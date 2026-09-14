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Türkşeker 182 işçi alımı ilanı: Türkşeker işçi alımı başvurusu ne zaman ve nasıl yapılır?

Türkşeker, bünyesindeki şeker ve makine fabrikalarında istihdam edilmek üzere 182 işçi alımı yapacağını duyurdu. İlanın yayımlanmasıyla birlikte adaylar "Türkşeker işçi alımı başvurusu ne zaman ve nasıl yapılacak?" sorularının yanıtlarını merakla araştırmaya başladı. İşte 182 işçi alımının kadro dağılımı ve İŞKUR başvuru ekranı...

Giriş Tarihi: 14.09.2026 22:09 Güncelleme Tarihi: 14.09.2026 22:23