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Türklerin akın ettiği tatil rotasına rakip çıktı! Tatil için uzaklara gitmek isteyenlere müjde: E-vize imkânı sunuyor
Türklerin akın ettiği tatil rotasına rakip çıktı! Tatil için uzaklara gitmek isteyenlere müjde: E-vize imkânı sunuyor
Güneydoğu Asya'da egzotik bir tatil hayali kuranlar için turkuaz plajları, tarihi şehirleri ve zengin mutfağıyla öne çıkan bir rota dikkat çekiyor. Üstelik elektronik vize kolaylığıyla bu ülke, Türk turistlerin tatil planlarında güçlü bir alternatif olmaya hazırlanıyor.
Giriş Tarihi: 22.10.2026 09:01
Güncelleme Tarihi: 22.10.2026 09:05