TUSAŞ Genel Müdürü TEKNOFEST’te tarih vererek açıkladı: Milli Muharip Uçak KAAN için heyecanlandıran adım!

"HÜRJET'TE SÖZÜMÜZÜ TUTACAĞIZ"

TUSAŞ'ın ileri eğitim uçağı HÜRJET'te gelinen son duruma ilişkin değerlendirmelerde bulunan Demiroğlu, "Biz şu anda iki tane platformla prototiple yaklaşık 600 saat üzerinde bir uçuş gerçekleştirdik. Üçüncü prototipimiz geçtiğimiz ay ilk uçuşunu yaptı. Dördüncüsü yolda. O da bu sene bitmeden inşallah ilk uçuşunu yapacak. İki tane daha önümüzdeki sene bütün bunlarla biz uçağın kalifikasyon uçuşlarını ve sertifikasyon uçuşlarını yapacağız. Hem bu Türk Hava Kuvvetlerimize teslimat için gerekli bir adım hem de İspanya için gerekli bir adım." diye konuştu.

Jet eğitim uçağı HÜRJET'in teslimat ve ihracat sürecine de değinen Demiroğlu, "Seri üretim faaliyetlerimize başlamış bulunuyoruz. İlk uçaktan öğrendiklerimizi yeni platformlara, prototiplere uyguladık. Onların son rötuşları diyelim, onlar da bitmek üzere. Artık seri üretimine geçecek bir noktaya geldik ve başladık. Şu anda söz verdiğimiz üzere Hava Kuvvetlerimize 2027'nin sonunda, İspanya'ya ise 2028'in sonunda teslimatlarımıza başlayacağız. Böyle söz verdik. İnşallah bu sözümüzü de tutacağız." ifadelerini kullandı.

SEKTÖR GELİŞECEK, TESLİMATLAR HIZLANACAK

TUSAŞ'ın üretiminin yüzde 30'unu kendi bünyesinde yapmayı, yüzde 70'ini ise diğer yüklenicilere yaptırmayı hedeflediğine dikkati çeken Demiroğlu, şunları kaydetti:

"TUSAŞ'ta nihai montaj hatlarını tutalım ama komponent montaj dediğimiz yani kanadın, kuyruğun, gövdenin ve benzeri komponentlerin üretimlerini yardımcı sanayimize aktaralım. Niye? Onlar da gelişsinler. Her şeyi içeride yapmayalım. Dolayısıyla biz 30 içerde yaparsak 70 dışarıda yapmayı hedefledik. Bu anlamda detay parçada yüzde 60'a yaklaşmış bulunuyoruz. Onu inşallah yüzde 70-80'e çıkaracağız. Komponent seviyesinde de yüzde 40'lardayız, onu da yüzde 70'e çıkaracağız."

Bu kapsamda atılan ilk adımlardan birinin Kayseri'deki Tayyare ve Motor Türk Anonim Şirketine (TOMTAŞ) HÜRJET'in komponent montajlarını vermek olduğu bilgisini paylaşan Demiroğlu, "O şu anda faaliyet başladı. Bu artarak devam edecek. Bugün TOMTAŞ yapacak, yarın başka bir alt yüklenicimiz yapacak." dedi.

Demiroğlu, TUSAŞ'ın üretim paylaşımında Katman-1 ve Katman-2 şeklinde bir yapıya geçtiğini dile getirerek, "En üstte TUSAŞ, onun altında komponent montajı yapan firmalarımız, onun altında da detay parça yapan firmalarımız olacak. İşte TOMTAŞ onlardan bir tanesi. Böyle 7-8 tane firma belirledik Ankara içerisinde ve dışarısında. Bunlara mümkün olduğu kadar işlerimizi aktaracağız. Hem onlar gelişecekler, dolayısıyla sektör gelişecek hem de TUSAŞ maliyet etkin ve hızlı şekilde üretimleri ve teslimatları yapmış olacak." ifadelerini kullandı.

HAVA SOJ TESLİMATI 2027'DE

Hava SOJ (Elektronik Harp Uçağı) projesinde ise 2 uçağın kalifikasyon uçuşlarının sürdüğünü anlatan Demiroğlu, "İçinin modifiye edildiği ve bütün görev sistemlerinin yüklendiği bir uçağımız var. Bir de dışı, dış modifikasyonu bitmiş uçağımız var. Bu çok önemli ve uzun bir zaman aldı. HÜRKUŞ-II teslimatında ekranlara yansıyan uçak, dış modifikasyonu bitmiş ve uçuş testlerine başlayan uçağımız." dedi.

Demiroğlu, uçakların envantere giriş sürecine ilişkin, "Hedefimiz 2 tanesini önümüzdeki sene teslim etmek. Bütün test faaliyetlerimizi hummalı bir şekilde ASELSAN'la, Savunma Sanayii Başkanlığımızla beraber yürütüyoruz." bilgisini verdi.