı kalırdı?

Türkiye'nin 81 ilinin adları bugün alfabetik olarak yeniden sıralanıp her bir ile "01"den başlayarak plaka kodu verilseydi kaç ilin plaka kodu aynı kalırdı?

Kim Milyoner Olmak İster'de 200 bin TL değerindeki soru izleyicilerin dikkatini çekti. Yarışmacıya yöneltilen "Türkiye'nin 81 ilinin adları bugün alfabetik olarak yeniden sıralanıp her bir ile "01"den başlayarak plaka kodu verilseydi kaç ilin plaka kodu aynı kalırdı?" sorusu kısa sürede sosyal medyada ve arama motorlarında araştırılmaya başlandı. İşte cevap...

Giriş Tarihi: 16.08.2026 21:50 Güncelleme Tarihi: 16.08.2026 21:57
Türkiye’nin 81 ilinin adları bugün alfabetik olarak yeniden sıralanıp her bir ile 01den başlayarak plaka kodu verilseydi kaç ilin plaka kodu aynı kalırdı?

Kim Milyoner Olmak İster'de 200 bin TL değerindeki soru ön plana çıktı. "Türkiye'nin 81 ilinin adları bugün alfabetik olarak yeniden sıralanıp her bir ile "01"den başlayarak plaka kodu verilseydi kaç ilin plaka kodu aynı kalırdı?" sorusunun cevabı açıklandı.

Türkiye’nin 81 ilinin adları bugün alfabetik olarak yeniden sıralanıp her bir ile 01den başlayarak plaka kodu verilseydi kaç ilin plaka kodu aynı kalırdı?

KİM MİLYONER OLMAK İSTER 200 BİN TL'LİK SORU VE CEVABI NEDİR?

Türkiye'nin 81 ilinin adları bugün alfabetik olarak yeniden sıralanıp her bir ile "01"den başlayarak plaka kodu verilseydi kaç ilin plaka kodu aynı kalırdı?

Cevap: 4

Türkiye’nin 81 ilinin adları bugün alfabetik olarak yeniden sıralanıp her bir ile 01den başlayarak plaka kodu verilseydi kaç ilin plaka kodu aynı kalırdı?
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Haber Girişi Zehra Demirok - Editör