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Türkiye'nin İsviçre Alpleri'ni aratmayan 10 gizli yaylası: Haritada bile zor bulunuyor ama manzarası paha biçilemez
Türkiye'nin İsviçre Alpleri'ni aratmayan 10 gizli yaylası: Haritada bile zor bulunuyor ama manzarası paha biçilemez
Kartpostallardaki dağ manzaralarını görmek için sınırları aşmaya gerek yok. Karadeniz'in balta girmemiş ormanlarından Aladağlar'ın sarp kayalıklarına uzanan, asfalt yolu dahi olmayan ve haritalarda bile güçlükle seçilen en izole 10 rota bir araya geldi. İşte Türkiye'nin en güzel 10 yaylası.
Giriş Tarihi: 15.08.2026 15:07
Güncelleme Tarihi: 15.08.2026 15:36