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TÜRKSAT 4A UYDU FREKANSI AYARI 2026: Türksat yeni frekans ile uydu güncelleme nasıl yapılır? İşte kanal ayarları

Televizyon izlemek isteyen izleyicilerin karşılaştığı sinyal yok uyarıları ve kanal değişiklikleri için Türksat 4A uydu frekansı ayarlarının güncellenmesi gündeme geldi. Peki "Uydu güncelleme ve kanal ayarları nasıl ve nereden yapılır? " İşte 2026 Türksat yeni frekans bilgileri ve uygulama adımları...

Giriş Tarihi: 18.08.2026 20:03 Güncelleme Tarihi: 18.08.2026 21:46
TÜRKSAT 4A UYDU FREKANSI AYARI 2026: Türksat yeni frekans ile uydu güncelleme nasıl yapılır? İşte kanal ayarları

Televizyon yayınlarında yaşanan frekans değişiklikleri ve kanal kayıpları nedeniyle izleyicilerin 2026 Türksat 4A uydu güncellemesi yapması gerekiyor. Böylece ATV, Show TV, TRT 1, Star TV, Kanal, TV8 ve diğer kanalların Türksat yeni frekans bilgileri araştırılıyor.

TÜRKSAT 4A UYDU FREKANSI AYARI 2026: Türksat yeni frekans ile uydu güncelleme nasıl yapılır? İşte kanal ayarları

TÜRKSAT 4A FREKANS AYARI NASIL YAPILIR?

Yeni uydu frekans ayarı yapmak isteyen kullanıcıların öncelikle televizyon veya uydu alıcısının Menü bölümüne girmesi gerekiyor. Cihazın marka ve modeline göre menü isimleri değişebilse de genel olarak şu adımlar izleniyor:

TÜRKSAT 4A UYDU FREKANSI AYARI 2026: Türksat yeni frekans ile uydu güncelleme nasıl yapılır? İşte kanal ayarları
  1. Kumandanızın Menü veya Ayarlar tuşuna basarak Kurulum / Yayın sekmesine girin.
  2. Manuel Kanal Arama veya TP Ekle seçeneğini bulun.
  3. Yukarıda verilen güncel TÜRKSAT 4A frekans değerlerini ilgili alanlara kaydedin.
  4. Şebeke Arama (Network Search) modunu "Aktif/Açık" hale getirin.
  5. Aramayı Başlat butonuna tıklayarak işlemi tamamlayın. Bulunan kanallar listenizin sonuna eklenecektir.
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TÜRKSAT 4A UYDU FREKANSI AYARI 2026: Türksat yeni frekans ile uydu güncelleme nasıl yapılır? İşte kanal ayarları

TÜRKSAT 4A MANUEL GÜNCELLEME FREKANS BİLGİLERİ

Televizyonunda TKGS özelliği bulunan kullanıcılar otomatik kanal güncellemesini tercih edebilirken, bu özelliği bulunmayan cihazlarda manuel frekans ayarlama yöntemi kullanılabiliyor. Manuel aramada doğru uydu, frekans, polarizasyon ve sembol oranı bilgilerinin girilmesi gerekiyor.

Türksat'ın resmi açıklamasına göre manuel tarama için kullanılabilecek iki yayın parametresi bulunuyor:

TÜRKSAT 4A UYDU FREKANSI AYARI 2026: Türksat yeni frekans ile uydu güncelleme nasıl yapılır? İşte kanal ayarları

1. FREKANS: 12380 MHZ

Polarizasyon: Dikey (V)
Sembol Oranı: 27500
FEC: 3/4

TÜRKSAT 4A UYDU FREKANSI AYARI 2026: Türksat yeni frekans ile uydu güncelleme nasıl yapılır? İşte kanal ayarları

2. FREKANS: 12423 MHZ

Polarizasyon: Yatay (H)
Sembol Oranı: 30000
FEC: 3/4

TÜRKSAT 4A UYDU FREKANSI AYARI 2026: Türksat yeni frekans ile uydu güncelleme nasıl yapılır? İşte kanal ayarları

TKGS (TÜRKSAT KANAL GÜNCELLEME SİSTEMİ) İLE OTOMATİK KURULUM

Eğer televizyonunuz veya dahili uydu alıcınız TKGS destekli ise frekans değerlerini elle girmenize hiç gerek kalmaz. TKGS özellikli cihazlar, TÜRKSAT üzerindeki değişen frekansları arka planda otomatik olarak günceller. TV ayarlarınızdan TKGS Güncelleme menüsüne gelip "Arka Plan Güncelleme" seçeneğini açık tutarak kanal listenizin her zaman sıralı ve güncel kalmasını sağlayabilirsiniz.

TÜRKSAT 4A UYDU FREKANSI AYARI 2026: Türksat yeni frekans ile uydu güncelleme nasıl yapılır? İşte kanal ayarları

KANAL KANAL TÜRKSAT 4A UYDU FREKANSI

Kanal Frekans (MHz) Polarizasyon Sembol Oranı (SR) FEC
TRT 1 11958 V (Dikey) 27500 5/6
ATV 12207 H (Yatay) 27500 3/4
Kanal D 12245 H (Yatay) 27500 5/6
Star TV 12015 H (Yatay) 27500 3/4
Show TV 12303 V (Dikey) 27500 3/4
TV8 11901 V (Dikey) 12500 2/3
TÜRKSAT 4A UYDU FREKANSI AYARI 2026: Türksat yeni frekans ile uydu güncelleme nasıl yapılır? İşte kanal ayarları
Haber Girişi Zehra Demirok - Editör