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Türkiye'nin en çok çay içen 20 ili açıklandı: Karadeniz tahtından oldu, zirvedeki şehir şaşırttı!

Çayın ana vatanı Rize ve Karadenizliler bu listeye çok şaşıracak! Türkiye'nin en çok çay tüketen illeri resmi verilerle tek tek listelendi, ortaya çıkan tablo tüm ezberleri altüst etti. Herkes liderlik koltuğunda Karadeniz şehirlerini beklerken; Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgeleri çay tüketiminde adeta rekor kırarak haritayı tamamen domine etti.

Giriş Tarihi: 12.07.2026 16:22 Güncelleme Tarihi: 12.07.2026 16:33
Türkiye’nin en çok çay içen 20 ili açıklandı: Karadeniz tahtından oldu, zirvedeki şehir şaşırttı!

Türk kültürünün, sabah kahvaltılarından gece sohbetlerine kadar şüphesiz en vazgeçilmez ortak değerlerinin başında çay geliyor. Kişi başı çay tüketiminde dünya liderliğini kimseye kaptırmayan Türkiye'de, hangi şehrin ne kadar çay tükettiği ise her dönem büyük bir merak ve tatlı bir rekabet konusu oluyor. Çayın ana vatanı ve üretim merkezi olarak bilinen Doğu Karadeniz bölgesi bu konuda liderliği elinde bulundurduğunu düşünse de, paylaşılan son veriler ezberleri tamamen bozacak nitelikte.

Türkiye’nin en çok çay içen 20 ili açıklandı: Karadeniz tahtından oldu, zirvedeki şehir şaşırttı!

20. KARS

Kars, çay kültürünü adeta dondurucu soğuklara karşı bir kalkan olarak kullanıyor. Semaver geleneğinin çok güçlü olduğu şehirde çay, özellikle uzun kış gecelerinin en büyük ısınma kaynağı olarak tüketiliyor.

Türkiye’nin en çok çay içen 20 ili açıklandı: Karadeniz tahtından oldu, zirvedeki şehir şaşırttı!

19. ŞIRNAK

Sınır hattının kendine has dokusunu taşıyan Şırnak, çay tüketiminde yoğun aromalı ve sert içimli harmanları tercih ediyor. Özellikle günün her saati taze tutulan çay demlikleri, misafirperverliğin ilk ve en önemli kuralı olarak kabul görüyor.

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Türkiye’nin en çok çay içen 20 ili açıklandı: Karadeniz tahtından oldu, zirvedeki şehir şaşırttı!

18. IĞDIR

Mikroklima iklimiyle bilinen ve Doğu'nun Çukurova'sı olarak adlandırılan Iğdır, çay tüketiminde de iddiasını ortaya koyuyor. Çay, burada sadece bir içecek değil, tarlalarda verilen molaların ve koyu sohbetlerin baş tacı olarak listeye 18. sıradan giriş yapıyor.

Türkiye’nin en çok çay içen 20 ili açıklandı: Karadeniz tahtından oldu, zirvedeki şehir şaşırttı!

17. BİNGÖL

Bingöl'de çay ocakları ve kıraathaneler sosyal hayatın tam merkezinde yer alıyor. Genç yaşlı herkesin günün büyük bölümünü çay eşliğinde sosyalleşerek geçirdiği şehir, kişi başına düşen demlik sayısıyla şaşırtıyor.

Türkiye’nin en çok çay içen 20 ili açıklandı: Karadeniz tahtından oldu, zirvedeki şehir şaşırttı!

16. KİLİS

Ağır ve yağlı yemeklerin ardından hazmı kolaylaştırması için demlenen sert çaylar, Kilis'i listenin üst sıralarına doğru tırmandırıyor.

Türkiye’nin en çok çay içen 20 ili açıklandı: Karadeniz tahtından oldu, zirvedeki şehir şaşırttı!

15. ERZURUM

"Erzurum'da çay kıtlama içilir" kuralı, şehri listenin en karakteristik üyelerinden biri yapıyor. Şekerin bardağa değil ağıza atıldığı bu gelenek sayesinde Erzurumlular, gün içinde farkında olmadan onlarca bardak çayı arka arkaya tüketebiliyor.

Türkiye’nin en çok çay içen 20 ili açıklandı: Karadeniz tahtından oldu, zirvedeki şehir şaşırttı!

14. MALATYA

Kayısının ana vatanı Malatya'da, çay tüketimi özellikle ticaret hayatının döndüğü esnaf çarşılarında tavan yapıyor. Müşteriye ilk ikram edilen şeyin çay olduğu şehirde, dükkanlarda demlikler neredeyse hiç sönmüyor.

Türkiye’nin en çok çay içen 20 ili açıklandı: Karadeniz tahtından oldu, zirvedeki şehir şaşırttı!

13. ELAZIĞ

Elazığ'da çay, özellikle akşam saatlerinde aile meclislerinde ve dost meclislerinde bir ritüele dönüşüyor. Kürsübaşı sohbetlerinin vazgeçilmezi olan demli çaylar, Elazığ'ı 13. sıraya taşıyor.

Türkiye’nin en çok çay içen 20 ili açıklandı: Karadeniz tahtından oldu, zirvedeki şehir şaşırttı!

12. HAKKARİ

Sarp dağların gölgesindeki Hakkari, çay kültürü söz konusu olduğunda tam bir tiryaki şehri. Bölgede çayın demlenme süresi ve kullanılan özel harmanlar, çayın aromasını çok daha baskın hale getiriyor.

Türkiye’nin en çok çay içen 20 ili açıklandı: Karadeniz tahtından oldu, zirvedeki şehir şaşırttı!

11. ADIYAMAN

Nemrut'un gölgesindeki Adıyaman, tütün kültürünün yanı sıra çay tüketimiyle de öne çıkıyor. Özellikle akşam serinliğinde kapı önlerinde veya bahçelerde içilen demlik demlik çaylar, şehrin vazgeçilmez bir parçası.

Türkiye’nin en çok çay içen 20 ili açıklandı: Karadeniz tahtından oldu, zirvedeki şehir şaşırttı!

10. SİİRT

Listenin ilk 10 sırasına Siirt ile adım atıyoruz. Siirt'te özellikle meşhur büryan kebabının ardından tüketilen çayların haddi hesabı yok. Ağır yemek kültürünü dengeleyen çay, şehrin adeta can damarı.

Türkiye’nin en çok çay içen 20 ili açıklandı: Karadeniz tahtından oldu, zirvedeki şehir şaşırttı!

9. VAN

Van Kahvaltısı dünyaca ünlü olabilir ancak o kahvaltının gizli kahramanı kesinlikle çaydır. Vanlılar, sadece sabahları değil, günün her saatinde semaver çayını bir yaşam biçimi olarak benimsedikleri için 9. sırada yer alıyorlar.

Türkiye’nin en çok çay içen 20 ili açıklandı: Karadeniz tahtından oldu, zirvedeki şehir şaşırttı!

8. BATMAN

Petrol şehri Batman'da devasa çay bahçeleri ve kafeler, gece geç saatlere kadar çay tiryakileriyle dolup taşıyor.

Türkiye’nin en çok çay içen 20 ili açıklandı: Karadeniz tahtından oldu, zirvedeki şehir şaşırttı!

7. AĞRI

Ağrı Dağı'nın dondurucu ikliminde içinizi ısıtacak tek şey demli bir çaydır. Ağrı'da çay tüketimi, ev içi ziyaretlerin ve misafirlikleri neredeyse sabah namazına kadar uzatan sohbetlerin ana yakıtı konumunda.

Türkiye’nin en çok çay içen 20 ili açıklandı: Karadeniz tahtından oldu, zirvedeki şehir şaşırttı!

6. BİTLİS

Tarihi dokusuyla büyüleyen Bitlis, çay tüketim istatistiklerinde pek çok büyükşehri geride bırakarak 6. sıraya yerleşti. Bitlis'te kahvehanelerin günün her saati tıklım tıklım olması bu tüketimi doğrudan tetikliyor.

Türkiye’nin en çok çay içen 20 ili açıklandı: Karadeniz tahtından oldu, zirvedeki şehir şaşırttı!

5. MARDİN

Taş evlerin dar sokaklarında mistik bir hava estiren Mardin, çay tüketiminde tam bir cazibe merkezi. Turistik yoğunluğun yanı sıra yerel halkın da çaya olan aşırı düşkünlüğü, Mardin'i ilk 5'in içine sokuyor.

Türkiye’nin en çok çay içen 20 ili açıklandı: Karadeniz tahtından oldu, zirvedeki şehir şaşırttı!

4. DİYARBAKIR

Diyarbakır'da çay, dostluğun ve muhabbetin simgesi olarak kabul edildiği için tüketim oranları milyonlarca bardağı buluyor.

Türkiye’nin en çok çay içen 20 ili açıklandı: Karadeniz tahtından oldu, zirvedeki şehir şaşırttı!

3. MUŞ

Listenin en büyük sürprizlerinden birine imza atan Muş, üçüncü sıraya yerleşti. Muş Ovası'nın tarım işçilerinden şehir merkezindeki esnafa kadar herkesin elinden düşmeyen çay bardağı, şehri Türkiye üçüncüsü yapmaya yetti.

Türkiye’nin en çok çay içen 20 ili açıklandı: Karadeniz tahtından oldu, zirvedeki şehir şaşırttı!

2. ŞANLIURFA

Sıra gecelerinin mırra ile birlikte en büyük eşlikçisi olan çay, Şanlıurfa'da adeta su niyetine tüketiliyor. İsotlu ve acılı dev sofraların ardından harareti alsın diye içilen demlik demlik çaylar, Urfa'yı Türkiye'nin en çok çay içen ikinci şehri yapıyor.

Türkiye’nin en çok çay içen 20 ili açıklandı: Karadeniz tahtından oldu, zirvedeki şehir şaşırttı!

1. GAZİANTEP

Ve zirvenin, tahtın tek bir sahibi var: Gaziantep! Gastronomi başkenti olmasıyla bilinen şehir, sadece baklavasıyla ve kebabıyla değil, o yemeklerin ardı arkası kesilmeyen çay ikramlarıyla da Türkiye'nin bir numaralı çay tiryakisi ilan edildi. Antep'te çay demlenmeyen tek bir ev veya dükkan bulmak neredeyse imkansız.

Haber Girişi Zehra Demirok - Editör