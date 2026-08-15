Türkiye’nin İsviçre Alpleri’ni aratmayan 10 gizli yaylası: Haritada bile zor bulunuyor ama manzarası paha biçilemez

4. Hacer Boğazı ve Yaylası (Kayseri - Aladağlar)

Aladağlar Milli Parkı'nın en etkileyici kanyon geçişlerinden biri olan Hacer Boğazı, dik kireçtaşı duvarların arasında yükselen izole bir yayla düzlüğüne açılır. Türkiye'nin en dik karstik vadi tabanlarından biri olan bu hat, bin metreyi aşan dikey kaya bloklarıyla çevrilidir. İç Anadolu'nun bozkır ikliminden aniden Alpin orman ve çayır ekosistemine geçiş sağlayan şaşırtıcı bir yapıya sahiptir.