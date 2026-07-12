Türkiye’nin en çok çay içen 20 ili açıklandı: Karadeniz tahtından oldu, zirvedeki şehir şaşırttı!

Türk kültürünün, sabah kahvaltılarından gece sohbetlerine kadar şüphesiz en vazgeçilmez ortak değerlerinin başında çay geliyor. Kişi başı çay tüketiminde dünya liderliğini kimseye kaptırmayan Türkiye'de, hangi şehrin ne kadar çay tükettiği ise her dönem büyük bir merak ve tatlı bir rekabet konusu oluyor. Çayın ana vatanı ve üretim merkezi olarak bilinen Doğu Karadeniz bölgesi bu konuda liderliği elinde bulundurduğunu düşünse de, paylaşılan son veriler ezberleri tamamen bozacak nitelikte.