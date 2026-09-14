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Türkşeker 182 işçi alımı ilanı: Türkşeker işçi alımı başvurusu ne zaman ve nasıl yapılır?

Türkşeker, bünyesindeki şeker ve makine fabrikalarında istihdam edilmek üzere 182 işçi alımı yapacağını duyurdu. İlanın yayımlanmasıyla birlikte adaylar "Türkşeker işçi alımı başvurusu ne zaman ve nasıl yapılacak?" sorularının yanıtlarını merakla araştırmaya başladı. İşte 182 işçi alımının kadro dağılımı ve İŞKUR başvuru ekranı...

Giriş Tarihi: 14.09.2026 22:09 Güncelleme Tarihi: 14.09.2026 22:23
Türkşeker 182 işçi alımı ilanı: Türkşeker işçi alımı başvurusu ne zaman ve nasıl yapılır?

Türkiye Şeker Fabraları A.Ş. (Türkşeker), tarafından yapılacak 182 işçi alımı süreci gündeme geldi. Şeker ve makina fabrikalarında çeşitli kadrolarda yapılacak alımlar Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) aracılığıyla yürütülecek. Böylece adayların Türkşeker 182 işçi alımı başvuru takvimi ve detayları sorgulamaları hız kazandı.

Türkşeker 182 işçi alımı ilanı: Türkşeker işçi alımı başvurusu ne zaman ve nasıl yapılır?

TÜRKŞEKER 182 İŞÇİ ALIMI BAŞVURULARI NE ZAMAN YAPILACAK?

Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. (Türkşeker), tarafından şeker ve makine fabrikalarında istihdam edilmek üzere toplam 182 işçi alımı yapılacak. Türkşeker tarafından açıklanan takvime göre adaylar başvuruları 14-18 Eylül 2026 tarihleri arasında tamamlayabilecek.

Türkşeker 182 işçi alımı ilanı: Türkşeker işçi alımı başvurusu ne zaman ve nasıl yapılır?

TÜRKŞEKER İŞÇİ ALIMI BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Türkşeker 182 işçi alımı başvuruları, Türkiye İş Kurumunun İl/Şube Müdürlüklerine yapılabilecektir. Adaylar başvuru ile ilgili daha detaylı bilgi Türkiye İş Kurumu'nun internet sitesinden öğrenebilecektir.

İŞKUR BAŞVURU EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

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Türkşeker 182 işçi alımı ilanı: Türkşeker işçi alımı başvurusu ne zaman ve nasıl yapılır?

182 İŞÇİ ALIMI KADRO DAĞILIMI NASIL?

Türkşeker işçi alımı açıklanan kontenjanlara göre; şeker fabrikalarında engelli ve eski hükümlü kadroları için toplam 99 kişi istihdam edilecek, makine fabrikasında ise 83 sürekli işçi istihdam edilecek. İşçi alımındaki kontenjan dağılımı şöyle:

Şeker fabrikası engelli kadrosu 57
Şeker fabrikası eski hükümlü 42
Makine fabrikası sürekli işçi 83

Türkşeker 182 işçi alımı ilanı: Türkşeker işçi alımı başvurusu ne zaman ve nasıl yapılır?

TÜRKŞEKER SÜREKLİ İŞÇİ ALIMI DUYURUSU İÇİN TIKLAYINIZ

TÜRKŞEKER ENGELLİ VE ESKİ HÜKÜMLÜ SÜREKLİ İŞÇİ ALIMI DUYURUSU İÇİN TIKLAYINIZ

Haber Girişi Zehra Demirok - Editör