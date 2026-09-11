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Turşuyu sert tutan malzeme meğer buymuş! 30 yıllık usta sırrını açıkladı: Bir daha yumuşamayacak...
Turşuyu sert tutan malzeme meğer buymuş! 30 yıllık usta sırrını açıkladı: Bir daha yumuşamayacak...
Evde kurduğunuz turşu daha 15-20 gün içinde yumuşuyorsa sorun tarifte değil, kullandığınız sebzede olabilir. 30 yıllık turşu ustası Güray Atalay; ilk ekim ürünleri, iri kaya tuzu ve doğru su seçiminin çıtır çıtır turşunun sırrı olduğunu açıkladı. Çeşme suyu ve hazır turşu sularıyla ilgili uyarısı ise ezber bozdu.
Giriş Tarihi: 11.09.2026 10:37
Güncelleme Tarihi: 11.09.2026 10:41