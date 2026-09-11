Turşuyu sert tutan malzeme meğer buymuş! 30 yıllık usta sırrını açıkladı: Bir daha yumuşamayacak...

"Bu yüzden biz ne kadar erken yapılırsa o kadar iyi olacağını söylüyoruz. Sebzede de çok dikkat etmek gerekiyor; daha çok güvendiği yerlerden sebze almaları çok önemli. Her sebze turşu kurmaya gelmiyor açıkçası. Bu konuda dikkat edilmesi gerekiyor" dedi.



