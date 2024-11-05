Türkiye'nin en sakin şehirleri açıklandı! 8 ilimiz dünya listelerine aday...

Türkiye'nin doğasından, kültüründen ve insanlarından gelen sakin yaşam tarzıyla öne çıkan şehirleri, dünya listelerinde de adından söz ettirmeye aday. Türkiye'nin çeşitli bölgelerinde yer alan bu şehirler, hızla akan yaşamdan uzaklaşıp huzuru arayanlar için benzersiz bir alternatif sunuyor. Son dönemde dünya çapında popülerlik kazanan "sakin şehir" kavramı, bu kentlerin doğal güzellikleri, geleneksel yaşam tarzları ve yavaşlayan yaşam temposuyla adeta yeniden tanımlanıyor. Türkiye'nin en huzurlu şehirleri arasında yer alarak listelere aday gösterilen sekiz kent, yurt içi ve yurt dışındaki sakin şehir sevenler arasında büyük ilgi topladı...