Türkiye’nin o ilçesi İstanbul’un devlerini solladı! İşte en zengin ve en elit 10 yer: Listenin zirvesindeki isim şaşkına çevirdi

2022, 2023 ve 2024 yıllarını kapsayan geniş bir veri havuzundan yararlanılan ve referans yılının 2023 olarak belirlendiği araştırmada, Türkiye'deki hanelerin sosyoekonomik katmanlara göre dağılımı ve en yüksek seviyedeki ilçeler belli oldu.