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Türkiye'nin en sıra dışı sahili! 10 kulaçta il değiştiriyorlar! Yazın nüfusu 10 katına çıkan o cennet…
Türkiye'nin en sıra dışı sahili! 10 kulaçta il değiştiriyorlar! Yazın nüfusu 10 katına çıkan o cennet…
Karadeniz kıyısında yer alan ve ortasından geçen dere sayesinde tatilcilere birkaç kulaçta şehir değiştirme imkanı sunan Kapısuyu Plajı, Türkiye'nin en sıra dışı noktalarından biri haline geldi. Kış aylarında yalnızca 120 kişinin yaşadığı bu bakir doğa harikası köy, yazın gurbetçilerin ve doğaseverlerin akınıyla 1500'ü aşkın nüfusa ulaşıyor.
Giriş Tarihi: 21.07.2026 11:14
Güncelleme Tarihi: 21.07.2026 11:37