Türkiye'nin en zengin şehirleri listesinde sıralar değişti! Bir il 3 ayda 272,5 milyar TL artışla listeyi salladı
Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'nun (BDDK) verilerinden yapılan derlemeye göre Türkiye'nin en zengin şehirleri listesinde sıralar değişti. Bazı iller 5 kademe yükselirken bazıları 7 kademe düştü. Bir il varki 3 ayda 272,5 milyar TL mevduat artışıyla listeyi salladı. Peki o il hangisi? Sizin iliniz kaçıncı sırada yer alıyor? İşte Türkiye'nin en zengin şehirleri...
Giriş Tarihi: 08.11.2024 09:04
Güncelleme Tarihi: 08.11.2024 09:19