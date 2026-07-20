Trend Galeri Trend Yaşam Türkiye'nin göç haritası açıklandı: Emeklilerin en çok kaçtığı ve taşındığı o şehirler herkesi şaşırttı!

Türkiye'nin göç haritası açıklandı: Emeklilerin en çok kaçtığı ve taşındığı o şehirler herkesi şaşırttı!

TÜİK'in son göç raporuna göre, Türkiye'de geçen yıl binlerce kişi emeklilik ve ev alımı gerekçesiyle şehir değiştirdi. Listede en çok İstanbul, Karadeniz ve Doğu Anadolu bölgeleri ön plana çıktı. Peki, emekliler en çok nereye taşındı? En az emekli göçü veren il hangisi oldu? İşte ev alanların şaşırttığı Türkiye'nin en sakin göç rotalarına kadar uzanan çarpıcı veriler...

Giriş Tarihi: 20.07.2026 18:26 Güncelleme Tarihi: 20.07.2026 18:32
Türkiye’nin göç haritası açıklandı: Emeklilerin en çok kaçtığı ve taşındığı o şehirler herkesi şaşırttı!

Türkiye genelindeki nüfus hareketliliği ve şehirler arası yer değiştirme dinamikleri resmi verilerle mercek altına alındı. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından paylaşılan "İç Göç İstatistikleri" raporu, özellikle emeklilerin ve yeni ev sahibi olanların rotasını gözler önüne serdi. Türkiye'nin metropolleri hem en çok emekli uğurlayan hem de en çok emekli ağırlayan merkezler olarak göç raporuna damga vurdu.

Türkiye’nin göç haritası açıklandı: Emeklilerin en çok kaçtığı ve taşındığı o şehirler herkesi şaşırttı!

HER 3 EMEKLİDEN BİRİ ORADAN TAŞINDI!

Açıklanan verilere göre, Türkiye'de geçen yıl tam 11 bin 885 kişi emekli olduktan sonra radikal bir karar alarak yaşadığı şehri değiştirdi. Bu hareketliliğin en büyük merkez üssü ise İstanbul oldu.

Türkiye’nin göç haritası açıklandı: Emeklilerin en çok kaçtığı ve taşındığı o şehirler herkesi şaşırttı!

İstanbul, 3 bin 344 kişiyle emeklilik nedeniyle en fazla göç veren il olarak kayıtlara geçti. Bu veri, Türkiye'de emekli olup şehir değiştiren yaklaşık her 3 kişiden birinin İstanbul'dan taşındığını gösteriyor. Başkent Ankara 1080, İzmir ise 694 kişiyle İstanbul'un ardından en çok emekli göçü veren diğer metropoller oldu. En az emekli göçünü ise sadece 10 kişiyle Ardahan verdi.

Google Haberler'de tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Sabah'ı takip edin.
Türkiye’nin göç haritası açıklandı: Emeklilerin en çok kaçtığı ve taşındığı o şehirler herkesi şaşırttı!

EMEKLİLERİN YENİ ROTALARI: İSTANBUL ZİRVEDE!

Emeklilerin sadece büyükşehirlerden kaçmadığı, aynı zamanda buralara göç de ettiği görüldü. Emeklilik hayatını geçirmek için en fazla göç alan şehir, şaşırtıcı bir şekilde 1103 kişiyle yine İstanbul oldu.

Türkiye’nin göç haritası açıklandı: Emeklilerin en çok kaçtığı ve taşındığı o şehirler herkesi şaşırttı!

Megakentin ardından, huzurlu sahil kasabaları ve doğasıyla emeklilerin gözdesi olan Balıkesir 921 kişiyle ikinci sıraya yerleşti. Siyasetin ve bürokrasinin kalbi Ankara ise 828 emeklinin yeni adresi olarak üçüncü sırayı aldı. Emeklilerin en az tercih ettiği, dolayısıyla en az göç alan iller ise adeta parmakla sayıldı: Gümüşhane sadece 3 kişiyle listenin sonunda yer alırken, Iğdır ve Siirt 9'ar kişiyle onu takip etti.

Türkiye’nin göç haritası açıklandı: Emeklilerin en çok kaçtığı ve taşındığı o şehirler herkesi şaşırttı!

EV ALANLARIN TERCİHİ ŞAŞIRTTI

TÜİK raporundaki bir diğer çarpıcı başlık ise konut piyasasının göç üzerindeki etkisi oldu. Türkiye'de geçen yıl tam 60 bin 22 kişi yeni bir ev aldığı gerekçesiyle başka bir şehre taşındı. Ev alımı sonrası göç dalgasında da İstanbul 15 bin 135 kişiyle en çok göç veren il olurken; 8 bin 189 kişiyle yine en çok göç alan şehir unvanını kaptırmadı.

Türkiye’nin göç haritası açıklandı: Emeklilerin en çok kaçtığı ve taşındığı o şehirler herkesi şaşırttı!

Ancak asıl sürpriz üçüncü sırada yaşandı. Sanayi kenti Kocaeli, daha düşük bir nüfusa sahip olmasına rağmen, ev alanların göç rotasında ege incisi İzmir'i geride bırakmayı başardı. Kocaeli, 2 bin 548 kişinin ev alıp yerleştiği üçüncü en popüler şehir olarak göç tarihine geçti.

Haber Girişi Zehra Demirok - Editör