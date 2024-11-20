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Türkiye'nin en yaygın soyadları il il açıklandı: Bakın 1,5 milyon kişinin taşıdığı o soyadı neymiş!

Türkiye'de soy isimler, aile geçmişini ve toplumsal kökenleri yansıtan önemli bir unsurdur. 1934 yılında kabul edilen Soyadı Kanunu ile birlikte herkesin bir soyadı alması zorunlu hale gelmiş ve bu durum, Türkiye'nin kültürel çeşitliliğine dayalı birçok soyadının ortaya çıkmasına yol açmıştır. Günümüzde ise bazı soy isimler, nüfus yoğunluğuna ve bölgesel özelliklere bağlı olarak diğerlerine göre daha sık kullanılmaktadır. TÜİK verileri ile Türkiye2nin en yaygın soyadları il bazında açıklandı. Peki, 1,5 milyon kişinin taşıdığı o soyadı hangi illerde zirvede