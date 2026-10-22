Trend Galeri Trend Yaşam Türklerin akın ettiği tatil rotasına rakip çıktı! Tatil için uzaklara gitmek isteyenlere müjde: E-vize imkânı sunuyor

Türklerin akın ettiği tatil rotasına rakip çıktı! Tatil için uzaklara gitmek isteyenlere müjde: E-vize imkânı sunuyor

Güneydoğu Asya'da egzotik bir tatil hayali kuranlar için turkuaz plajları, tarihi şehirleri ve zengin mutfağıyla öne çıkan bir rota dikkat çekiyor. Üstelik elektronik vize kolaylığıyla bu ülke, Türk turistlerin tatil planlarında güçlü bir alternatif olmaya hazırlanıyor.

Google Haberler'de tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Sabah'ı takip edin.
MERVE AYKAŞ
Giriş Tarihi: 22.10.2026 09:01 Güncelleme Tarihi: 22.10.2026 09:05
Türklerin akın ettiği tatil rotasına rakip çıktı! Tatil için uzaklara gitmek isteyenlere müjde: E-vize imkânı sunuyor

Güneydoğu Asya'nın egzotik atmosferinde tatil yapmak isteyen Türk seyahat severler için Tayland'a son derece güçlü ve cazip bir alternatif öne çıkıyor.

Türklerin akın ettiği tatil rotasına rakip çıktı! Tatil için uzaklara gitmek isteyenlere müjde: E-vize imkânı sunuyor

Büyüleyici plajları, UNESCO koruması altındaki tarihi şehirleri, eşsiz mutfak kültürü ve sunduğu bütçe dostu seyahat imkanlarıyla dikkat çeken Vietnam, kolay elektronik vize seçeneğiyle de tatilcilerin gözdesi olmaya aday.

Türklerin akın ettiği tatil rotasına rakip çıktı! Tatil için uzaklara gitmek isteyenlere müjde: E-vize imkânı sunuyor

TURKUAZ PLAJLARIYLA MEST EDİYOR

Vietnam, tıpkı komşuları gibi kartpostallık plajları ve el değmemiş doğasıyla seyahat severleri büyülüyor.

Google Haberler'de tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Sabah'ı takip edin.
Türklerin akın ettiği tatil rotasına rakip çıktı! Tatil için uzaklara gitmek isteyenlere müjde: E-vize imkânı sunuyor

Ülkenin Phu Quoc ve Mui Ne bölgeleri en popüler plaj rotaları arasında başı çekerken, tarihi dokusuyla ünlü Hoi An kenti de deniz tatili yapmak isteyenlere benzersiz seçenekler sunuyor. 15. ve 19. yüzyıllar arasında işlek bir ticaret limanı olan ve günümüzde mükemmel şekilde korunan Hoi An, UNESCO Dünya Mirası Listesi'nde yer alıyor.

Türklerin akın ettiği tatil rotasına rakip çıktı! Tatil için uzaklara gitmek isteyenlere müjde: E-vize imkânı sunuyor

Ülkenin en ikonik simgelerinden biri olan Ha Long Körfezi ise binlerce kireç taşı adası, zümrüt yeşili suları ve adaların üzerini örten sık yağmur ormanlarıyla unutulmaz bir görsel şölen yaşatıyor. Körfezde tekne turlarına katılmak veya kanoyla adacıklar arasında gezintiye çıkmak Asya seyahatinin en popüler aktiviteleri arasında gösteriliyor.

Türklerin akın ettiği tatil rotasına rakip çıktı! Tatil için uzaklara gitmek isteyenlere müjde: E-vize imkânı sunuyor

DOĞA VE MUTFAK KÜLTÜRÜ BİR ARADA

Yeşilin her tonunu barındıran pirinç tarlalarını görmek ve görkemli dağ manzaralarını izlemek isteyen doğa tutkunları için ülkenin kuzeyinde yer alan Sapa bölgesi eşsiz bir durak oluşturuyor.

Türklerin akın ettiği tatil rotasına rakip çıktı! Tatil için uzaklara gitmek isteyenlere müjde: E-vize imkânı sunuyor

Zengin mutfak kültürüyle de dikkat çeken Vietnam'da yemek ve kahve deneyimi seyahatin en keyifli parçalarından birine dönüşüyor. Yumurtalı kahve, hindistan cevizli kahve ve tuzlu kahve gibi sıra dışı lezzetler sunan ülke mutfağında; dünyaca ünlü çorba Pho, meşhur sandviç Banh Mi ve taze yaz ruloları mutlaka tadılması gereken imza lezzetler arasında yer alıyor.

Türklerin akın ettiği tatil rotasına rakip çıktı! Tatil için uzaklara gitmek isteyenlere müjde: E-vize imkânı sunuyor

Üstelik yeme-içme, ulaşım ve konaklama giderleri Tayland'a kıyasla daha erişilebilir bir aralıkta seyrediyor.

Türklerin akın ettiği tatil rotasına rakip çıktı! Tatil için uzaklara gitmek isteyenlere müjde: E-vize imkânı sunuyor

TÜRK VATANDAŞLARINA E-VİZE KOLAYLIĞI

Vietnam seyahatinde pasaport türüne göre vize uygulamaları değişiklik gösteriyor. Diplomatik, hizmet ve hususi (yeşil) pasaport sahibi Türk vatandaşları Vietnam'da 90 güne kadar vizesiz seyahat edebiliyor. Umuma mahsus (bordo) pasaport sahipleri ise vizeye tabi tutuluyor.

Türklerin akın ettiği tatil rotasına rakip çıktı! Tatil için uzaklara gitmek isteyenlere müjde: E-vize imkânı sunuyor

Bordo pasaport sahipleri vize başvurularını konsolosluğa gitmeye gerek kalmadan doğrudan Vietnam Göç İdaresi'nin resmi internet sitesi üzerinden elektronik olarak yapabiliyor.

Türklerin akın ettiği tatil rotasına rakip çıktı! Tatil için uzaklara gitmek isteyenlere müjde: E-vize imkânı sunuyor

En fazla 90 gün geçerlilik sunan e-vize uygulamasında tek girişli vize ücreti 25 dolar (1240 Türk lirası), çok girişli vize ücreti ise 50 dolar (2481 Türk lirası) olarak belirlenmiş durumda.

Türklerin akın ettiği tatil rotasına rakip çıktı! Tatil için uzaklara gitmek isteyenlere müjde: E-vize imkânı sunuyor

TÜRKLER BU ÜLKELERE AKIN EDİYOR: İŞTE VİZESİZ O ROTALAR!

Yılın bu döneminde seyahat planı yapanlar vizesiz rotaları tercih ediyor. Kolay ulaşımı ve rahat konaklama imkanları, kısa süreli tatiller için cazip bir seçenek oluşturuyor. İşte, tatilcilerin ilgisini çeken vizesiz o ülkeler listesi...

Türklerin akın ettiği tatil rotasına rakip çıktı! Tatil için uzaklara gitmek isteyenlere müjde: E-vize imkânı sunuyor

VİZESİZ TROPİK ROTA: FİLİPİNLER TÜRKLERİN İLGİSİNİ ÇEKİYOR

Tropik iklimi ve doğal güzellikleriyle öne çıkan Filipinler, Türk gezginlerin son dönemde dikkatini çeken ülkeler arasında yer alıyor. Kış aylarında sıcak bir tatil arayanlar için cazip bir alternatif sunan ülke; turkuaz denizi, beyaz kumsalları ve ada yaşamıyla öne çıkıyor.

Türklerin akın ettiği tatil rotasına rakip çıktı! Tatil için uzaklara gitmek isteyenlere müjde: E-vize imkânı sunuyor

El Nido, Boracay ve Cebu gibi popüler bölgelerde konaklama ve turistik aktivitelerin daha ulaşılabilir olması da ilgiyi artırıyor. Filipinler'e 30 güne kadar vizesiz seyahat imkânı sunulması, ülkeyi tercih edenlerin sayısını her geçen gün artırıyor.

Türklerin akın ettiği tatil rotasına rakip çıktı! Tatil için uzaklara gitmek isteyenlere müjde: E-vize imkânı sunuyor

UYGUN MALİYETLİ GÜNEY AMERİKA ROTASI: ARJANTİN ÖNE ÇIKIYOR

Ekonomik dalgalanmaların etkisiyle Arjantin'de fiyatlar son yıllarda yabancı turistler için daha ulaşılabilir hale geldi. Bu tablo, Türkiye'den seyahat edenlerin ülkeyi keyiflice gezebilmesine imkan tanıyor.

Türklerin akın ettiği tatil rotasına rakip çıktı! Tatil için uzaklara gitmek isteyenlere müjde: E-vize imkânı sunuyor

Zengin kültürü ve doğal güzellikleriyle öne çıkan ülkeye Türk vatandaşları 90 güne kadar vizesiz seyahat edebiliyor.

Türklerin akın ettiği tatil rotasına rakip çıktı! Tatil için uzaklara gitmek isteyenlere müjde: E-vize imkânı sunuyor

YAKIN VE VİZESİZ AVRUPA SEÇENEĞİ: SIRBİSTAN

Türkiye'ye yakınlığı ve vizesiz seyahat imkanıyla öne çıkan Sırbistan, son dönemde Türk turistlerin sıkça tercih ettiği ülkeler arasında yer alıyor.

Türklerin akın ettiği tatil rotasına rakip çıktı! Tatil için uzaklara gitmek isteyenlere müjde: E-vize imkânı sunuyor

Belgrad, hareketli gece hayatı ve tarihi dokusuyla dikkat çekerken; Novi Sad ve Niş gibi şehirlerde yeme-içme ve konaklama giderlerinin daha ulaşılabilir olması ilgiyi artırıyor.

Kısa uçuş süresi sayesinde Sırbistan, kısa süreli tatiller için de ideal bir rota olarak görülüyor.

Türklerin akın ettiği tatil rotasına rakip çıktı! Tatil için uzaklara gitmek isteyenlere müjde: E-vize imkânı sunuyor

Bu rotalara ek olarak, Türk vatandaşlarına vize muafiyeti tanıyan farklı ülkeler de seyahat planlarında öne çıkıyor. Vizesiz giriş kolaylığı sunan bu rotalar, pratik ulaşım ve bütçe açısından daha erişilebilir seçenekler arayanlar için alternatif oluşturuyor.

İşte, vizesiz ülkeler 2025 listesi;

Türklerin akın ettiği tatil rotasına rakip çıktı! Tatil için uzaklara gitmek isteyenlere müjde: E-vize imkânı sunuyor

KİMLİKLE SEYAHAT EDİLEBİLEN ÜLKELER

AZERBAYCAN

Umuma mahsus, hizmet, hususi ve diplomatik pasaport hamilleri 90 güne kadar vizeden muaftır. Vatandaşlarımız turistik amaçlı seyahatlerinde, doğrudan ülkemizden Azerbaycan'a seyahat etmek koşuluyla, kimlik kartlarıyla da giriş yapabilmektedirler.

Türklerin akın ettiği tatil rotasına rakip çıktı! Tatil için uzaklara gitmek isteyenlere müjde: E-vize imkânı sunuyor

GÜRCİSTAN

Umuma Mahsus Pasaport hamilleri bir yıla kadar seyahatlerinde vizeden muaftır. Vatandaşlarımızın Gürcistan'a geçerli yeni tip kimlik kartları ile vizesiz olarak seyahat edebilmeleri mümkündür. Diplomatik, Hizmet ve Hususi Pasaport hamilleri bir yıla kadar seyahatlerinde vizeden muaftır.

Türklerin akın ettiği tatil rotasına rakip çıktı! Tatil için uzaklara gitmek isteyenlere müjde: E-vize imkânı sunuyor

KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ

KKTC'ye kimlikle seyahat yapılabiliyor.

Türklerin akın ettiği tatil rotasına rakip çıktı! Tatil için uzaklara gitmek isteyenlere müjde: E-vize imkânı sunuyor

MOLDOVA

180 günde 90 günü aşmayacak şekilde vizesiz. Pasaporta ihtiyaç duymadan kimlik kartıyla da giriş yapabiliyorsunuz.

Türklerin akın ettiği tatil rotasına rakip çıktı! Tatil için uzaklara gitmek isteyenlere müjde: E-vize imkânı sunuyor

UKRAYNA

muma mahsus, hizmet, hususi ve diplomatik pasaport hamilleri her 180 günde 90 gün süreyle vizeden muaftır. Vatandaşlarımız geçerli biyometrik kimlik belgeleri (yeni tip kimlik kartı) ile, Türkiye'den seyahat etmek şartıyla, Ukrayna'ya vizesiz olarak giriş yapabilmektedirler.

Türklerin akın ettiği tatil rotasına rakip çıktı! Tatil için uzaklara gitmek isteyenlere müjde: E-vize imkânı sunuyor

YAKINDA BOSNA HERSEK

Umuma mahsus pasaport hamilleri 180 gün içinde 90 günü aşmamak kaydıyla vizeden muaftır.
Diplomatik, hususi ve hizmet pasaportu hamilleri 180 gün içinde 90 günü aşmamak kaydıyla vizeden muaftır.