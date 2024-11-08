Türkiye’nin en zengin şehirleri listesinde sıralar değişti! Bir il 3 ayda 272,5 milyar TL artışla listeyi salladı

Türkiye'nin en zengin şehirleri 2024 listesi BDDK'nın yeni verileriyle güncellendi. Listede sıralar çok değişti. Bazı iller şaşırtırken bazı illerde rakamlar pek değişmedi. Bir il var ki listeye rekor artışla damga vurarak 11. sıradan 6. sıraya yükseldi. Peki hangi il? Türkiye'nin en zengin şehirleri hangi iller? Sizin iliniz kaçıncı sırada? İşte detaylar...