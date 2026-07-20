Türkiye’nin göç haritası açıklandı: Emeklilerin en çok kaçtığı ve taşındığı o şehirler herkesi şaşırttı!

EV ALANLARIN TERCİHİ ŞAŞIRTTI

TÜİK raporundaki bir diğer çarpıcı başlık ise konut piyasasının göç üzerindeki etkisi oldu. Türkiye'de geçen yıl tam 60 bin 22 kişi yeni bir ev aldığı gerekçesiyle başka bir şehre taşındı. Ev alımı sonrası göç dalgasında da İstanbul 15 bin 135 kişiyle en çok göç veren il olurken; 8 bin 189 kişiyle yine en çok göç alan şehir unvanını kaptırmadı.