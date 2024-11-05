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Türkiye'nin en sakin şehirleri açıklandı! 8 ilimiz dünya listelerine aday...

Türkiye'nin doğasından, kültüründen ve insanlarından gelen sakin yaşam tarzıyla öne çıkan şehirleri, dünya listelerinde de adından söz ettirmeye aday. Türkiye'nin çeşitli bölgelerinde yer alan bu şehirler, hızla akan yaşamdan uzaklaşıp huzuru arayanlar için benzersiz bir alternatif sunuyor. Son dönemde dünya çapında popülerlik kazanan "sakin şehir" kavramı, bu kentlerin doğal güzellikleri, geleneksel yaşam tarzları ve yavaşlayan yaşam temposuyla adeta yeniden tanımlanıyor. Türkiye'nin en huzurlu şehirleri arasında yer alarak listelere aday gösterilen sekiz kent, yurt içi ve yurt dışındaki sakin şehir sevenler arasında büyük ilgi topladı...

Giriş Tarihi: 05.11.2024 09:13 Güncelleme Tarihi: 05.11.2024 09:25
Türkiye’nin en sakin şehirleri açıklandı! 8 ilimiz dünya listelerine aday...

Sakin şehir hareketi, dünya çapında giderek daha fazla ilgi görüyor. Şu anda 30 farklı ülkeden 278 kentin yer aldığı Uluslararası Cittaslow Birliği'nin "sakin şehir" listesine Türkiye de 22 ilçesiyle katkı sağlıyor. Türkiye'de bu harekete ilk adımı atan yer, 2009 yılında Cittaslow ağına katılan İzmir'in Seferihisar ilçesiydi. O tarihten bu yana yeni katılımlarla genişleyen liste, Türkiye'deki sakin şehirlerin sayısını artırmaya devam ediyor.

Türkiye’nin en sakin şehirleri açıklandı! 8 ilimiz dünya listelerine aday...

İŞTE TÜRKİYE'NİN SAKİN ŞEHİRLERİ

İzmir Seferihisar

Türkiye’nin en sakin şehirleri açıklandı! 8 ilimiz dünya listelerine aday...

İzmir Foça

Türkiye’nin en sakin şehirleri açıklandı! 8 ilimiz dünya listelerine aday...

Muğla Akyaka

Türkiye’nin en sakin şehirleri açıklandı! 8 ilimiz dünya listelerine aday...

Muğla Köyceğiz

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