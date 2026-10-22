Türklerin akın ettiği tatil rotasına rakip çıktı! Tatil için uzaklara gitmek isteyenlere müjde: E-vize imkânı sunuyor

Belgrad, hareketli gece hayatı ve tarihi dokusuyla dikkat çekerken; Novi Sad ve Niş gibi şehirlerde yeme-içme ve konaklama giderlerinin daha ulaşılabilir olması ilgiyi artırıyor.

Kısa uçuş süresi sayesinde Sırbistan, kısa süreli tatiller için de ideal bir rota olarak görülüyor.