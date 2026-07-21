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Türkiye'nin en sıra dışı sahili! 10 kulaçta il değiştiriyorlar! Yazın nüfusu 10 katına çıkan o cennet…

Karadeniz kıyısında yer alan ve ortasından geçen dere sayesinde tatilcilere birkaç kulaçta şehir değiştirme imkanı sunan Kapısuyu Plajı, Türkiye'nin en sıra dışı noktalarından biri haline geldi. Kış aylarında yalnızca 120 kişinin yaşadığı bu bakir doğa harikası köy, yazın gurbetçilerin ve doğaseverlerin akınıyla 1500'ü aşkın nüfusa ulaşıyor.

İHA
Giriş Tarihi: 21.07.2026 11:14 Güncelleme Tarihi: 21.07.2026 11:37
Türkiye’nin en sıra dışı sahili! 10 kulaçta il değiştiriyorlar! Yazın nüfusu 10 katına çıkan o cennet…

Bartın'ın Kastamonu sınırındaki Kapısuyu deresi, Karadeniz'e kavuştuğu bölgede ince bir çizgi çekerek, iki ili birbirinden ayırıyor. Plajın Bartın tarafında yüzenler yada avlananlar, 10-15 adımda yada kulaçta plajın Kastamonu tarafına geçebiliyor.

Türkiye’nin en sıra dışı sahili! 10 kulaçta il değiştiriyorlar! Yazın nüfusu 10 katına çıkan o cennet…

2 İLÇEYİ BİRBİRİNDEN AYIRIYOR

Bartın'ın Kurucaşile ilçesi ile Kastamonu'nun Cide ilçesini birbirinden ayıran dere, Kapısuyu Plajı'nı da ikiye bölüyor. Plajın doğu tarafı Kastamonu'da, batıdaki büyük alanı ise Bartın'a düşüyor.

Türkiye’nin en sıra dışı sahili! 10 kulaçta il değiştiriyorlar! Yazın nüfusu 10 katına çıkan o cennet…

Yöre benzersiz doğal güzellikleri bünyesinde barındıran yöre, balıkçıların ve tatilcilerin yoğun ilgisini görüyor. Bartın il merkezine 56, Kurucaşile ilçesine 3 kilometre uzaklıkta bulunan plaja, Bartın tarafından gidilebildiği gibi Kastamonu'nun Cide ilçesi üzerinden de ulaşım sağlanabiliyor.

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Türkiye’nin en sıra dışı sahili! 10 kulaçta il değiştiriyorlar! Yazın nüfusu 10 katına çıkan o cennet…

Bartın sınırları içerisinde bulunan Kapısuyu Köyüne gelenler, plaja girebiliyor. Plajın Kastamonu kısmında kalan tarafına ise, derenin deniz ile birleştiği noktada yürüyerek, yüzerek geçiş yapılabiliyor.

Türkiye’nin en sıra dışı sahili! 10 kulaçta il değiştiriyorlar! Yazın nüfusu 10 katına çıkan o cennet…

15 KULAÇTA ŞEHİR DEĞİŞİYOR

Plajın Kastamonu tarafına geçmek isteyenler, 10-15 gibi çok az sayıda adım yada kulaç attığında Bartın'dan Kastamonu'ya da geçmiş oluyor.

Türkiye’nin en sıra dışı sahili! 10 kulaçta il değiştiriyorlar! Yazın nüfusu 10 katına çıkan o cennet…

Denizi, muhteşem doğası ile tipik bir Karadeniz köyü olan Kapısyu'nun 12o nufasü bulunurken, yaz aylarında ise il ve yurt dışından gelenlerle bu sayı 1500'ü aşıyor. Denize girmek isteyenlerin, Haziran, Temmuz ve Ağustos aylarında tercih ettiği yöre av sezonunda ise amatör ve profosyonel balıkçıların da ilgisini görüyor.

Haber Girişi Ümmügülsüm Yiğit - Editör
#BARTIN #KASTAMONU