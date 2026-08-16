Kim Milyoner Olmak İster'de 200 bin TL değerindeki soru ön plana çıktı. "Türkiye'nin 81 ilinin adları bugün alfabetik olarak yeniden sıralanıp her bir ile "01"den başlayarak plaka kodu verilseydi kaç ilin plaka kodu aynı kalırdı?" sorusunun cevabı açıklandı.