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Türkiye'nin en yaygın soyadları il il açıklandı: Bakın 1,5 milyon kişinin taşıdığı o soyadı neymiş!

Türkiye'de soy isimler, aile geçmişini ve toplumsal kökenleri yansıtan önemli bir unsurdur. 1934 yılında kabul edilen Soyadı Kanunu ile birlikte herkesin bir soyadı alması zorunlu hale gelmiş ve bu durum, Türkiye'nin kültürel çeşitliliğine dayalı birçok soyadının ortaya çıkmasına yol açmıştır. Günümüzde ise bazı soy isimler, nüfus yoğunluğuna ve bölgesel özelliklere bağlı olarak diğerlerine göre daha sık kullanılmaktadır. TÜİK verileri ile Türkiye2nin en yaygın soyadları il bazında açıklandı. Peki, 1,5 milyon kişinin taşıdığı o soyadı hangi illerde zirvede

Giriş Tarihi: 20.11.2024 13:36 Güncelleme Tarihi: 20.11.2024 13:36
Türkiye’nin en yaygın soyadları il il açıklandı: Bakın 1,5 milyon kişinin taşıdığı o soyadı neymiş!

İçişleri Bakanlığı Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgiye göre, 1 milyon 580 bin 313 kişinin taşıdığı "Yılmaz" Türkiye'de en çok kullanılan soyadı oldu. Yılmaz'ın ardından "Kaya," "Demir," "Çelik" ve "Şahin" gibi soyadları, özellikle belirli bölgelerde sıklıkla karşımıza çıkıyor. Harita verilerine göre, Batı ve Orta Anadolu'da "Yılmaz" açık ara farkla liderken, Doğu Anadolu'da "Aras" ve "Yıldız" gibi soy isimleri öne çıkıyor. İşte, Türkiye'nin 81 ilinde en yaygın olan soyadları...

Türkiye’nin en yaygın soyadları il il açıklandı: Bakın 1,5 milyon kişinin taşıdığı o soyadı neymiş!

ADANA

Yılmaz

Türkiye’nin en yaygın soyadları il il açıklandı: Bakın 1,5 milyon kişinin taşıdığı o soyadı neymiş!

ADIYAMAN

Yılmaz

Türkiye’nin en yaygın soyadları il il açıklandı: Bakın 1,5 milyon kişinin taşıdığı o soyadı neymiş!

AFYONKARAHİSAR

Yılmaz

Türkiye’nin en yaygın soyadları il il açıklandı: Bakın 1,5 milyon kişinin taşıdığı o soyadı neymiş!

AĞRI

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