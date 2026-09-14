Türkşeker 182 işçi alımı ilanı: Türkşeker işçi alımı başvurusu ne zaman ve nasıl yapılır?

Türkşeker, bünyesindeki şeker ve makine fabrikalarında istihdam edilmek üzere 182 işçi alımı yapacağını duyurdu. İlanın yayımlanmasıyla birlikte adaylar "Türkşeker işçi alımı başvurusu ne zaman ve nasıl yapılacak?" sorularının yanıtlarını merakla araştırmaya başladı. İşte 182 işçi alımının kadro dağılımı ve İŞKUR başvuru ekranı...
Türkşeker işçi alımı açıklanan kontenjanlara göre; şeker fabrikalarında engelli ve eski hükümlü kadroları için toplam 99 kişi istihdam edilecek, makine fabrikasında ise 83 sürekli işçi istihdam edilecek. İşçi alımındaki kontenjan dağılımı şöyle:
|Şeker fabrikası engelli kadrosu
|57
|Şeker fabrikası eski hükümlü
|42
|Makine fabrikası sürekli işçi
|83