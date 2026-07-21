Türkiye’nin en sıra dışı sahili! 10 kulaçta il değiştiriyorlar! Yazın nüfusu 10 katına çıkan o cennet…

Denizi, muhteşem doğası ile tipik bir Karadeniz köyü olan Kapısyu'nun 12o nufasü bulunurken, yaz aylarında ise il ve yurt dışından gelenlerle bu sayı 1500'ü aşıyor. Denize girmek isteyenlerin, Haziran, Temmuz ve Ağustos aylarında tercih ettiği yöre av sezonunda ise amatör ve profosyonel balıkçıların da ilgisini görüyor.