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Türkiye'nin en zengin şehirleri listesinde sıralar değişti! Bir il 3 ayda 272,5 milyar TL artışla listeyi salladı

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'nun (BDDK) verilerinden yapılan derlemeye göre Türkiye'nin en zengin şehirleri listesinde sıralar değişti. Bazı iller 5 kademe yükselirken bazıları 7 kademe düştü. Bir il varki 3 ayda 272,5 milyar TL mevduat artışıyla listeyi salladı. Peki o il hangisi? Sizin iliniz kaçıncı sırada yer alıyor? İşte Türkiye'nin en zengin şehirleri...

Giriş Tarihi: 08.11.2024 09:04 Güncelleme Tarihi: 08.11.2024 09:19
Türkiye’nin en zengin şehirleri listesinde sıralar değişti! Bir il 3 ayda 272,5 milyar TL artışla listeyi salladı

Türkiye'nin en zengin şehirleri 2024 listesi BDDK'nın yeni verileriyle güncellendi. Listede sıralar çok değişti. Bazı iller şaşırtırken bazı illerde rakamlar pek değişmedi. Bir il var ki listeye rekor artışla damga vurarak 11. sıradan 6. sıraya yükseldi. Peki hangi il? Türkiye'nin en zengin şehirleri hangi iller? Sizin iliniz kaçıncı sırada? İşte detaylar...

Türkiye’nin en zengin şehirleri listesinde sıralar değişti! Bir il 3 ayda 272,5 milyar TL artışla listeyi salladı

BDDK'nın 'İllere Göre Seçilmiş Bankacılık Sektörü Verileri' güncellendi. Yeni verilerle Türkiye'nin en zengin şehirleri listesi yenilendi. Listede ilk ve son sıra değişmezken, bazı iller çok şaşırttı. İşte merak edilen o liste:

Türkiye’nin en zengin şehirleri listesinde sıralar değişti! Bir il 3 ayda 272,5 milyar TL artışla listeyi salladı

1. İSTANBUL

Eylül 2024: 5 trilyon 665 milyar 749 milyon 138 bin TL
Haziran 2024: 6 trilyon 837 milyar 457 milyon 854 bin TL

Türkiye’nin en zengin şehirleri listesinde sıralar değişti! Bir il 3 ayda 272,5 milyar TL artışla listeyi salladı

2. ANKARA

Eylül 2024: 1 trilyon 970 milyar 856 milyon 868 bin TL
Haziran 2024: 2 trilyon 60 milyar 520 milyon 141 bin TL

Türkiye’nin en zengin şehirleri listesinde sıralar değişti! Bir il 3 ayda 272,5 milyar TL artışla listeyi salladı

3. İZMİR

Eylül 2024: 812 milyar 657 milyon 583 bin TL
Haziran 2024: 848 milyar 34 milyon 420 bin TL

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