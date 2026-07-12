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Türkiye'nin en çok çay içen 20 ili açıklandı: Karadeniz tahtından oldu, zirvedeki şehir şaşırttı!
Türkiye'nin en çok çay içen 20 ili açıklandı: Karadeniz tahtından oldu, zirvedeki şehir şaşırttı!
Çayın ana vatanı Rize ve Karadenizliler bu listeye çok şaşıracak! Türkiye'nin en çok çay tüketen illeri resmi verilerle tek tek listelendi, ortaya çıkan tablo tüm ezberleri altüst etti. Herkes liderlik koltuğunda Karadeniz şehirlerini beklerken; Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgeleri çay tüketiminde adeta rekor kırarak haritayı tamamen domine etti.
Giriş Tarihi: 12.07.2026 16:22
Güncelleme Tarihi: 12.07.2026 16:33