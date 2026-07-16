Trend Galeri Trend Yaşam Türkiye'nin o ilçesi İstanbul'un devlerini solladı! İşte en zengin ve en elit 10 yer: Listenin zirvesindeki isim şaşkına çevirdi

Türkiye'nin o ilçesi İstanbul'un devlerini solladı! İşte en zengin ve en elit 10 yer: Listenin zirvesindeki isim şaşkına çevirdi

Türkiye İstatik Kurumu (TÜİK), ülkenin herbir kesimindeki hane halkının refah, eğitim ve çalışma hayatını incelediği "Sosyoekonomik Seviye (SES) 2023" verilerini kamuoyuyla paylaştı. Türkiye'nin en zengin ve elit 10 semti belli olurken, zirvedeki ilçe şoke etti...

Giriş Tarihi: 16.07.2026 13:12 Güncelleme Tarihi: 16.07.2026 13:18
Türkiye’nin o ilçesi İstanbul’un devlerini solladı! İşte en zengin ve en elit 10 yer: Listenin zirvesindeki isim şaşkına çevirdi

Kritik bir araştırma kapsamında, 26 milyonu aşkın hanenin gelir seviyesi, eğitim durumu ve mesleki statüsü gibi temel göstergeleri analiz edilerek Türkiye'nin güncel sosyoekonomik yapısını ortaya koyan kapsamlı bir harita hazırlandı.

Türkiye’nin o ilçesi İstanbul’un devlerini solladı! İşte en zengin ve en elit 10 yer: Listenin zirvesindeki isim şaşkına çevirdi

2022, 2023 ve 2024 yıllarını kapsayan geniş bir veri havuzundan yararlanılan ve referans yılının 2023 olarak belirlendiği araştırmada, Türkiye'deki hanelerin sosyoekonomik katmanlara göre dağılımı ve en yüksek seviyedeki ilçeler belli oldu.

Türkiye’nin o ilçesi İstanbul’un devlerini solladı! İşte en zengin ve en elit 10 yer: Listenin zirvesindeki isim şaşkına çevirdi

En Üst Tabaka Sadece Yüzde 1,1

Açıklanan verilere göre, ülke genelindeki hanelerin sosyoekonomik katmanlara göre dağılımı ise şu şekilde sıralandı:

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Türkiye’nin o ilçesi İstanbul’un devlerini solladı! İşte en zengin ve en elit 10 yer: Listenin zirvesindeki isim şaşkına çevirdi

En Üst Seviye: %1,1

Üst Seviye: %11,0

Üst Altı Seviye: %16,4

Türkiye’nin o ilçesi İstanbul’un devlerini solladı! İşte en zengin ve en elit 10 yer: Listenin zirvesindeki isim şaşkına çevirdi

Üst Orta Seviye: %19,7

Alt Orta Seviye: %16,5

Alt Seviye: %18,6

En Alt Seviye: %16,7

Türkiye’nin o ilçesi İstanbul’un devlerini solladı! İşte en zengin ve en elit 10 yer: Listenin zirvesindeki isim şaşkına çevirdi

TÜRKİYE'NİN SOSYOEKONOMİK SEVİYESİ EN YÜKSEK 7 İLÇESİ

İlçeler bazında gerçekleştirilen derinlemesine analizlerde, Türkiye'nin sosyoekonomik statüsü en yüksek yerleşim yerleri de netleşti.

Türkiye’nin o ilçesi İstanbul’un devlerini solladı! İşte en zengin ve en elit 10 yer: Listenin zirvesindeki isim şaşkına çevirdi

TÜİK verilerine göre Türkiye'nin sosyoekonomik düzeyi en yüksek ilk 7 ilçesi şu şekilde listelendi:

Türkiye’nin o ilçesi İstanbul’un devlerini solladı! İşte en zengin ve en elit 10 yer: Listenin zirvesindeki isim şaşkına çevirdi

7. Bakırköy (İstanbul)

Türkiye’nin o ilçesi İstanbul’un devlerini solladı! İşte en zengin ve en elit 10 yer: Listenin zirvesindeki isim şaşkına çevirdi

6. Nilüfer (Bursa)

Türkiye’nin o ilçesi İstanbul’un devlerini solladı! İşte en zengin ve en elit 10 yer: Listenin zirvesindeki isim şaşkına çevirdi

5. Etimesgut (Ankara)

Türkiye’nin o ilçesi İstanbul’un devlerini solladı! İşte en zengin ve en elit 10 yer: Listenin zirvesindeki isim şaşkına çevirdi

4. Beşiktaş (İstanbul)

Türkiye’nin o ilçesi İstanbul’un devlerini solladı! İşte en zengin ve en elit 10 yer: Listenin zirvesindeki isim şaşkına çevirdi

3.Yenimahalle (Ankara)

Türkiye’nin o ilçesi İstanbul’un devlerini solladı! İşte en zengin ve en elit 10 yer: Listenin zirvesindeki isim şaşkına çevirdi

2.Kadıköy (İstanbul)

Türkiye’nin o ilçesi İstanbul’un devlerini solladı! İşte en zengin ve en elit 10 yer: Listenin zirvesindeki isim şaşkına çevirdi

1.Çankaya (Ankara)

Türkiye’nin o ilçesi İstanbul’un devlerini solladı! İşte en zengin ve en elit 10 yer: Listenin zirvesindeki isim şaşkına çevirdi

PEKİ TÜRKİYE'NİN EN ZENGİN İLLERİ HANGİLERİ?

Türkiye'nin ekonomik profilini çizen en güncel rakamlar masaya yatırıldı. TÜİK'in paylaştığı 2024 yılı "İl Bazında Gayrisafi Yurt İçi Hasıla" raporu, şehirler arasındaki refah yarışında dengelerin nasıl değiştiğini gözler önüne seriyor.

Türkiye’nin o ilçesi İstanbul’un devlerini solladı! İşte en zengin ve en elit 10 yer: Listenin zirvesindeki isim şaşkına çevirdi

İŞTE İL İL ZENGİN ŞEHİRLER SIRALAMASI

Türkiye’nin o ilçesi İstanbul’un devlerini solladı! İşte en zengin ve en elit 10 yer: Listenin zirvesindeki isim şaşkına çevirdi

KİŞİ BAŞINA GSYH LİSTESİ (TL)

81- ŞANLIURFA

188.144

Türkiye’nin o ilçesi İstanbul’un devlerini solladı! İşte en zengin ve en elit 10 yer: Listenin zirvesindeki isim şaşkına çevirdi

80-AĞRI

194.660

Türkiye’nin o ilçesi İstanbul’un devlerini solladı! İşte en zengin ve en elit 10 yer: Listenin zirvesindeki isim şaşkına çevirdi

79-VAN

203.049

Türkiye’nin o ilçesi İstanbul’un devlerini solladı! İşte en zengin ve en elit 10 yer: Listenin zirvesindeki isim şaşkına çevirdi

78-MUŞ

230.300

Türkiye’nin o ilçesi İstanbul’un devlerini solladı! İşte en zengin ve en elit 10 yer: Listenin zirvesindeki isim şaşkına çevirdi

77-BİTLİS

231.869

Türkiye’nin o ilçesi İstanbul’un devlerini solladı! İşte en zengin ve en elit 10 yer: Listenin zirvesindeki isim şaşkına çevirdi

76-BATMAN

236.422

Türkiye’nin o ilçesi İstanbul’un devlerini solladı! İşte en zengin ve en elit 10 yer: Listenin zirvesindeki isim şaşkına çevirdi

75-DİYARBAKIR

245.024

Türkiye’nin o ilçesi İstanbul’un devlerini solladı! İşte en zengin ve en elit 10 yer: Listenin zirvesindeki isim şaşkına çevirdi

74-MARDİN

247.416

Türkiye’nin o ilçesi İstanbul’un devlerini solladı! İşte en zengin ve en elit 10 yer: Listenin zirvesindeki isim şaşkına çevirdi

73-KİLİS

253.567