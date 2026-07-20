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Türkiye'nin göç haritası açıklandı: Emeklilerin en çok kaçtığı ve taşındığı o şehirler herkesi şaşırttı!
Türkiye'nin göç haritası açıklandı: Emeklilerin en çok kaçtığı ve taşındığı o şehirler herkesi şaşırttı!
TÜİK'in son göç raporuna göre, Türkiye'de geçen yıl binlerce kişi emeklilik ve ev alımı gerekçesiyle şehir değiştirdi. Listede en çok İstanbul, Karadeniz ve Doğu Anadolu bölgeleri ön plana çıktı. Peki, emekliler en çok nereye taşındı? En az emekli göçü veren il hangisi oldu? İşte ev alanların şaşırttığı Türkiye'nin en sakin göç rotalarına kadar uzanan çarpıcı veriler...
Giriş Tarihi: 20.07.2026 18:26
Güncelleme Tarihi: 20.07.2026 18:32