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Türkiye'nin o ilçesi İstanbul'un devlerini solladı! İşte en zengin ve en elit 10 yer: Listenin zirvesindeki isim şaşkına çevirdi
Türkiye'nin o ilçesi İstanbul'un devlerini solladı! İşte en zengin ve en elit 10 yer: Listenin zirvesindeki isim şaşkına çevirdi
Türkiye İstatik Kurumu (TÜİK), ülkenin herbir kesimindeki hane halkının refah, eğitim ve çalışma hayatını incelediği "Sosyoekonomik Seviye (SES) 2023" verilerini kamuoyuyla paylaştı. Türkiye'nin en zengin ve elit 10 semti belli olurken, zirvedeki ilçe şoke etti...
Giriş Tarihi: 16.07.2026 13:12
Güncelleme Tarihi: 16.07.2026 13:18