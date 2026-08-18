TÜRKSAT 4A UYDU FREKANSI AYARI 2026: Türksat yeni frekans ile uydu güncelleme nasıl yapılır? İşte kanal ayarları

TÜRKSAT 4A FREKANS AYARI NASIL YAPILIR?

Yeni uydu frekans ayarı yapmak isteyen kullanıcıların öncelikle televizyon veya uydu alıcısının Menü bölümüne girmesi gerekiyor. Cihazın marka ve modeline göre menü isimleri değişebilse de genel olarak şu adımlar izleniyor: