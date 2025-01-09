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Türkiye'nin en sakin şehirleri belirlendi! Ülkemizden 8 il dünya listelerine aday gösterildi...

Türkiye, doğası, kültürel zenginlikleri ve sıcakkanlı insanlarının katkısıyla sakin bir yaşam tarzını benimseyen şehirleriyle dikkat çekiyor. Ülkenin farklı bölgelerinde bulunan bu şehirler, hızlı tempolu hayatı geride bırakıp huzur arayanlar için eşsiz bir seçenek sunuyor. Son yıllarda dünyada popüler hale gelen "sakin şehir" (Cittaslow) konsepti, bu kentlerin doğal güzellikleri, geleneksel değerleri ve yavaşlayan yaşam ritmiyle yeni bir boyut kazanıyor. Türkiye'nin huzur dolu atmosferiyle ön plana çıkan ve sakin şehir kavramına uygun görülen 8 kenti, hem yurt içinde hem de uluslararası alanda bu yaşam tarzını benimseyenlerin ilgisini çekmeyi başarıyor.

Giriş Tarihi: 09.01.2025 08:51 Güncelleme Tarihi: 09.01.2025 08:58
Türkiye’nin en sakin şehirleri belirlendi! Ülkemizden 8 il dünya listelerine aday gösterildi...

Sakin şehir hareketi, dünya genelinde giderek daha fazla dikkat çekiyor. Halihazırda 30 farklı ülkeden 278 kentin üye olduğu Uluslararası Cittaslow Birliği'nde Türkiye, 22 ilçesiyle önemli bir yer tutuyor. Türkiye'de bu harekete öncülük eden Seferihisar, 2009 yılında İzmir'in sakinliğiyle tanınan bu ilçesi olarak Cittaslow ağına katılmıştı. O günden bu yana Türkiye'deki sakin şehirler listesi, her geçen yıl yeni üyelerle zenginleşerek büyümeye devam ediyor.

Türkiye’nin en sakin şehirleri belirlendi! Ülkemizden 8 il dünya listelerine aday gösterildi...

TÜRKİYE'NİN EN SAKİN İLLERİ İSE ŞÖYLE...

İzmir Seferihisar

Türkiye’nin en sakin şehirleri belirlendi! Ülkemizden 8 il dünya listelerine aday gösterildi...

İzmir Foça

Türkiye’nin en sakin şehirleri belirlendi! Ülkemizden 8 il dünya listelerine aday gösterildi...

Muğla Akyaka

Türkiye’nin en sakin şehirleri belirlendi! Ülkemizden 8 il dünya listelerine aday gösterildi...

Muğla Köyceğiz

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